Se hizo millonario por su papel en Harry Potter, reveló cuál fue su primera compra y sorprendió a todos

Cuando Rupert Grint terminó el rodaje de la saga de Harry Potter (2001–2011), apenas tenía 20 años y ya era parte de una de las franquicias más exitosas de la historia del cine. Después de una década de trabajo continuo, el actor británico había alcanzado una estabilidad económica poco común para su edad y realizó una primera gran compra que sorprendió.

Lo habitual suele ser optar por bienes asociados al lujo (como mansiones o autos deportivos). Sin embargo, Grint eligió un camino completamente distinto.

Su decisión no fue impulsiva ni caprichosa, sino que tenía raíces mucho más profundas. Antes de convertirse en Ron Weasley, el actor había mencionado en distintas ocasiones que, durante su infancia, soñaba con ser vendedor de helados. Le atraía esa rutina simple, cercana y vinculada al contacto cotidiano con la gente.

Su primer auto fue un camión de helados | @PirataCine vía X

Lejos de quedar como una anécdota, ese deseo se mantuvo incluso durante sus años en la saga. Así fue como, en pleno período de filmaciones, decidió hacerlo realidad: compró una camioneta de helados vintage, un Bedford de 1974, completamente equipado.

Pero no se trató de una inversión ni de un proyecto comercial. La compra tuvo un sentido mucho más personal. En paralelo al peso que implicaba haber sido durante diez años “el mejor amigo del héroe” en una franquicia global, el camión funcionó como una forma de aferrarse a algo simple, lúdico y propio, mientras definía los siguientes pasos de su carrera.

Rupert Grint recorrió pueblos ingleses regalando helados

Según trascendió, en algunas ocasiones condujo el vehículo por pueblos ingleses y repartió helados de manera gratuita. El episodio más recordado ocurrió en el último día de rodaje de Harry Potter y las Reliquias de la Muerte, cuando llevó la camioneta al set y sirvió helado al elenco y al equipo técnico como forma de despedida.

A diferencia de lo que podría suponerse, la experiencia no derivó en un uso sostenido ni en una exposición pública del vehículo. El gesto se mantuvo en un plano íntimo, sin intención promocional, y con el tiempo el camión quedó más asociada a ese momento puntual que a una actividad regular.

Así está hoy quien interpretó a Ron Weasley GROSBY GROUP - LA NACION

De hecho, el propio actor contó que cada vez que alguien se acercaba al camión, la escena se repetía: antes que pedir un helado, le preguntaban si era Ron Weasley. Lejos de negarlo o confirmarlo de manera directa, Grint respondía con ironía: “me lo dicen mucho”.