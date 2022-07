Suba del dólar: se congelan las ventas de autos por la incertidumbre

Con la disparada del dólar en los últimos dos días, las ventas de autos quedaron congeladas. Según las fuentes consultadas por LA NACION, el contexto “es raro” y no existe un comportamiento uniforme, aunque la cotización de la divisa por sobre los $330 agrega mucha presión e incertidumbre: hay concesionarios que venden y otros que no; y lo mismo pasa con los clientes: están los que compran y los que prefieren esperar.

La parálisis y falta de referencias se da tanto en el segmento de 0km como en el de autos usados.

“La desestabilización de nuestra moneda tuvo un efecto que paralizó las operaciones. ¿Por qué? Porque desde el lado de la oferta, el que tiene el producto no sabe cuál es el precio al que lo tiene que vender y tampoco si lo va a poder reponer. Ante esa problemática, frenan la venta. Del otro lado, el que compra por lo general tiene su ahorro en dólares y como ve que en 20 días se le disparó $100, prefiere guardar para tratar de conseguir un auto lo más barato que pueda en términos de dólar”, explicó Alejandro Lamas, secretario de la Cámara del Comercio Automotor (CCA) a este medio.

“Está muy raro todo. Hay concesionarios que están vendiendo y otros que no. Pero el problema son los pesos: si vendés y no sabés el precio al que vas a poder reponer el auto, no tenés dónde canalizarlos… Y ahí sí nadie va a querer vender. Dependerá de lo que hagan las terminales”, señaló un empresario dueño de concesionarios de varias marcas.

Claro está que no se trata de una tendencia general y existen las excepciones. “La rueda nunca para en cero”, como explica Lamas, y ni en tiempos de pandemia las ventas se frenaron por completo. Menos ahora. “Siempre algo se intenta hacer porque hay que pagar sueldos, alquileres e incluso algunas personas tienen que vender su auto por cuestiones personales. La gente tiene que seguir adelante”, aseguró Lamas.

Las ventas se congelan por la incertidumbre económica Shutterstock

La otra consecuencia de la alta incertidumbre es que no hay referencias de precio. Según explican desde los concesionarios, los mercados empiezan a evidenciar acentuadas distorsiones y variaciones dispares por modelos del mismo kilometraje o con pocos años de diferencia. A diferencia de lo que ocurrió en 2013, donde había brecha cambiaria y stock, esta vez ambas problemáticas colisionan y provocan el congelamiento de las ventas y el sobreprecio en el mercado de usados.

Las autopartes escasean y la producción también peligra

Los efectos negativos de las restricciones a las importaciones y la disparada del dólar se extienden también al sector autopartista. Hace apenas una semana, la Cámara Argentina de Fabricantes de Acumuladores Eléctricos (Cafae) le envió una carta al Banco Central alertando la pronta falta de baterías; un autopartista se hizo viral por un comunicado donde le avisó a sus clientes que dejará de producir por falta de dólares y desde la Asociación de Fabricantes de Componentes (Afac) expresaron su temor ante un eventual cese en la producción.

“Las empresas ya se están comiendo los stocks; hay impacto y algunos sectores no están produciendo determinadas cosas”, advirtieron desde Afac. “Cuando dejamos de recibir material, usamos stock y después tenemos que dejar de producir”, completaron. En ese caso, las trabas a las importaciones juegan un papel determinante que acompaña al aumento del dólar en un escenario “casi pandémico”, como definieron desde el sector.

Los autopartistas sienten el cimbronazo y temen que dentro de poco se frene la producción Santiago Filipuzzi - LA NACION

Poco se sabe de lo que pueda ocurrir y es difícil vaticinar cómo estará el mercado en el corto plazo. “A lo sumo, se abrirán ventanas de oportunidad pero hoy hay brecha y escasez. Todo lo que pasa con la divisa y las trabas a las importaciones potencia el problema mundial por 10”, concluyó Lamas.