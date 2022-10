Según el Gobierno, el modelo que hará Renault en Córdoba será la pickup Oroch

En el afán por dar buenas noticias y anuncios de inversiones en tiempos de alta escasez, los funcionarios se adelantan muchas veces a las empresas. Fue lo que ocurrió con el caso de Renault: según señaló el secretario de Industria y Desarrollo Productivo José Ignacio de Mendiguren durante su participación en el 14° Coloquio Industrial realizado en Córdoba, el utilitario que la marca del rombo fabricará en Santa Isabel será la nueva generación de la pick up compacta Oroch, para lo cual la automotriz francesa –dijo- desembolsará 300 millones de euros.

Hasta el momento, Renault solo había hablado de que Santa Isabel recibirá una nueva plataforma destinada a la exportación y que el modelo a fabricar –un utilitario- será de localización exclusiva. Pero nunca había hecho alusión ni al nombre del vehículo ni al monto de la inversión. Tampoco estaba confirmada la fecha para develar la incógnita, aunque todo apuntaba a principios de 2023.

Consultada por LA NACION sobre las declaraciones de De Mendiguren, desde Renault respondieron que “atentos a los recientes comentarios de la Secretaría de Industria y Desarrollo del Ministerio de Economía de la Nación en el marco del 14to Coloquio Industrial UIC en relación a futuras inversiones en nuestro país, Renault Argentina ratifica que continúa trabajando en el proyecto de desarrollo de una nueva plataforma productiva en su Fábrica Santa Isabel en Córdoba, a través de la cual potenciará su perfil exportador a partir de 2024. El modelo a producirse bajo dicha plataforma aún no fue confirmado, y servirá para seguir impulsando el plan estratégico de Renaulution que la marca presentó hace dos años”.

Renault Oroch

La nueva plataforma que sumará la marca en Santa Isabel le permitirá apuntalar sus exportaciones, el principal déficit de la filial local. Durante una entrevista con LA NACION el 27 de julio último, Pablo Sibilla, presidente y CEO de Renault, anticipó el objetivo de la inversión. “Es una plataforma que tendrá un alto perfil exportador. El 60 o 70% de la producción. Y será única, lo más importante: lo que se haga acá no se hará en Brasil. Cuando asumí como presidente, uno de los principales temas era darle a la filial un perfil más exportador. Si me preguntaban, tenía tres objetivos: hacer que la filial sea rentable en forma sostenida, lanzar la pick-up Alaskan –que era algo que estaba más muerto que vivo- y cambiar el perfil hacia la exportación. Falta esta última pata y vamos a lograrlo”, respondió ante la pregunta de qué modelo hará la automotriz y los rumores sobre que sería la nueva generación de la Oroch.

Durante su exposición en la Unión Industrial de Córdoba, De Mendiguren dijo que del modelo a fabricar se exportará el 65% de la producción y que contará con un contenido local de entre 34 y 40%.

Renault lanzó hace poco más de un mes la nueva versión de la Oroch, que recibió un restyling e incorporó el nuevo motor turbo 1.3 en las versiones Iconic y Outsider (tope de gama). La pick up compacta abrió un segmento en el mercado cuando fue lanzada hace cuatro años y abandonó ahora la denominación Duster (es un derivado de la SUV del segmento B) para pasar a llamarse solo Oroch.

En Santa Isabel, Renault fabrica hoy el utilitario Kangoo en dos siluetas (que exporta a Colombia y México), el sedán Logan y los hatchback Sandero y Stepway, además de la pick up Alaskan (en la línea de montaje compartida con la Nissan Frontier). Consultado en la mencionada entrevista sobre si la nueva plataforma implicará que dejen de fabricarse Logan, Sandero y Stepway para dar lugar al nuevo modelo, Sibilla respondió que no estaba definido y que “nada dice que no podamos seguir haciéndolos”. Pero el nuevo perfil exportador de la planta llevaría a la marca a darle prioridad a los utilitarios y las pick ups.

