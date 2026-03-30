Subastan un Audi Q7 a $13 millones: estas son las condiciones

El próximo 16 de abril se llevará a cabo la quinta subasta de bienes incautados al delito organizada por el Gobierno de la provincia de Santa Fe, a través de la Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales (APRAD).

El evento tendrá lugar en el Salón Metropolitano de Rosario, ubicado en Junín 501, y quienes deseen participar deberán inscribirse antes del 7 de abril a través del sitio web oficial dispuesto por la provincia.

En esta oportunidad se ofrecerán alrededor de 150 lotes, que abarcan desde motos y camionetas hasta autos de alta gama, junto con otros bienes incautados en diferentes causas judiciales.

Los interesados podrán ver las unidades el 15 de abril de 2026 entre las 10 y las 18 horas, mientras que el 16 de abril la exhibición continuará de 8 a 13 horas. Ese mismo día, a las 16:20, se llevará a cabo la subasta en el mismo predio.

En cuanto a la acreditación, se realizará también el 16 de abril entre las 14:30 y las 15:30 horas, siendo obligatorio presentar el Documento Nacional de Identidad (DNI). Tanto para la instancia de exhibición como para el remate, cada participante podrá concurrir con un acompañante, siempre y cuando haya sido previamente registrado durante la inscripción.

Cómo es el Audi Q7 presente en la subasta

Dentro de la oferta de la marca de los anillos aparecen cuatro lotes, uno es un Audi Q7 3.0 TFSI patentado en 2017, con 326.294 kilómetros declarados. Se trata de un SUV grande, en color negro, que parte de una base de $13.500.000, lo que lo convierte en uno de los vehículos más atractivos del remate por su posicionamiento original dentro del segmento premium.

Esta imagen no corresponde a la unidad específica de la subasta; es meramente ilustrativa

Esta configuración ya no se comercializa en la Argentina en condición de 0km, ya que la gama evolucionó en denominaciones y mecánicas. En la actualidad, el modelo se ofrece como Q7 55 TFSI S line quattro, con un precio en torno a los US$132.500, valor que refleja una baja cercana al 12,9% tras la eliminación del impuesto interno.

Ahora bien, para tener una referencia concreta del mercado de usados, la Guía Oficial de precios de la Cámara del Comercio Automotor (CCA) indica que un Q7 3.0 TFSI quattro de 333 CV modelo 2016 se ubica en torno a los $64.893.000, mientras que una variante quattro de 249 CV con caja Tiptronic del mismo año alcanza aproximadamente los $66.239.000. Estos valores permiten dimensionar el amplio margen existente frente al precio base de subasta y estimar hasta dónde podría escalar la puja en caso de acercarse a valores de mercado.