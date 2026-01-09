Del primer eléctrico a las pick-ups off-road: la propuesta que llega a la Costa Atlántica este verano

Con el arranque de la temporada en la Costa Atlántica, Chevrolet vuelve a decir presente en Cariló y Pinamar durante la temporada 2026 con “Esto es Chevrolet”, una propuesta que combina exhibición de producto, test drives, travesías off-road y actividades pensadas para toda la familia.

La iniciativa estará activa desde el 27 de diciembre hasta el 17 de febrero, con un despliegue que busca acercar el renovado portfolio de la marca a turistas y fanáticos.

El epicentro de la experiencia será el stand de verano en Cariló, ubicado en Avellano 255, todos los días de 18 a 24.

En el stand los visitantes podrán conocer de cerca los modelos más representativos de Chevrolet, con atención personalizada de asesores y una agenda de actividades que apunta al entretenimiento y la interacción.

La propuesta se completa en Pinamar, donde la marca tendrá presencia tanto en el Parador Bruni Beach, con exhibición estática de vehículos y test drives, como a través de sus tradicionales travesías off-road, una de las atracciones centrales de cada verano.

Un portfolio renovado, del eléctrico al off-road

“Esto es Chevrolet” funciona como un paraguas conceptual que resume la identidad histórica de la marca y su proyección hacia el futuro, apoyada en un line up 100% renovado, el más amplio de la industria automotriz local.

Entre las principales novedades se destaca el Spark EUV, el primer modelo 100% eléctrico de Chevrolet, que se posiciona como uno de los grandes protagonistas del verano. A su lado, la Nueva Captiva PHEV, híbrida enchufable, tendrá su presentación estelar en la Costa Atlántica luego de una preventa que despertó fuerte interés en el mercado.

El Spark EUV, primer modelo 100% eléctrico de la marca y el más patentado en 2025.

La exhibición en Cariló se completa con las pick-ups S10 y Silverado, referentes del segmento por su robustez y tecnología, y suma una presencia inédita: la Chevrolet Tahoe Z71, equipada con un motor V8 5.3 L de 360 CV, capacidad para siete pasajeros y un alto nivel de confort y seguridad. Se trata de un modelo emblemático en Estados Unidos que hace su debut estival ante el público local.

En paralelo, en el Parador Bruni Beach de Pinamar (Av. del Mar y Álamos), Chevrolet exhibirá la Nueva Tracker, SUV de fabricación nacional y líder del mercado argentino desde 2023, junto a la familia Onix y el Spark EUV.

La Nueva Captiva PHEV híbrida enchufable tendrá su presentación estelar durante el verano en Cariló.

“La temporada de verano siempre es una oportunidad especial para acercarnos a nuestros clientes y compartir con ellos nuestros productos y novedades. Para eso creamos ‘Esto es Chevrolet’, un concepto que propone una visión integral de lo que significa Chevrolet en la industria automotriz argentina: una empresa centenaria, con un pasado que cimienta el presente y proyecta un futuro guiado por la innovación y la tecnología”, señaló Florencia Savignone, gerente de Marketing de General Motors Argentina.

Travesías y experiencias al volante

El espíritu aventurero tendrá su espacio con las Travesías Chevrolet off-road, que partirán desde el Parador Bruni Beach y permitirán a los participantes conducir los modelos Silverado, S10 y Trailblazer en recorridos especialmente diseñados.

Las salidas se realizarán de jueves a domingo, a partir del 2 de enero, en distintos turnos (11, 16 y 18.30), y contarán con asesoramiento especializado para aprovechar al máximo las capacidades de cada vehículo. Para una mejor organización, la marca recomienda reservar turno con anticipación.

Actividades recreativas, deportes y shows completan una propuesta pensada para disfrutar en familia durante todo el verano.

Actividades para toda la familia

Más allá de los autos, “Esto es Chevrolet” propone una agenda de actividades que atraviesa todo el verano y que busca posicionar a la marca como generadora de experiencias compartidas. Bajo tres grandes ejes —Cada vez más momentos, Cada vez más desafíos y Cada vez más innovación— se desarrollarán propuestas lúdicas, deportivas y culturales tanto en Cariló como en Pinamar.

Habrá torneos de vóley, tejo y truco, clases de yoga, huerta infantil, competencias y mini carreras de autos, con la conducción de figuras como Tucu López y Fer Molinero. La agenda se completa con sunsets y shows en vivo, DJ sets y presentaciones de embajadores de la marca, con foco en la innovación y la electrificación.

