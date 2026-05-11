Subastan pickups y motos desde $1,2 millones: cómo participar

Una nueva subasta se realizará el próximo 15 de mayo y contará tanto con pickups como también con maquinaria agrícola.

La modalidad será online y estará a cargo de Monasterio Tattersall Activos, firma especializada en comercialización de activos. El remate también tendrá participación presencial opcional (con reserva previa) en las oficinas de la compañía ubicadas en la Ciudad de Buenos Aires.

En esta oportunidad, el remate se desarrollará en el marco del proceso de renovación del parque operativo de Ledesma, una de las principales compañías agroindustriales de la Argentina.

Por otro lado, los días 8 y 9 de mayo se habilitará una exhibición presencial de las unidades en el ingenio de Ledesma, ubicado en Libertador General San Martín, provincia de Jujuy, de 9 a 16 horas, para que los interesados puedan inspeccionar el estado de los equipos antes de ofertar.

Los modelos más destacados de la subasta

A continuación, se detallan algunos de los lotes disponibles junto con ciertas especificaciones. De todos modos, para conocer la totalidad de las unidades y analizar en profundidad el estado y características de cada vehículo, se recomienda ingresar al sitio web oficial de la subasta, donde hay más fotos e información, o bien asistir a la exhibición presencial para inspeccionarlos personalmente.

Dentro de la oferta aparecen varias pickups Toyota Hilux; una de las es 4x4 de cabina doble parte desde los $8.800.000, es modelo 2015 y cuenta con 524.112 kilómetros recorridos.

Toyota Hilux

Ahora bien, la Toyota Hilux que parte desde el precio más bajo es una versión cabina simple 4x2, con una base de $6.800.000 y 618.847 kilómetros declarados.

Toyota Hilux

Luego aparecen dos lotes de la Volkswagen Saveiro, la pickup compacta de la automotriz alemana, que parten desde los $4.000.000. Una de ellas es modelo 2014 y tiene 150.345 kilómetros en su tablero, mientras que la restante fue patentada el mismo año pero cuenta con 185.379 kilómetros declarados.

La Volkswagen Saveiro con menor kilometraje

En el universo de las motos aparece una Honda XR 150L que parte desde los $1.200.000, es modelo 2021 y tiene 33.303 kilómetros recorridos.

Honda XR 150L

Para completar la oferta, también aparece una gran cantidad de lotes de maquinaria agrícola e industrial. Entre ellos se destacan tractores John Deere de distintos años y configuraciones, excavadoras, topadoras, autoelevadores y otros implementos utilizados en tareas agroindustriales.

Cómo participar de la subasta online

El procedimiento de compra tiene como único requisito ingresar, solicitar crédito y ofertar desde la plataforma, con una simple previa registración y habilitación por parte de Monasterio Tattersall, y la subasta es únicamente por internet.

Para poder participar se requiere una caución del 10% (depósito en efectivo o transferencia bancaria) o un 30% con ECHEQ en garantía (monto que, en caso de no ofertar o que la oferta no resulte ganadora, será devuelto en su totalidad en el plazo de 4 a 5 días hábiles posteriores a la subasta).

Cada participante puede realizar la cantidad de ofertas que considere necesarias, hasta tanto resulte adjudicatario o que su oferta sea superada durante el tiempo de duración de la subasta. Cabe destacar que un mismo oferente puede realizar más de una oferta para el mismo bien, predominando siempre la de mayor valor. En ningún caso las ofertas se pueden anular. Durante la subasta los participantes pueden observar en tiempo real el avance de la puja.

El día de la subasta tiene un horario previsto de cierre. Si algún participante realiza una oferta dentro de los últimos treinta segundos previos al cierre, el cronómetro adicionará treinta segundos más, para que todos los oferentes interesados tengan la oportunidad de efectuar nuevas ofertas. Y así sucesivamente. Finalmente queda la oferta de mayor valor, cuando ya nadie más ofrece un monto superior.