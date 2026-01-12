El modelo que llegó de Japón a fines de los 70, se vende a más de 23 países y ahora es el más vendido del mercado

El mercado automotor argentino cerró 2025 con un balance positivo y el mayor nivel en ventas desde 2018. Con 612.178 vehículos 0 km patentados, el sector registró un crecimiento interanual del 47,8%, según los datos proporcionados por la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara).

En ese contexto de fuerte recuperación, mayor competencia y una oferta más diversa que en años anteriores, un modelo volvió a destacarse por encima del resto: la Toyota Hilux fue el vehículo más vendido del país y reafirmó su liderazgo en el mercado. Además, sostiene el galardón de ser la pickup más vendida del país hace 20 años, consolidándose como la líder del segmento.

En 2025, la pickup cerró el año con 30.768 unidades patentadas, lo que le permitió recuperar el primer puesto del ranking general de modelos, algo que no sucedía desde 2020.

La Hilux cerró el año con 30.768 unidades patentadas toyota.com

El regreso de la Hilux al primer lugar se da, además, en un escenario distinto. El 2025 mostró un mercado más fragmentado, con un mayor peso de los vehículos importados desde Brasil, la llegada de nuevas marcas —en especial de origen chino— y una competencia más intensa en casi todos los segmentos.

Detrás de la Hilux se ubicaron el Toyota Yaris, con 30.150 unidades y el Fiat Cronos, con 29.905. Más atrás aparecen el Peugeot 208 y la Ford Ranger.

La Toyota Hilux obtuvo una participación del 5,7% sobre todo el mercado de autos

El modelo se produce en el complejo industrial de Toyota Argentina en Zárate, que en 2025 operó por tercer año consecutivo con tres turnos de producción y desde allí se exporta a veintitrés países de América Latina. Durante el año se fabricaron más de 180.000 unidades entre Hilux, SW4 y Hiace.

El peso industrial del modelo se refleja también en la balanza comercial: más de la mitad de las exportaciones de vehículos argentinos correspondieron a esta terminal (y cerca del 5% de todas las exportaciones argentinas), además inició el envío de utilitarios a Brasil, el principal mercado regional.

Toyota cuenta con más de la mitad de las exportaciones de vehículos argentinos

Ese anclaje productivo no fue inmediato. La Toyota Hilux comenzó a venderse en la Argentina a fines de los años setenta y comienzos de los ochenta como un producto importado desde Japón.

A comienzos de los años noventa, la compañía japonesa empezó a gestar su proyecto de instalación en el país, en un contexto regional atravesado por la creación del Mercosur y la búsqueda de complementariedad productiva con Brasil, donde la compañía ya había inaugurado su primera planta fuera de Japón en 1958.

La Toyota Hilux comenzó a venderse en la Argentina a fines de los años setenta

Tras varios años de planificación, la automotriz se radicó formalmente en la Argentina en 1994 y eligió a la localidad bonaerense de Zárate para construir su planta número 29 en el mundo, concebida desde el inicio como un polo de producción y exportación de pickups.

El punto de inflexión llegó el 21 de marzo de 1997, cuando salió de la línea de montaje la primera Hilux fabricada en el país. Aquella unidad inicial marcó el inicio de un proceso que terminaría por convertir al modelo en el vehículo más producido de la historia de la Argentina.

La primera Hilux fabricada en el país actualmente se encuentra en el centro de visitas de la compañía en Zárate

El rendimiento del modelo es también una prueba de la popularidad de las pickups en la Argentina y de su rol como herramientas de trabajo. En 2025 volvió a encabezar el segmento de pickups medianas en el canal de flotas —con una participación cercana al 40%— y mantiene una presencia dominante en sectores clave de la economía como el agro y la industria energética. Esa combinación de uso productivo, robustez y valor de reventa explica por qué el modelo también lideró el mercado de usados durante el año.

El modelo también lideró el mercado de usados durante el año

A veinte años de haberse convertido en la pickup más vendida del país, la chata atraviesa uno de los momentos más significativos de su historia local. En un mercado que creció, se diversificó y se volvió más exigente, logró volver al primer lugar del ranking general y consolidarse como algo más que un éxito comercial: un termómetro del pulso industrial y productivo de la Argentina.

El buen presente de Toyota en la Argentina

La marca japonesa no solo logró posicionar a la Hilux como el modelo más vendido del mercado en 2025, sino que además cerró, por quinto año consecutivo, como la automotriz líder en ventas, con 97.081 unidades comercializadas. A su vez, por tercer año consecutivo, la compañía finalizó el período operando con tres turnos de producción en su planta de Zárate.

Toyota en 2025 logró por quinto año consecutivo ser la automotriz con más ventas

En materia de comercio exterior, Toyota exportó 140.768 unidades a 22 destinos, un volumen que representó más de la mitad de las exportaciones de vehículos del país y que, además, le permitió registrar en noviembre un récord mensual histórico para la empresa.

En ese mismo sentido, fue la terminal con mayor cantidad de unidades producidas durante el año y, a lo largo de su trayectoria en la Argentina, ya fabricó más de 2 millones de vehículos desde 1997.