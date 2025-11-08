Quiénes compran autos en la Argentina y cuáles son los modelos más elegidos

Este año se registraron 552.484 ventas de vehículos 0km entre enero y octubre, esto representó un aumento de 55,1% respecto del mismo periodo del año anterior, según informó el Sistema de Información Online del Mercado Automotor de Argentina (Siomaa).

En ese contexto, los grupos etarios con mayor participación en la compra de autos fueron los de entre 50 y 59 años, que concentraron el 22% de las operaciones, y los mayores de 60, con otro 29%. En conjunto, los compradores de más de 50 años representaron más de la mitad de las ventas totales (51%) .

“El dato confirma una tendencia que se mantiene firme: un público maduro, con mayor poder adquisitivo y capacidad de planificación, que sigue eligiendo el vehículo propio como símbolo de autonomía y confort”, sostuvieron desde el Siomaa.

Los compradores de más de 50 años representaron más de la mitad de las ventas Shutterstock

Desde la entidad señalaron que los mayores de 60 años —el rango que más unidades compró entre enero y septiembre— optaron principalmente por Toyota, con un 19% de las compras, seguida por Volkswagen (16%) y Fiat (13%), tres marcas que mantienen una fuerte presencia en este segmento del mercado.

Por su parte, los modelos más elegidos por este grupo de personas son los siguientes: Toyota Yaris se ubicó al frente, seguido por el Toyota Corolla Cross y el Chevrolet Tracker:

Toyota Yaris: 13% (de las compras entre mayores de 60)

13% (de las compras entre mayores de 60) Toyota Corolla Cross: 11%

11% Chevrolet Tracker: 9%

9% Toyota Hilux: 9%

9% Peugeot 208: 8%

El Toyota Yaris es el modelo más adquirido por los mayores de 60 años

Cuáles son los autos más buscados por los jóvenes

El grupo de entre 18 y 39 años, que concentra el 33% de las operaciones, se inclinó por otros segmentos. En este rango etario aparecen menos SUV entre los modelos más adquiridos en comparación con las personas mayores de 60 años.

Según datos del Siomma, entre las personas de este rango etario, el 22% adquirió vehículos de Volkswagen, seguido por Fiat con un 15%, y en tercer lugar se ubicó Toyota con el 14%, muy cerca de Peugeot, que alcanzó el 13%.

En cuanto a los vehículos preferidos por este público, el Peugeot 208 lidera las elecciones, seguido por el Volkswagen Polo, mientras que el Fiat Cronos completa el podio. En cuarto lugar aparece el Toyota Yaris y, en quinto, la Volkswagen Amarok. El porcentaje de ventas de cada modelo en este rango etario no fue detallado en el informe.