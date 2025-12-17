Qué significa señal de transito “Pare” y qué implica realmente

Conocer el significado de las señales de tránsito no sólo es un requisito para aprobar el examen teórico-práctico de la licencia de conducir, sino una condición indispensable para circular de forma segura y ordenada con cualquier vehículo por las calles. Por ello, interpretarlas correctamente permite anticipar maniobras, reducir riesgos y evitar incidentes viales.

En ese marco, es importante entender que no las señales tienen diversas categorías. Existen señales reglamentarias, preventivas e informativas. Las primeras establecen obligaciones concretas que deben cumplirse sin excepción; las preventivas advierten sobre riesgos o características de la vía; y las informativas brindan orientación o datos útiles para la circulación.

Ante la presencia de esta señal se debe detener por completo la marcha del vehículo Sidney de Almeida - Shutterstock

Dentro del grupo de las señales reglamentarias, una de las más conocidas es la de “Pare”. Tal como indica su nombre, obliga al conductor a realizar una detención total y completa del vehículo antes de continuar la marcha. Esto implica frenar por completo, incluso cuando no se observe tránsito en la intersección, ya que la prioridad está determinada por la señal y no por la percepción del momento.

En la misma categoría se encuentra la señal de “Ceda el paso”, que puede presentarse tanto en un cartel vertical —con forma de triángulo invertido, fondo blanco y borde rojo— como pintada sobre la calzada con un triángulo blanco. A diferencia del “Pare”, esta señal no exige una detención obligatoria en todos los casos, pero sí impone la obligación de reducir la velocidad y ceder la prioridad a quienes circulan por la vía principal.

Las señales reglamentarias, según la guía de estudio oficial para rendir el examen teórico

Su función es clara: ordenar el tránsito y evitar conflictos en intersecciones, rotondas o incorporaciones a otra vía. También puede aplicarse para otorgar prioridad al peatón. Quien se aproxima a una “Ceda el paso” debe estar preparado para frenar si es necesario y sólo avanzar cuando la maniobra pueda realizarse sin interferir con otros usuarios de la vía.

Respetar esta señal no sólo es obligatorio según la normativa vigente en la Argentina, sino que resulta clave para prevenir choques. El conductor que tiene la prioridad puede continuar su marcha sin detenerse, mientras que quien no respeta la indicación asume el riesgo de provocar un siniestro y ser considerado responsable.

Señal de tránsito "Ceda el paso" Poliorketes - Shutterstock

Existe además una variante específica de la señal de “Ceda el paso” que incorpora una letra “E” en su interior. En este caso, la “E” hace referencia a “Emergencia” y refuerza la obligación de dar prioridad a los vehículos de emergencia, como ambulancias, patrulleros o autobombas. Suele utilizarse, por ejemplo, en carriles centrales de autopistas o sectores especialmente reservados, donde es fundamental mantener el paso libre para este tipo de unidades.