Este proyecto adelanta cómo serán las autopistas del futuro

En Estados Unidos inauguraron un proyecto de infraestructura que ejemplifica una de las tendencias de la nueva era de la movilidad. Se trata del Kinder Land Bridge, una reestructuración de la Memorial Drive, una avenida de seis carriles que atraviesa el parque natural más grande de la ciudad de Houston, en Texas, y que conecta el distrito del Downtown con el emergente distrito del Uptown.

El proyecto de obra tiene larga data. El espacio -el Memorial Park de Houston- es uno de los parques más populares de la metrópolis, y está abierto al público desde 1924. Sin embargo, a partir de la década del 1940, la fiebre de tener auto en los ciudadanos estadounidenses alcanzó un pico, y la cantidad de vehículos motorizados circulando creció exponencialmente, generando también una expansión de la urbe más allá de su núcleo tradicional. Fue a raíz de esto que el gran parque pasó a albergar a una gran avenida pavimentada, también gran emisora de CO2.

Fue también a raíz de la construcción de la Memorial Drive que se optó por dividir al parque en secciones, priorizando el asfalto por sobre el verde, una mirada aplicada en muchos proyectos de infraestructura de esa época.

Esta antigua mirada, sin embargo, entra en disonancia con los valores que predominan los ideales actuales. Es un poco por esto que nació la iniciativa de Nelson Byrd Woltz, una firma de arquitectura paisajista, que propuso una reforma para solucionar -y en algún punto reivindicar- el papel de la Memorial Drive en la ciudad de Houston.

El proyecto de la firma paisajista quiere volver a dar vida a la naturaleza de la zona.

“Nuestra idea era hacer un movimiento de tierra masivo para atravesar los seis carriles de la avenida”, señaló Thomas Woltz, propietario de la empresa, en una entrevista con Architectural Digest, un sitio web especializado en diseño y arquitectura. “Así que diseñamos cuatro túneles de concreto y alto rendimiento: arcos parabólicos, estructuras geométricamente fuertes, y después levantamos el suelo para recubrirlos”.

El resultado, explica el directivo, es algo parecido a la High Line neoyorquina, en donde de una forma similar, se transformó a una infraestructura deteriorada en un espacio público nuevo y atractivo.

Bautizado como Kinder Land Bridge, el nuevo espacio elevado a casi 12 metros de altura exhibe mucho potencial. “Houston es una ciudad plana, y esta altura permite nuevas vistas. La gente se va a poder reunir ahí a ver la salida y puesta del sol”, señala Woltz. “Con esta obra no solo queremos conectar a las personas entre sí, sino también conectarlas con el sentimiento de que todos compartimos el mismo planeta”.

El Kinder Land Bridge es solo uno de los proyectos que la firma planea llevar a cabo en Houston.

Uno de los principales objetivos de la firma paisajista estadounidense es repatriar la actividad de la vida silvestre en la zona. Para esto se llevó a cabo una investigación exhaustiva para entender las dinámicas del ecosistema, con sus cambios y alteraciones a lo largo del milenio, desde que la tierra virgen fue habitada primero por pueblos indígenas, después por colonos europeos, propietarios privados y planificadores urbanos.

“Remontándonos a los orígenes de la historia ecológica podemos encontrar soluciones más efectivas y resilientes. Nuestra propuesta es un híbrido, que se convierte en un paisaje de alto rendimiento e incluso representa al ecosistema nativo de Texas”, señala Woltz.

La ecuación es simple: mientras más espacio libre de autos y lleno de vegetación haya, más animales habrán. “En mi opinión, es el triunfo del verde sobre el gris”, concluye.

Para entender cómo reavivar la vida silvestre, la firma realizó una investigación analizando sucesos de todo un milenio.

La concreción del nuevo puente paisajista podría ser una fuente de inspiración y disparador para que otras ciudades de Estados Unidos -y por qué no de América Latina- empiecen a implementar más soluciones de infraestructura que apunten a revitalizar la naturaleza, en lugar de a cementarla.

El Kinder Land Bridge es solo uno de los proyectos que la firma de Woltz tiene en agenda para la ciudad de Houston. “En un futuro cercano queremos habilitar kilómetros de senderos para caminar, correr y hasta andar a caballo. También queremos hacer paseos marítimos y un monumento real a los soldados de la Primera Guerra Mundial. Tenemos muchísimas ideas para el porvenir”, revela el hombre.