Qué significa la luz del airbag en el tablero del auto

El tablero instrumental del auto, además de informar la velocidad a la que circula el vehículo, cumple un rol clave en la conducción, ya que es el espacio donde se muestran las distintas advertencias a través de testigos luminosos.

Una de las luces que puede encenderse es la del airbag (en rojo o amarillo), una advertencia especialmente relevante, ya que indica una posible falla en el Sistema de Retención Suplementario (SRS). Esto implica que las bolsas de aire podrían no activarse correctamente en caso de verse involucrado en un siniestro vial.

Es por ello que no hay que ignorarla. De hecho, se aconseja detener la marcha y trasladar el vehículo mediante una grúa hasta un taller mecánico o al concesionario oficial de la marca, según cada caso, para que se evalúe la situación, se resuelva el inconveniente y se verifique que todos los airbags se encuentren en óptimas condiciones.

La función para desactivar un airbag

Esa señal suele confundirse con otra vinculada a la posibilidad de desactivar el airbag del acompañante. Esta función suele generar dudas entre los conductores: ¿para qué sirve exactamente esta opción, si los airbags están pensados para salvar vidas?

“Todos los autos tienen la función de desactivar el airbag del acompañante. No el del conductor, sino el del ‘copiloto’”, inició Fabián Pons, director del Observatorio Vial Latinoamericano (Ovilam).

En ese sentido, Pons señaló que pueden desactivarse por varias razones. La primera tiene que ver con los conductores que circulan siempre solos y no llevan acompañantes. “En caso de un choque, no se incurre en el gasto de reponer ese airbag del acompañante que, en definitiva, no protege a nadie”, aclaró.

Señal de desactivación del airbag del acompañante moomin201 - Shutterstock

“Sin embargo, muchos autos cuentan con un sensor de presencia que se activa con el peso de la persona sobre el asiento. Este sistema inteligente detecta si hay alguien sentado y, en caso contrario, anula automáticamente el airbag. En otros modelos, la desactivación debe hacerse de forma manual”, agregó.

El inconveniente con esta primera justificación, advirtió el especialista, es que a veces las personas se olvidan de que lo desactivaron —en los casos manuales— y luego trasladan a un pasajero que viaja sin protección.

“El segundo motivo se da cuando es imprescindible llevar a una criatura en el asiento delantero, por alguna razón particular, especialmente en los vehículos biplaza. En esos casos, si se transporta al niño en una sillita orientada en sentido contrario al avance del auto, es fundamental desactivar el airbag, ya que, de activarse, podría golpear al niño o a la silla y causarle lesiones graves”, explicó.

También existen otras situaciones vinculadas con la salud: por ejemplo, personas que deben viajar en una posición específica o que tienen lesiones que hacen recomendable desactivar el airbag del acompañante. A modo de conclusión, Pons cerró: “En general, salvo en casos excepcionales, se aconseja no desactivar nunca ese airbag”.