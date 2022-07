Suba del dólar: los autopartistas temen un cese en la producción

Puertas adentro hay preocupación. Cuesta ingresar insumos, el stock no aguanta y la situación se complejiza cada día más. El mercado automotor enfrenta sus propios problemas a nivel mundial pero en la Argentina tiene que sumar tres conflictos más: aumento del precio del dólar, trabas a las importaciones e incertidumbre económica. “Un escenario casi pandémico”, definieron autopartistas. Mientras algunos alzan la voz, como hizo la Cámara Argentina de Fabricantes de Acumuladores Eléctricos (Cafae) la semana pasada con una carta al Banco Central, otros temen que en no mucho tiempo pueda frenarse la producción de automóviles.

Cuando el autopartista no puede pagarle a sus proveedores en el exterior, no recibe insumos; y al no recibir insumos, debe salir al mercado con su stock, explicaron. “Las empresas ya se están comiendo esos stocks”, confirmaron desde la Asociación de Fábricas Argentinas de Componentes (AFAC) ¿Qué quiere decir esto? Que desde hace tiempo algunos sectores no logran ingresar al país insumos para reponer y vender. “Ya hay impacto. Hay algunos sectores que no están produciendo determinadas cosas”, ampliaron.

En diálogo con LA NACION, desde AFAC señalaron las consecuencias inmediatas para este problema: el sobreprecio y desabastecimiento. “En el mercado de reposición, cuando dejamos de recibir material, usamos stock y después tenemos que dejar de producir. La demanda está firme y el autopartista se cubre para poder cubrir esa mercadería nuevamente en el futuro”, sintetizaron. “Sin embargo, en este mercado, cuando para una empresa empieza a desabastecer un producto en particular del mercado de repuestos. Pero cuando una terminal para, empiezan a parar todas”, agregaron.

Las terminales también corren peligro no solo por el faltante de componentes sino por la dificultad de conseguir repuestos para las máquinas de producción LOU BENOIST - AFP

“Ahí es bastante más complejo porque son cadenas de valor mucho más complicadas. Si hay una pequeña cantidad de proveedores a los que no se les puede pagar, para toda la cadena porque no se pueden armar los autos sin determinadas piezas”, añadieron. Con una situación cada día más compleja e incierta, el temor de los autopartistas es que no se pueda seguir produciendo. Aunque varios referentes del sector señalan que eso “es inminente”.

Faltan desde baterías hasta pistones

El ruido lo hizo Cafae al anunciar que las baterías corren peligro. No obstante, el problema va más allá. De acuerdo con los autopartistas, hoy faltan válvulas, pistones, componentes de asientos, de carrocería, electroventiladores y más. Si bien no todos escasean al mismo tiempo, van complicando la cadena de producción conforme empiezan a presentar dificultades. Todavía no hay desabastecimiento pero el stock empieza a reducirse y “no hay ningún tipo de certeza de que cuando se agote se puedan reponer”, afirmaron algunas empresas. “Hay escasez e incertidumbre. El próximo paso es que no podamos producir”, advirtieron.

Ahora bien, este problema no solo afecta al mercado y al cliente sino que puede repercutir en los empleados. Si no se produce, no se genera ingresos y si eso sucede, no se puede mantener a un trabajador en la planta. Todo ese combo genera temor y ante este panorama, los autopartistas consultados coincidieron en que debería existir “un plan económico integral de shock, con medidas anunciadas en conjunto y que recupere un mínimo de confianza y previsibilidad”.

Los autopartistas temen que si no reponen el stock haya también desabastecimiento en el mercado de reposición Santiago Filipuzzi - LA NACION

En un contexto complicado con más dudas que certezas, es difícil prever que pueda ocurrir y tras bambalinas se busca la manera de seguir adelante. Algunas empresas, dicen, acudieron a créditos bancarios en dólares para poder cumplir con compromisos inmediatos mientras que otras ya elevaron el comunicado a sus proveedores de que no van a poder pagar. “No vemos ningún aspecto optimista en la situación”, aseguraron desde el sector mientras aguardan que alguna medida de las anunciadas por el Banco Central controle el problema “hasta que haya un Norte”.