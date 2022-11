SUV chicos: los más vendidos, los que vienen y una batalla con cada vez más integrantes

escuchar

La tendencia que comenzó hace diez años, cuando el modelo pionero, Ford EcoSport, recibió a sus primeros competidores como Renault Duster, Chery Tiggo o Chevrolet Tracker, hizo que todas las marcas apostaran por los B SUV, como los denominan las marcas en las planillas de marketing. Así, los SUVs fueron desplazando a modelos de otros segmentos como los sedanes, hatch chicos y monovolúmenes, que lentamente dejaron su lugar en la vidriera de los concesionarios.

En un mercado distorsionado por la escasez de productos y las barreras a la importación, hoy los B SUV tienen un freno, ya que mayormente las marcas fabrican los modelos de este segmento en Brasil. Desde hace muy poco tiempo hay un modelo nacional en oferta, el Chevrolet Tracker, que empezó a producirse en la planta de General Motors en Alvear, Santa Fe. Cuando Honda dejó de hacer en Campana el HR-V que hoy llega desde Brasil, se habían terminado los modelos de producción local correspondientes al segmento.

Chevrolet Tracker, el único B SUV de producción nacional

Durante septiembre se fabricaron las primeras 5000 unidades del SUV de Chevrolet, que empezaron a exportarse a Brasil y Colombia, según informó el mes pasado la compañía en un comunicado. El Tracker se suma así al mediano Cruze en la línea de producción de Santa Fe, y asoma como una de las principales cartas de GM para 2023.

Al frente

El B SUV más vendido en lo que va del año es el Citroën C4 Cactus, que según los reportes de la asociación de concesionarios ACARA, lleva a octubre 7264 unidades patentadas. Para la marca francesa, la estética SUV puede ser clave para engrosar su participación de mercado en el país.

El nuevo Citroën C3 tiene rasgos SUV

Por caso, su último lanzamiento, el nuevo C3, si bien es un hatch tiene rasgos que lo emparentan con el segmento de moda. “Tiene actitud de SUV”, como mencionaron en la marca durante su presentación regional en Brasil. “El nuevo Citroën C3 no es decididamente un SUV. Desde su concepción es claramente un B-Hatch, pero con algunas características que lo hacen único dentro del segmento y permiten acompañar la tendencia del mercado hacía los SUV, desde el inicio de la escala de precios del mercado argentino”, dijo a LA NACION Federico Frascaroli, Brand Manager de Citroën Argentina.

Dentro del grupo Stellantis, las otras marcas también mantienen apuestas fuertes. Mientras crecen los rumores de una posible producción nacional del Peugeot 2008, Jeep Renegade mantiene la segunda posición del segmento con 4732 unidades vendidas en el año, reafirmado por el restyling que llegó pocos meses atrás.

El Jeep Renegade (que recibió una actualización) ocupa el segundo lugar en ventas dentro del segmento

Fiat, por su parte, desembarcó este año en la categoría con el Pulse, que lleva comercializadas 3420 unidades. Desde su lanzamiento se posicionó en los primeros puestos del segmento (1° mayo y junio, 2° julio, 3° agosto), “pero debido a la disponibilidad de producto no pudo mantenerse en el podio”, dijeron desde la marca italiana a este medio. En 2023 sumará una versión deportiva desarrollada por Abarth en la región. Asimismo, el año próximo reforzará su presencia entre los B SUV con el nuevo Fastback.

Fiat Pulse, principal lanzamiento de la marca italiana este año, que no estaba presente en el segmento

No será la única marca con dos modelos en el segmento: Renault tiene a Duster (completamente renovado este año) y Captur, mientras que Volkswagen apela al dúo de Nivus y T-Cross. Del Captur, Renault patentó 904 unidades en lo que va del año, mientras que el Duster (que llega de Colombia) no figura entre los 50 modelos más vendidos. Por el lado de Volkswagen, el Nivus se impone al T-Cross: 3599 unidades frente a 2005 de enero a octubre.

Volkswagen Nivus, uno de los dos modelos que ofrece la marca alemana (junto al T-Cross)

Entre las marcas japonesas, Toyota ofrece al CH-R, un modelo que por precio no apunta a generar el volumen que le garantizan best sellers como el Etios o el Yaris. De hecho, la marca japonesa no cuenta con un producto para el segmento B SUV de fabricación regional, pero crecen las especulaciones de que está muy cerca de producir uno en Brasil a partir de 2023, derivado del Yaris. Entraría así a la batalla como el resto de sus competidores.

Nissan Kicks, el segundo producto en importancia para la marca japonesa

Entre las marcas japonesas, Nissan tiene en el Kicks a su segundo vehículo más exitoso en el mercado local, detrás de la pick up nacional Frontier. En los primeros diez meses, Nissan patentó 3946 unidades del Kicks. Por último, el único casillero que Honda ocupa en el top 50 es el del SUV HR-V (puesto 48), con 830 unidades patentadas en lo que va del año.

