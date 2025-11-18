GAC llega a la Argentina: una de las automotrices más importantes de China presentó su gama y anunció un plan de expansión nacional

Con un evento que combinó tecnología, diseño y tradición oriental, GAC hizo su presentación oficial en la Argentina. El encuentro se realizó en Buenos Aires y reunió a representantes de la Embajada de China, autoridades del gobierno nacional, prensa especializada y figuras del espectáculo como Yanina Latorre, Juan Marconi, el Rifle Varela, Mario Guerci, Santiago Algorta y Chiara Mancuso.

Detrás de este desembarco se encuentra Avantec, el grupo que representará a GAC en el país y que anunció un plan de expansión a tres años, con el objetivo de alcanzar 40 puntos de venta y servicio en todo el territorio nacional hacia 2027.

Una nueva etapa para la movilidad

“Para nosotros es un orgullo representar a GAC, una marca con mucha historia que se alinea con nuestra propia trayectoria en la industria automotriz argentina, donde llevamos más de 35 años de desarrollo. Nos sentimos muy orgullosos de ser parte de esta nueva etapa y también conscientes de la responsabilidad que implica introducir una marca en el país”, afirmó Tomás González Johansen, CEO de Avantek.

El ejecutivo destacó que el proyecto está concebido con una mirada a largo plazo y un fuerte foco en la experiencia del cliente. “Cada persona que elija GAC será única para nosotros. Queremos que viva una experiencia realmente positiva y que se sienta parte de esta nueva familia”, agregó.

Los modelos que llegan al país

La marca presentó su gama inicial de cinco vehículos, que combinan diseño, tecnología y distintas propuestas de motorización —desde turboalimentados hasta 100% eléctricos—:

GS3 EMZOOM: SUV compacto con motor 1.5 turbo de 177 CV. Combina estilo urbano con un comportamiento ágil y eficiente.

EMKOO HEV: SUV híbrido de 4,7 metros, con 234 CV combinados y un enfoque en el confort y la tecnología.

GS8: SUV grande con tracción integral, 248 CV y tres filas de asientos; representa la opción más familiar y robusta de la gama.

EMPOW: sedán deportivo con motor 1.5 turbo, 27,3 kgm de torque y caja automática de doble embrague; propone una conducción más dinámica.

AION ES EV: sedán eléctrico con 442 km de autonomía, que encarna la apuesta de GAC por la movilidad sustentable.

Una marca global con raíces en Guangzhou

Fundada en la ciudad de Guangzhou, en la próspera provincia de Cantón, GAC Motor es uno de los fabricantes más relevantes de China y figura en el ranking Fortune Global 500 desde hace doce años. El grupo mantiene alianzas con Honda, Toyota y Hino, y participa activamente en la iniciativa china de la Franja y la Ruta.

Con operaciones en más de 30 países, la marca desarrolla una amplia gama de vehículos —SUV, sedanes, MPV y pick-ups— que incluyen motores de combustión, híbridos y eléctricos. Su red internacional de investigación y desarrollo cuenta con centros en China, Silicon Valley, Detroit y Europa, además de estudios de diseño en Los Ángeles y Milán.

Entre sus principales innovaciones se destacan:

Plataforma GCP, arquitectura modular que permite fabricar distintos tipos de vehículos sobre una misma base.

Sistema inteligente AdiGO, que integra conectividad avanzada y asistencia al conductor.

Tecnología Megawatt Power, centrada en la eficiencia y el rendimiento.

Plataforma GP 2.0, diseñada exclusivamente para modelos eléctricos.

Tres pilares para crecer en la Argentina

Durante la presentación, Martín Venturini, gerente de marca y desarrollo de Avantec, detalló los ejes que guiarán el desembarco de GAC en el país:

Desarrollo de la red de concesionarios, con una expansión gradual y sostenible.

Construcción de la marca, basada en la innovación, la calidad y la confiabilidad.

Experiencia del cliente, como elemento central de la estrategia.

“Nuestro objetivo no es solo comunicar los valores de GAC, sino ofrecer experiencias memorables. Queremos que cada cliente que visite un concesionario perciba la calidad, la precisión y la innovación que distinguen a la marca en el mundo”, explicó Venturini.

El viento como inspiración

La filosofía de GAC se sintetiza en un concepto poético que remite a sus raíces culturales: “el viento marca el ritmo. Cada línea un pensamiento. Cada símbolo, un destino. En Guangzhou, la ciudad del sur donde todo respira movimiento, la tradición se encontró con el futuro”

