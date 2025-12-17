Subastan autos, SUV y pickups de una reconocida automotriz desde $11 millones: cómo participar

La plataforma de subastas online Narvaezbid anunció un nuevo remate para el próximo 19 de diciembre, en la que pondrá a disposición 13 vehículos de Chevrolet. La subasta tendrá su cierre a las 16hs y los lotes incluyen autos, SUV y pickups de General Motors, con unidades de los modelos Cruze, Trailblazer, Equinox, Tracker y S10.

Para participar de esta subasta se requiere un monto base de $11.302.312, correspondiente al lote con el precio inicial más bajo. Se trata de un Chevrolet Cruze sedán 1.4, modelo 2017, con 117.261 kilómetros recorridos.

Chevrolet Cruze que parte desde los $11 millones

Además de esta unidad con el precio más bajo, se ofrecen otros tres Chevrolet Cruze. Uno de ellos, modelo 2019, parte desde los $13.216.026 y registra 235.468 kilómetros. Otro también es modelo 2019, con una oferta mínima de $14.993.914 y 92.924 kilómetros recorridos. El restante es el más costoso en su precio inicial, ya que arranca en $15.988.008; fue patentado en 2019 y cuenta con 87.398 kilómetros en su odómetro.

El Chevrolet Cruze que parte de un precio inicial más alto

Al pasar al segmento B-SUV aparece un Chevrolet Tracker, uno de los modelos estrella de la marca del moño en el mercado de los 0km. En este caso se ofrece una sola unidad, modelo 2021, con un precio base de $22.821.707 y 36.265 kilómetros declarados.

El Chevrolet Tracker en cuestión es modelo 2021

Escalando de segmento, en este remate también se ofrece un Chevrolet Equinox 1.5, modelo 2020, que registra 66.982 kilómetros recorridos y tiene un valor inicial de $24.689.985.

Chevrolet Equinox

Dentro del segmento D-SUV aparece como alternativa un Chevrolet Trailblazer 4x4, modelo 2022, con 52.353 kilómetros recorridos y un precio inicial de $40.817.117.

Chevrolet Trailblazer

Para completar la oferta aparecen seis lotes de la S10, la pickup mediana de la firma de origen norteamericano. La camioneta con el precio base más bajo es una versión cabina doble 4x4, modelo 2019, que registra 78.564 kilómetros y parte desde los $27.861.810.

La Chevrolet S10 que parte de un menor precio en la subasta

Cómo participar de la subasta

Cualquier persona o empresa puede participar de las subastas sin costo, ya que todo el proceso se realiza de manera online. Además, existe la posibilidad de coordinar una visita a los vehículos o consultar previamente los días de exhibición y puesta en marcha, información que se encuentra disponible en el sitio web. Para ofertar, sólo es necesario registrarse en la plataforma y, una vez validado el usuario, solicitar la habilitación correspondiente para la subasta.

Las unidades publicadas pueden recibir ofertas hasta el día y horario de cierre establecidos. A partir de ese momento, cada nueva oferta suma tres minutos adicionales al reloj, hasta que la última registrada se consagra como ganadora.

Este sistema le otorga más tiempo a los interesados para evaluar si continúan ofertando, a diferencia de las subastas presenciales, donde las decisiones suelen tomarse en cuestión de segundos.

Por último, en las condiciones de participación de cada subasta se detallan todos los gastos asociados a la operación, lo que permite conocer de antemano los costos involucrados antes de realizar una oferta.