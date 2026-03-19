Subastan autos, pickups y utilitarios desde $3,9 millones: cómo participar

Una nueva subasta se celebrará el próximo 27 de marzo y contará con varias unidades, tanto sedanes como pickups y utilitarios. La modalidad será online y estará a cargo de Monasterio Tattersall. El remate comenzará a las 13hs.

Entre tanto, los días 25 y 26 de marzo se habilitará un canal de exhibición presencial de las unidades para poder constatar su estado antes de ofertar por ellas.

“Hoy vemos un interés cada vez mayor por las subastas de vehículos, tanto de particulares como de empresas. En un contexto en el que los compradores analizan cada vez más las oportunidades del mercado, este sistema permite acceder a unidades en condiciones transparentes y con precios muy competitivos”, señaló Christian Laurenzana, gerente de Operaciones de Monasterio Tattersall.

Las unidades más destacadas de la subasta

En el sitio web de la firma se encuentran todos los lotes con sus respectivos detalles y precios; a continuación, se mencionan solo algunos de ellos (cabe aclarar que algunas unidades parten desde los $3.000.000, aunque son casos que presentan problemas mecánicos importantes, como motores fundidos o incluso desarmados).

Dentro del segmento de autos aparece un Toyota Etios versión XS 1.5 MT, patentado en 2017 y con 217.869 kilómetros declarados. En la plataforma se indica que presenta rayones en la parte trasera y que el paragolpes delantero se encuentra parcialmente desprendido. Por estas condiciones, parte de un precio base de $3.900.000.

Las unidades estarán exhibidas para revisar su estado antes del inicio de la subasta online

También hay dos Toyota Corolla en versión XLI 1.8 CVT. Ambos corresponden al año 2019: uno registra 87.927 kilómetros y tiene un precio base de $16.500.000, mientras que el otro acumula 115.593 kilómetros y parte desde los $15.500.000.

Toyota Corolla que parte desde los $16.500.000

De Volkswagen está presente un Vento 2.0 GLI, que se patentó en 2017, que cuenta con 315.772 kilómetros recorridos y un precio mínimo sugerido de $15.000.000.

Hay varios sedanes ofertados en esta oportunidad

En cuanto a pickups, dentro del portfolio de esta subasta se destaca una Fiat Toro en versión Freedom 1.8 AT 4x2, patentada en 2022 y con 145.264 kilómetros. Esta unidad parte de un precio inicial de $17.000.000.

Aparecen también pickups en la lista de modelos a rematar

En el segmento de utilitarios, donde incluso hay ambulancias, uno de los lotes que más se destaca es una Renault Kangoo Express Confort 1.6 SCE, patentada en 2019 y con 123.963 kilómetros. Esta unidad tiene un precio base de $13.000.000.

Los utilitarios, muy presentes en esta edición

Cómo participar del remate online

El procedimiento de compra tiene como único requisito ingresar, solicitar crédito y ofertar desde la plataforma, con una simple previa registración y habilitación por parte de Monasterio Tattersall, y la subasta es únicamente por internet.

Para poder participar se requiere una caución del 10% (depósito en efectivo o transferencia bancaria) o un 30% con ECHEQ en garantía (monto que, en caso de no ofertar o que la oferta no resulte ganadora, será devuelto en su totalidad en el plazo de 4 a 5 días hábiles posteriores a la subasta).

Cada participante puede realizar la cantidad de ofertas que considere necesarias, hasta tanto resulte adjudicatario o que su oferta sea superada durante el tiempo de duración de la subasta. Cabe destacar que un mismo oferente puede realizar más de una oferta para el mismo bien, predominando siempre la de mayor valor. En ningún caso las ofertas se pueden anular. Durante la subasta los participantes pueden observar en tiempo real el avance de la puja.

El día de la subasta tiene un horario previsto de cierre. Si algún participante realiza una oferta dentro de los últimos treinta segundos previos al cierre, el cronómetro adicionará treinta segundos más, para que todos los oferentes interesados tengan la oportunidad de efectuar nuevas ofertas. Y así sucesivamente. Finalmente queda la oferta de mayor valor, cuando ya nadie más ofrece un monto superior.