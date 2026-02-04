Registro Automotor: el Gobierno eliminó 60 formularios que ahorrarían “$20.000 por trámite” y prepara más cambios

Desde 2024, el Gobierno viene aplicando una serie de modificaciones relativas al funcionamiento de los Registros del Automotor que hoy tuvo un nuevo capítulo: la eliminación de 60 formularios del régimen vigente.

El impacto, según informan desde el Ministerio de Justicia, representaría un ahorro de $20.000 por trámite, lo que se traduce en un total de $2.697.239.989 anuales “correspondientes a formularios que antes debían ser adquiridos para realizar trámites registrales y que hoy han sido eliminados”.

Dentro de ellos se incluyen, por ejemplo, varios certificados de importación, solicitudes de informes y formularios referidos a impuestos o deudas de patentes. Ninguno de estos será requerido de ahora en más para los trámites de alta o transferencia de unidades. “Los elementos registrales y formularios fueron reducidos en un 50%”, sintetizó Sebastián Amerio, secretario de Justicia.

El objetivo es digitalizar todo el proceso registral

Según estimaciones, el ahorro por trámite promediaría los $80.000 si se contemplan también los formularios eliminados en 2025.

No obstante, el verdadero objetivo del plan de reforma del sistema automotor es la completa digitalización del proceso registral. “Esta etapa reduce de forma significativa los costos y la burocracia para los argentinos y simplifica un esquema históricamente caracterizado por papeles y trámites complejos”, avisó la cartera de Justicia a través de sus redes sociales.

El ahora denominado Plan de Modernización del Sistema Registral Automotor se convirtió en una de las principales banderas de la administración de Javier Milei en materia burocrática. En 2024, se anunció que comenzaría un proceso de cierre del 40% de las oficinas registrales y luego se acompañó esa medida con eliminación de formularios y digitalización de algunos procesos y documentos.

Avanzamos con el Plan de Modernización del Sistema Registral Automotor de la Secretaría de Justicia. En esta etapa eliminamos 60 formularios más, lo que reduce de forma significativa los costos y la burocracia para los argentinos, y simplifica un esquema históricamente…

Así, se eliminó la obligatoriedad de exhibir el ejemplar físico de la licencia de conducir, cédula verde y cédula azul y se reemplazó toda esa documentación por equivalentes digitales en la aplicación MiArgentina. Se eliminó también la existencia de formularios físicos y ahora se avanzó con la directa supresión de 60 documentos adicionales.

Hasta la fecha, todos esos documentos eran provistos por los Registros del Automotor y abonados por los ciudadanos que los requerían para sus trámites.

En esa misma línea es que el Gobierno avanzó con la inscripción digital de los vehículos 0km a través de las concesionarias. La medida, aprobada en 2025, implica que, cada vez que se adquiera un vehículo nuevo, el comprador puede acceder a la cédula y título automotor en la aplicación MiArgentina sin la necesidad de ir a un Registro Automotor. Además, las chapas patente pueden ser entregadas por los propios concesionarios, limitando aún más las responsabilidades de las oficinas registrales.

La licencia de conducir, cédula verde y de autorizado ya es documentación que tiene validez propia de manera digital Jefatura de Gabinete de Ministros

Según explicó Amerio, todo esto se enmarca en un proceso mucho más amplio de digitalización de los trámites que hoy están bajo la órbita de la Dirección Nacional de los Registros de la Propiedad Automotor (DNRPA).

El fin último de esta serie de medidas es la digitalización total del sistema de registros automotores, lo que implicaría la eliminación de más formularios físicos y documentación en papel. Así, no sería necesario acudir a una oficina registral para prácticamente ningún trámite, ya sea reposición de patentes, de documentación perdida o de alta o transferencia de vehículos.

Por el momento, el avance es paulatino y se desconoce una fecha exacta en la que se de inicio a la “era digital” de los registros. Mientras tanto, la duda que queda en el aire es qué ocurrirá con las oficinas registrales, sus titulares y empleados cuando todo trámite sea digital. “Quizás tengan una función administrativa, pero todavía no se sabe”, comentó un especialista en el tema a LA NACION.

