Así se vivió el lanzamiento de la tercera generación del Tiguan a la Argentina
Nicolás Occhiato, Pollo Álvarez, Tefi Russo, Guido Pella y Stephanie Demner —nueva embajadora de Volkswagen— acompañaron a Volkswagen en un evento que combinó lifestyle, innovación y celebración.
- 5 minutos de lectura'
En un año marcado por lanzamientos y novedades en la industria automotriz, Volkswagen volvió a ser protagonista con la presentación de la tercera generación de Tiguan, el cuarto modelo que lanza en 2025 y el SUV tope de gama de su portfolio en la Argentina.
El evento reunió a periodistas, socios estratégicos, influencers y amigos de la marca, entre ellos Nicolás Occhiato, Pollo Álvarez, Tefi Russo, Guido Pella y Stephanie Demner, presentada como la nueva embajadora de Volkswagen.
La presentación del nuevo Tiguan se enmarca en un año especialmente activo para la marca: en enero lanzó el Vento en Cariló, en febrero el nuevo Nivus, en abril anunció en su planta de Pacheco una inversión de 580 millones de dólares destinada al desarrollo y producción de la futura generación de Amarok, y hace apenas un mes presentó el nuevo Tera.
“Tiguan es el tercer SUV que lanzamos en el año. Con una mirada a futuro y una perspectiva regional, fuimos pioneros en entender que el segmento SUV en Argentina seguiría la misma tendencia que en el mundo. Hoy, cerca del 40% de los vehículos vendidos en el país pertenecen a este segmento, y Volkswagen es líder con un 20% de participación”, destacó Martín Massimino, director comercial de Volkswagen Group Argentina.
Con más de 8 millones de unidades producidas en el mundo, el Tiguan es uno de los modelos más exitosos de la marca. La nueva generación mantiene su esencia —robustez, elegancia y deportividad—, pero incorpora tecnología de última generación, mayor confort y un diseño completamente renovado.
Diseño, confort y tecnología al frente
“Este no es un simple facelift. Es un vehículo 100% nuevo basado en la plataforma MQB Evo, la misma del Golf 8, que incorpora tecnologías y módulos de confort provenientes de nuestros vehículos eléctricos”, explicó Francisco Pecchia, gerente de Planificación y Producto.
El nuevo Tiguan presenta un frontal renovado, con parrilla tipo panal de abeja, tomas de aire laterales y logos delanteros iluminados con animación (por primera vez en la marca). Las versiones R-Line destacan un estilo más deportivo con faldones y arcos de rueda en negro brillante, mientras que el diseño lateral retoma líneas cuadradas y un capot horizontal, reforzando el ADN SUV clásico.
Respecto a su antecesor, el vehículo crece 4 cm en altura y 3 cm en ancho, manteniendo la distancia entre ejes de 2,8 m y un baúl de 750 litros, ideal para viajes familiares. La iluminación delantera y trasera cuenta con luz dinámica para guiños, y en el caso de R-Line incorpora faros IQ Light con distribución variable de luz y luz de curva dinámica, junto con logos traseros iluminados.
El habitáculo ofrece mayor espacio, conectividad y confort, inspirado en la gama eléctrica ID de Volkswagen. La selectora de cambios se ubica detrás del volante, liberando la consola central para almacenamiento y conexiones, incluyendo cargador inalámbrico.
El nuevo Tiguan se destaca por su Digital Cockpit Pro, sistema de infotainment semiflotante (12,9” Life / 15” R-Line), climatizador de 3 zonas, Head-up Display (R-Line), iluminación ambiental con hasta 30 colores y asientos delanteros con calefacción, ventilación y función de masaje. El techo panorámico y la consola central retroiluminada completan la experiencia premium.
El sistema Intelligent Park Assist permite estacionar el vehículo automáticamente, mientras que los selectores de funciones y modos de conducción permiten personalizar la experiencia de manejo.
“El Tiguan es un modelo muy especial para Volkswagen a nivel global y regional. Su tercera generación marca un nuevo capítulo en la historia de los SUVW de la marca, combinando diseño, tecnología y versatilidad para seguir siendo un referente en el segmento”, expresó Martín Massimino.
Seguridad y asistencia
El nuevo Tiguan incluye un completo paquete de seguridad:
- Seis airbags
- Freno electromecánico con función “auto hold”
- Asistencia para arranque en pendiente
- Airbags laterales y de cortina
- Front Assist, Lane Assist, Traffic Jam Assist, Travel Assist, ACC
- Park Assist inteligente
- Dynamic Light Assist y Emergency Assist (R-Line)
Se ofrece en seis opciones de color:
- Azul Pacífico
- Blanco Marfil
- Blanco Puro
- Negro Profundo
- Gris Pirita
- Gris Platino
Postventa y experiencia cliente
Volkswagen acompaña el lanzamiento con un esquema de postventa especialmente diseñado:
- Garantía de 3 años o 100.000 km.
- Primeros tres servicios bonificados.
- Contratos de mantenimiento hasta el séptimo servicio con precio fijo y financiación en cuota.
- Amplia gama de accesorios originales y artículos Lifestyle para personalizar el vehículo.
________________________________________________________
Content LAB es la unidad de generación de ideas y contenidos de LA NACION para las marcas con distribución en sus plataformas digitales y redes sociales. Este contenido fue producido para un anunciante y publicado por el Content LAB. La redacción de LA NACION no estuvo involucrada en la generación de este contenido.
- 1
Elecciones 2025 | Preocupación en el Gobierno por el “voto cruzado” entre Patricia Bullrich y Ricardo López Murphy en la Capital
- 2
Los estrenos de Netflix en octubre: la película de Daniel Hendler, un documental sobre Duki y la nueva temporada de Monstruo, entre lo más importante del mes
- 3
El “cubo negro” de Florencia: protestas, polémicas estéticas y políticas y una causa judicial
- 4
Cuando a los narcos no les alcanza con matar y usan la crueldad para demarcar territorios y enviar mensajes