Así se vivió el lanzamiento de la tercera generación del Tiguan a la Argentina

En un año marcado por lanzamientos y novedades en la industria automotriz, Volkswagen volvió a ser protagonista con la presentación de la tercera generación de Tiguan, el cuarto modelo que lanza en 2025 y el SUV tope de gama de su portfolio en la Argentina.

El evento reunió a periodistas, socios estratégicos, influencers y amigos de la marca, entre ellos Nicolás Occhiato, Pollo Álvarez, Tefi Russo, Guido Pella y Stephanie Demner, presentada como la nueva embajadora de Volkswagen.

Stephanie Demner, embajadora del Volkswagen Tiguan. IGNACIO ARNEDO

La presentación del nuevo Tiguan se enmarca en un año especialmente activo para la marca: en enero lanzó el Vento en Cariló, en febrero el nuevo Nivus, en abril anunció en su planta de Pacheco una inversión de 580 millones de dólares destinada al desarrollo y producción de la futura generación de Amarok, y hace apenas un mes presentó el nuevo Tera.

Marcellus Puig, CEO y presidente de Volkswagen Group Argentina. IGNACIO ARNEDO

“Tiguan es el tercer SUV que lanzamos en el año. Con una mirada a futuro y una perspectiva regional, fuimos pioneros en entender que el segmento SUV en Argentina seguiría la misma tendencia que en el mundo. Hoy, cerca del 40% de los vehículos vendidos en el país pertenecen a este segmento, y Volkswagen es líder con un 20% de participación”, destacó Martín Massimino, director comercial de Volkswagen Group Argentina.

Tefi Russo y Pollo Álvarez en el lanzamiento del nuevo Volkswagen Tiguan. IGNACIO ARNEDO

Con más de 8 millones de unidades producidas en el mundo, el Tiguan es uno de los modelos más exitosos de la marca. La nueva generación mantiene su esencia —robustez, elegancia y deportividad—, pero incorpora tecnología de última generación, mayor confort y un diseño completamente renovado.

Martín Massimino, director Comercial de Volkswagen Group Argentina. IGNACIO ARNEDO

Diseño, confort y tecnología al frente

“Este no es un simple facelift. Es un vehículo 100% nuevo basado en la plataforma MQB Evo, la misma del Golf 8, que incorpora tecnologías y módulos de confort provenientes de nuestros vehículos eléctricos”, explicó Francisco Pecchia, gerente de Planificación y Producto.

El nuevo Volkswagen Tiguan R-Line en color Azul Pacífico. IGNACIO ARNEDO

El nuevo Tiguan presenta un frontal renovado, con parrilla tipo panal de abeja, tomas de aire laterales y logos delanteros iluminados con animación (por primera vez en la marca). Las versiones R-Line destacan un estilo más deportivo con faldones y arcos de rueda en negro brillante, mientras que el diseño lateral retoma líneas cuadradas y un capot horizontal, reforzando el ADN SUV clásico.

Respecto a su antecesor, el vehículo crece 4 cm en altura y 3 cm en ancho, manteniendo la distancia entre ejes de 2,8 m y un baúl de 750 litros, ideal para viajes familiares. La iluminación delantera y trasera cuenta con luz dinámica para guiños, y en el caso de R-Line incorpora faros IQ Light con distribución variable de luz y luz de curva dinámica, junto con logos traseros iluminados.

Francisco Pecchia, gerente de Planificación y Producto. IGNACIO ARNEDO

El habitáculo ofrece mayor espacio, conectividad y confort, inspirado en la gama eléctrica ID de Volkswagen. La selectora de cambios se ubica detrás del volante, liberando la consola central para almacenamiento y conexiones, incluyendo cargador inalámbrico.

El nuevo Tiguan incorpora un nuevo Digital Cockpit Pro con sistema de infotainment semiflotante (12,9” Life / 15” R-Line). IGNACIO ARNEDO

El nuevo Tiguan se destaca por su Digital Cockpit Pro, sistema de infotainment semiflotante (12,9” Life / 15” R-Line), climatizador de 3 zonas, Head-up Display (R-Line), iluminación ambiental con hasta 30 colores y asientos delanteros con calefacción, ventilación y función de masaje. El techo panorámico y la consola central retroiluminada completan la experiencia premium.

Nicolás Occhiato. IGNACIO ARNEDO

El sistema Intelligent Park Assist permite estacionar el vehículo automáticamente, mientras que los selectores de funciones y modos de conducción permiten personalizar la experiencia de manejo.

“El Tiguan es un modelo muy especial para Volkswagen a nivel global y regional. Su tercera generación marca un nuevo capítulo en la historia de los SUVW de la marca, combinando diseño, tecnología y versatilidad para seguir siendo un referente en el segmento”, expresó Martín Massimino.

Seguridad y asistencia

El nuevo Tiguan incluye un completo paquete de seguridad:

Seis airbags

Freno electromecánico con función “auto hold”

Asistencia para arranque en pendiente

Airbags laterales y de cortina

Front Assist, Lane Assist, Traffic Jam Assist, Travel Assist, ACC

Park Assist inteligente

Dynamic Light Assist y Emergency Assist (R-Line)

Se ofrece en seis opciones de color:

Azul Pacífico

Blanco Marfil

Blanco Puro

Negro Profundo

Gris Pirita

Gris Platino

Nuevo Tiguan Life. IGNACIO ARNEDO

Postventa y experiencia cliente

Volkswagen acompaña el lanzamiento con un esquema de postventa especialmente diseñado:

Garantía de 3 años o 100.000 km.

Primeros tres servicios bonificados.

Contratos de mantenimiento hasta el séptimo servicio con precio fijo y financiación en cuota.

Amplia gama de accesorios originales y artículos Lifestyle para personalizar el vehículo.

La develación contó con bailarines contemporaneos, show de música instrumental en vivo y DJ set. IGNACIO ARNEDO

