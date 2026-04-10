Subastan más de 40 autos, SUV y pickups desde $11 millones: cómo participar

Una nueva subasta se llevará a cabo el próximo martes 21 de abril y reunirá una amplia variedad de unidades, desde motos y autos hatchback o sedanes hasta utilitarios y pickups. En total, serán 44 los vehículos que formarán parte del remate organizado por Monasterio Tattersall S.A., una compañía especializada en subastas online.

La exhibición de los modelos (todos libres de deuda) se realizará el martes 19 y miércoles 20, de 10 a 15 horas.

Los modelos más destacados de la subasta

Entre las unidades de mayor valor aparecen dos Toyota SW4 4x4 SRX 2.8 TDI con caja automática y siete asientos, correspondientes a los años 2019 y 2020, dentro del segmento de vehículos de alta gama. El SUV modelo 2019 parte desde los $36.000.000 y el que se patentó en 2020 desde los $38.000.000.

El Toyota SW4 modelo2019 tiene 64.444 kilómetros

En el apartado de pickups, se destacan varias Toyota Hilux en distintas configuraciones: versiones 4x2 SRV 2.8 TDI automáticas del año 2021, una 4x4 SRV 3.0 TDI de 2014 y una 4x4 DX 2.4 TDI manual de 2020. En cuanto a precios, la opción más accesible parte desde los $11.000.000 (4x4 DX 2.4 MT), aunque cabe aclarar que no se encuentra en óptimo estado.

En el otro extremo, una Hilux parte desde los $33.000.000: se trata de una versión 4x2 DC SRV 2.8 AT, con 37.171 kilómetros recorridos y patentada en 2021.

La Toyota Hilux que parte desde los $33.000.000

Dentro de los vehículos particulares, la oferta es variada, con fuerte presencia de la familia Toyota Corolla en diferentes versiones y años, además de unidades como el Peugeot 408, el Volkswagen Polo, el Toyota Yaris, el Renault Kangoo, el Fiat Mobi y varios Toyota Etios en distintas configuraciones y años.

Si se pone la lupa sobre el Toyota Corolla, la unidad con el precio inicial más alto parte desde los $22.000.000: se trata de la versión 2.0 XEI CVT, patentada en 2021 y con 64.410 kilómetros declarados.

Toyota Corolla

En cuanto a utilitarios, se incluyen modelos como el Citroën Jumpy, el Peugeot Partner y varias unidades del Mercedes-Benz Vito, todos orientados al trabajo y la logística.

Por último, la subasta también contempla motovehículos, entre los que se destacan dos Honda XR150 y un cuatriciclo Honda TRX 420.

La Honda XR 150 más económica parte desde $1.00.000

¿Cómo participar del remate online?

El procedimiento de compra tiene como único requisito ingresar, solicitar crédito y ofertar desde la plataforma, con una simple previa registración y habilitación por parte de Monasterio Tattersall, y la subasta es únicamente por internet.

Para poder participar se requiere una caución del 10% (depósito en efectivo o transferencia bancaria) o un 30% con ECHEQ en garantía (monto que, en caso de no ofertar o que la oferta no resulte ganadora, será devuelto en su totalidad en el plazo de 4 a 5 días hábiles posteriores a la subasta).

Cada participante puede realizar la cantidad de ofertas que considere necesarias, hasta tanto resulte adjudicatario o que su oferta sea superada durante el tiempo de duración de la subasta. Cabe destacar que un mismo oferente puede realizar más de una oferta para el mismo bien, predominando siempre la de mayor valor. En ningún caso las ofertas se pueden anular. Durante la subasta los participantes pueden observar en tiempo real el avance de la puja.

El día de la subasta tiene un horario previsto de cierre. Si algún participante realiza una oferta dentro de los últimos treinta segundos previos al cierre, el cronómetro adicionará treinta segundos más, para que todos los oferentes interesados tengan la oportunidad de efectuar nuevas ofertas. Y así sucesivamente. Finalmente queda la oferta de mayor valor, cuando ya nadie más ofrece un monto superior.