Comienza la preventa de una nueva pickup que llega a la Argentina

Uno de los anuncios más relevantes en la industria automotriz argentina fue el del Grupo Stellantis, que destinó US$385 millones a su planta de Ferreyra, Córdoba, para producir una nueva familia de vehículos y un nuevo motor. Entre esos modelos se encuentra la nueva RAM Dakota, una pickup mediana que ya cuenta con preventa activa.

Con $500.000 cualquier persona puede reservar la nueva RAM Dakota Warlock —la primera versión presentada la público— en cualquier concesionario oficial de la marca. “Este monto será reembolsable en caso de no concretarse la operación, garantizando una experiencia de compra transparente y segura”, dijeron en un comunicado oficial.

Con medio millón de pesos se puede reservar esta pickup

Cabe destacar que esta pickup comparte la línea de montaje con la Fiat Titano, el primer modelo anunciado en el marco de la inversión. Por tanto, la nueva Ram Dakota se convierte así en el segundo integrante de esta familia.

Cómo es la RAM Dakota

Esta chata de producción nacional equipa el motor Multijet 2.2 L (que comenzarán a producir en 2026 en dicha planta) que entrega una potencia de 200 CV y 450 Nm de torque, asociado a una transmisión automática de 8 velocidades.

El precio de venta oficial no fue informado aún

Cuenta con un sistema de tracción integral permanente (AWD), RWD (Rear Wheel Drive) que envía la fuerza del motor hacia las ruedas posteriores ofreciendo un estilo de conducción más deportivo, 4WD baja con tracción en las cuatro ruedas con reductora, junto con el bloqueo de diferencial trasero con comando eléctrico y los cuatro modos de manejo (Normal, Sport, Arena y Nieve).

Si bien aún resta que en el lanzamiento del producto se detallen todas sus características, ya se confirmó que en su interior equipa una pantalla instrumental digital de 7 pulgadas integrada a una central multimedia de 12,3 pulgadas.

En seguridad la firma confirmó que viene equipada con seis airbags, una cámara de visión multidireccional y llegaría también con diversas ayudas a la conducción.

La nueva RAM Dakota (2025) se fabrica en Córdoba bajo la misma línea de la Fiat Titano

Por último, cuenta con una capacidad de carga de 1020 kg, un volumen de carga de 1210 litros y 3500 kg de capacidad de remolque. El precio de venta aún no fue informado por la firma, que lo dará a conocer con el lanzamiento del producto hacia fines del mes que viene.