Subastan autos de una conocida automotriz desde $12 millones: cómo participar

El 19 de noviembre se llevará a cabo una nueva subasta de vehículos del Grupo Stellantis, organizada a través de la plataforma Narvaezbid. En esta edición, se ofrecerán unidades cotizadas tanto en dólares como en pesos y el remate será completamente virtual.

Si bien a continuación se encuentra un listado con algunos modelos destacados, se recomienda visitar el sitio oficial de la plataforma para visualizar cada lote, la información oficial del vehículo, el estado general y las fotos.

Los autos que se subastan en dólares

Si bien estos lotes se encuentran expresados en dólares, se abonan en pesos al tipo de cambio del Banco de la Nación Argentina (BNA) vendedor —el cierre de estas unidades están programados para el 19 de noviembre a las 16:30 horas—.

Entre las propuestas que destacan, aparece un Jeep Gladiator Rubicon 3.6L patentado en 2024 y con 20.286 kilómetros recorridos. Su precio inicial parte desde los US$56.366.

Jeep Gladiator Rubicon

También están ofrecidas varias RAM 1500. Son cinco camionetas en total, cuya más básica está patentada en 2020 y cuenta con un motor V8 5.7 con 127.162 kilómetros recorridos. El valor arranca en US$28.162 y varía según el modelo y su estado.

RAM 1500

Entre las opciones hay dos Jeep Wrangler Rubicon: una es de 2024, tiene 18.758 kilómetros recorridos y parte desde los US$51.667 y la otra es 2025, no tiene kilómetros declarados y parte desde los US$72.381.

Jeep Wrangler Rubicon

Por último, está presente en esta almoneda un Jeep Grand Cherokee 3.6 L V6 2023, que cuenta con un precio mínimo de US$62.893.

Jeep Grand Cherokee

Los autos que se subastan en pesos

Por otro lado, las unidades plasmadas en pesos cuentan con un cierre programado para el 19 de noviembre a las 14:00 horas.

Algunas de las alternativas en la moneda local son Peugeot 208. El 208 que parte de un precio más bajo es un Like Pack 1.2 L 2023, que tiene 43.719 kilómetros recorridos y un precio base de $12.992.558.

Peugeot 208

De Fiat habrá dos Argo 1.3 CVT 2023, el más económico no cuenta con kilometraje declarado y tiene un precio base de $13.889.120. El restante posee 14.685 kilómetros y un precio mínimo de $13.916.560.

Fiat Argo

El Citroën Basalt, uno de los SUV más económicos en su versión 0km, cuenta con 13 ejemplares que parten desde los $17.180.172 en su versión VTI Live Pack.

Citroën Basalt

Por su parte, esta almoneda cuenta con cuatro ejemplares del Jeep Compass 1.3 T, todos con menos de 100.000 kilómetros recorridos cada uno. El que parte de un precio inicial más bajo parte desde los $20.325.620 y tiene 12.583 kilómetros.

Jeep Compass

Por último, entre los que destacan, hay dos Fiat 500: un Dolce Vita Hybrid (2022) con 9131 kilómetros recorridos y un precio inicial de $22.826.790, y otro Abarth también 2022, con 18.231 kilómetros y un precio mínimo de $22.558.830.

Fiat 500 Abarth

Cómo participar de la subasta

Cualquier persona o empresa puede participar sin costo de las subastas, realizando todo el proceso de forma online, pero con la ventaja de poder coordinar una visita a los vehículos o directamente consultar los días de exhibición y puesta en marcha en la web. Para ofertar, sólo hay que registrarse en la web y una vez que su usuario haya sido validado, iniciar la habilitación en la subasta.

Las unidades publicadas se encuentran disponibles para recibir ofertas hasta el día y horario de cierre de la subasta. A partir de ese momento, cada oferta nueva que ingrese agregará tres minutos extras al reloj, hasta que la última oferta en ingresar se convierta en la ganadora de la subasta. Esto permite que los usuarios puedan contar con más tiempo para decidir si seguir ofertando, a diferencia de una subasta presencial, donde el tiempo disponible es de apenas unos segundos.

En las condiciones de participación de la subasta, se pueden encontrar todos los gastos de la operación detallados.