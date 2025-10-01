Servicie oficial del auto: el ránking de precios de las automotrices

En los autos 0 km, cumplir con los servicios oficiales en los plazos y kilómetros indicados por la marca no solo es clave para mantener la garantía, sino también para cuidar la mecánica del vehículo. Con el paso del tiempo y el uso, las piezas comienzan a desgastarse, por lo que realizar el mantenimiento a tiempo permite prevenir problemas costosos y, sobre todo, garantizar un nivel de seguridad al momento de manejar.

Además de resguardar la garantía, los services oficiales tienen otras ventajas. En los talleres de la red de la marca trabajan técnicos capacitados específicamente en cada modelo y se utilizan repuestos originales, junto con los lubricantes y fluidos que el fabricante recomienda. También se realizan controles electrónicos con el software oficial, algo que permite detectar fallas a tiempo y hasta aplicar actualizaciones técnicas o mismo del software.

Contar con los services oficiales al día ayuda con la venta del auto shutterstock - Shutterstock

En ese sentido, cumplir con el calendario de mantenimiento también ayuda a sostener el valor de reventa del auto. Un usado que cuenta con el historial completo de services oficiales genera más confianza en el comprador, porque demuestra que fue cuidado según lo que indica la fábrica.

Cuánto cuesta el service de los autos más vendidos del año

Para comenzar, este relevamiento toma como referencia el primer service de un auto 0 km, que en la mayoría de los casos corresponde a los 10.000 kilómetros; los precios fueron informados directamente por cada marca y corresponden a los valores vigentes en septiembre en la Ciudad de Buenos Aires —los modelos son los entrada de gama—:

Chevrolet Onix: $204.160

$204.160 Chevrolet Tracker: $204.160

$204.160 Toyota Yaris: $256.700

$256.700 Ford Ranger: $322.100

$322.100 Toyota Corolla Cross: $343.900

$343.900 Fiat Cronos: $378.000

$378.000 Toyota Hilux: $395.700

$395.700 Peugeot 208: $401.000

General Motors tiene al Tracker entre los 10 autos más vendidos del año

Cabe destacar que la mayoría de las terminales automotrices ofrecen planes de pago en tres o seis cuotas sin interés para facilitar el acceso a los services oficiales. A su vez, Volkswagen, que cuenta con los Amarok, Polo y Taos entre los 10 modelos más vendidos, bonifica el primer service de todos sus autos.

Además, se recomienda consultar el sitio web de cada marca, ya que el valor puede variar según distintos factores, como el concesionario donde se realice, la marca y el modelo del vehículo, la versión específica y el tipo de mantenimiento a efectuar. No es lo mismo el primer service a los 10.000 kilómetros que uno más avanzado, como el de los 100.000.