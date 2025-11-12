Subastan SUV, pickups y autos desde $4,8 millones: hay más de 20 vehículos en oferta

Monasterio Tattersall Activos anunció una nueva subasta de vehículos que se llevará a cabo el jueves 13 de noviembre, con el inicio del cierre de ofertas previsto para las 13:00. La modalidad será completamente virtual, a través de la plataforma digital de la martillera y se espera una activa participación del sector agroindustrial y automotor.

En esta ocasión, se ofrecerán distintas unidades pertenecientes a marcas como Mercedes-Benz, Toyota, Volkswagen y Renault; entre los vehículos destacados de esta almoneda se encuentran los siguientes, aunque se recomienda ingresar al sitio oficial para consultar la información completa de cada lote.

Los autos más destacados de la subasta

En primer lugar, aparecen unas cinco Toyota Hilux con distintas versiones y configuraciones. La que parte de un precio mínimo más bajo es una Hilux 4x4 cabina doble (2015), con 429.001 kilómetros recorridos y con una oferta que parte de los $17.000.000.

Toyota Hilux 4x4 SR 3.0

En el otro extremo, hay otra Hilux 4x4 cabina doble SR 2.8 TDI MT, que tiene 337.357 kilómetros y un precio que iniciará en los $19.000.000.

Toyota Hilux 4x4 SR 2.8

También de la marca japonesa figuran tres Toyota Etios (todos con caja manual), cuyo precio inicial parte en $4.000.000 en los tres lotes. Entre ellos, se destaca un XS 1.5 MT que registra 279.416 kilómetros en su odómetro.

Toyota Etios XS 1.5 MT

Dentro del portfolio Toyota, en esta almoneda también hay otras tres opciones pero del sedán insignia, el Corolla. El más económico es un Corolla XEI 2.0 TD que parte desde los $4.800.000 porque se trata de uno modelo 2006 con 243.717 kilómetros.

Toyota Corolla (2006)

En el extremo opuesto aparece una unidad más moderna, de 2020: un Corolla HV 1.8 XEI CVT. Este lote tiene un precio base de $22.000.000, justificado en parte por sus 175.594 kilómetros recorridos.

Toyota Corolla (2020)

De la terminal alemana Volkswagen estarán disponibles dos Vento, ambos con un precio inicial de $23.000.000. Si bien uno corresponde a la versión Comfortline (con 136.266 kilómetros) y el otro a la Highline (con 124.059 kilómetros), ambos modelos comparten el mismo valor de partida.

Volkswagen Vento (Comfortline)

Dentro de la misma marca también figura un Volkswagen Tiguan (2019) con 176.421 kilómetros y un precio base de $24.000.000.

Volkswagen Tiguan (2019)

Si se pasa al segmento de los utilitarios, se podrán adquirir tres opciones de la Mercedes-Benz Vito, todas con un precio base de $14.000.000. Una de ellas se patentó en 2016 y cuenta con 218.402 kilómetros recorridos.

Mercedes Benz Vito (2016)

Para finalizar con la oferta, habrá tres Renault Kangoo. La más económica parte desde los $4.000.000, ya que se trata de un modelo 2016 con 146.778 kilómetros recorridos.