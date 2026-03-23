Semáforos: ¿cuál es la diferencia entre la luz intermitente amarilla y la roja?

Los semáforos intermitentes no responden a fallas ni errores aunque para muchos conductores generan dudas. Forman parte del sistema de señalización vial y cumplen un rol específico en la organización del tránsito.

Cuando un semáforo deja de operar bajo su esquema habitual —con la secuencia verde, amarilla y roja— y pasa a titilar, cambia el tipo de control en la intersección. Ya no se trata de una orden automática, sino de un sistema de advertencia que exige mayor responsabilidad por parte del conductor.

En la Argentina, la normativa distingue dos situaciones. La luz amarilla intermitente indica la presencia de un cruce potencialmente riesgoso. No impide el paso, pero obliga a reducir la velocidad y avanzar con precaución. En ese contexto, el conductor debe prestar especial atención al tránsito transversal y a la posible presencia de peatones, ciclistas o motociclistas, con la disposición de frenar si fuera necesario.

La luz amarilla intermitente indica la presencia de un cruce potencialmente riesgoso

La luz roja intermitente, en cambio, tiene un carácter más restrictivo, ya que equivale a una señal de “PARE”. Esto implica la detención total del vehículo antes de la línea de frenado o de la senda peatonal. Solo una vez verificado que no existe riesgo de colisión se puede reanudar la marcha, sin que ello implique prioridad de paso.

Un caso particular es el de los cruces ferroviarios. Allí, la luz roja intermitente —acompañada por señales sonoras y barreras— prohíbe completamente el avance hasta que la advertencia se desactive.

Por qué se utilizan en lugar del semáforo convencional

El uso de semáforos intermitentes suele responder a situaciones de bajo caudal de tránsito, como ocurre durante la noche o la madrugada. En esos escenarios, un sistema tradicional puede generar detenciones innecesarias e incluso aumentar el riesgo, ya que una luz verde puede inducir a cruzar con exceso de confianza. El modo intermitente, en cambio, obliga a reducir la velocidad y a evaluar activamente el entorno.

Durante el día se suele utilizar el sistema convencional Pexels

También se emplea cuando el semáforo está fuera de servicio de manera temporal, ya sea por tareas de mantenimiento, fallas técnicas o ajustes en la programación. En esos casos, el titilar funciona como una señal de advertencia que indica que la intersección dejó de estar regulada de forma automática.

El objetivo de este sistema no es agilizar el tránsito sin control, sino mejorar la seguridad. Para ello, busca reducir la velocidad de aproximación, aumentar la atención del conductor, evitar detenciones innecesarias cuando la circulación es baja y reforzar la convivencia entre vehículos, peatones y ciclistas en el cruce.