Los formularios que el Gobierno eliminó de los Registros Automotores

La medida puntual comunicada en estos días hace foco en cédulas para autorizados, placas metálicas, informes de deuda, denuncias y solicitudes de inscripción. También dejaron de tener vigencia aquellos relacionados a informes de dominio, certificaciones de firmas e impuestos de sellos, entre otros.

Por su lado, también se unificaron otros documentos administrativos que abarca desde contratos de transferencia hasta certificados de importación. A continuación, el listado formulario por formulario que dejan de existir:

Cédula de Identificación para Autorizado a Conducir Motovehículos.

Cédula de Identificación del Automotor para Autorizado a Conducir.

Certificado de Importación de Automotores Eventualistas.

Certificado de Importación de Motos Eventualistas.

Certificado de Importación de Maquinaria Agrícola, Vial e Industrial Eventualistas.

Certificado de Importación de Semirremolque Eventualistas.

Certificado de Motores Eventualista.

Certificado de Block Motor Eventualista.

Placas Metálicas de Identificación de Automotores.

Placa Metálica de Identificación para Motovehículos.

Constancia Registral de Cambio de Número de Dominio.

Solicitud Tipo 121.

Solicitud Tipo 153.

Solicitud Tipo 53.

Formulario 59C – Identificación del Comerciante Habitualista.

Formulario 60.

Solicitud Tipo 85 – Inscripción en el Registro de Comerciantes Habitualistas.

Solicitud Tipo 86 – Inscripción de los Certificantes de Firmas del Comerciante Habitualista (se emitía en duplicado, se eliminan ambos).

Solicitud Tipo 87 – Modificación de Datos en los Registros que lleva la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios.

Solicitud Tipo 21 – Solicitud de Habilitación e Impresión Parcial

Formulario 13D (Única).

Formulario 131 – SUGIT auto/moto.

Formulario 13P – Deuda patente auto/moto.

Formulario 13S – Impuesto de sellos.

Formulario 13J Regional (se emitía en duplicado, se eliminan ambos).

Solicitud Tipo 88 – Inscripción en el Registro Único de Desarmaderos de Automotores y Actividades Conexas.

Formulario A57 – Informe de dominio.

Formulario A58 – Informe de dominio a pedido de Consejos Profesionales o entidades autorizadas vía fax o presentado ante la DNRPA.

Formulario 31 – Informe Impositivo.

Formulario 31A – Altas Impositivas.

Formulario 31C – Bajas Impositivas.

Formulario 62 – Solicitud de Inscripción en el Registro de Automotores Clásicos.

Formulario 63 – Solicitud de revisión técnica obligatoria especial.

Solicitud Tipo 11 Auto – Denuncia de venta.

Solicitud Tipo 11 Moto – Denuncia de venta.

F00 – Folio de Seguridad para certificación de firma o autenticación de fotocopias de documentación.

Formulario 99 – Trámite Urgente.

Solicitud Tipo A140 – Inscripción en el Registro de Mandatarios.

Solicitud Tipo M140 – Inscripción en el Registro de Mandatarios exclusiva para Colegios, Cámaras, Asociaciones y Federaciones.

Solicitud Tipo A141 – Inscripción de empleado de Mandatario en el Registro de Mandatarios.

Solicitud Tipo A142 – Revalidación de la inscripción en el Registro de Mandatarios.

Solicitud Tipo M142 – Revalidación de la inscripción en el Registro de Mandatarios exclusiva para Colegios, Cámaras, Asociaciones y Federaciones.

Solicitud Tipo A143 – Duplicado de credencial de mandatario o empleado.

Solicitud Tipo para Solicitud de Informe (SI).

Solicitud Tipo para Solicitud de Informes de Motovehículos (SIM).

Por su lado, se unificaron los siguientes documentos: