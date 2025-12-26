Nueva RAM Dakota: cuatro estaciones en un solo día y un test drive extremo en Ushuaia

Escuchar Nota

Manejar en Tierra del Fuego es abrirse a lo imprevisto. El clima cambia en un abrir y cerrar de ojos, el paisaje muta entre bosque, turba, montaña y lagos, y la vista de los paisajes relativiza las distancias. Ese fue, justamente, el escenario elegido por RAM para presentar y poner a prueba la nueva RAM Dakota, la pick-up mediana de producción nacional que llega para competir en el segmento más caliente del mercado argentino.

La apuesta es arriesgada. RAM ya tiene dos extremos bien cubiertos con la 1500, full-size, icónica e imponente; y la Rampage, más urbana, compacta y de menor exigencia. El verdadero desafío está en el segmento medio: conquistar un territorio donde reinan las pick-ups más versátiles, las que tienen que ser útiles para cargar, remolcar, resistir el maltrato… pero también ser rápidas, modernas y cómodas para el uso recreativo. Ese espacio viene a ocupar Dakota.

Nueva RAM Dakota en las rutas fueguinas. SEBASTIAN PANI

Una prueba de manejo de cuatro estaciones

En Ushuaia no hubo nieve, pero hubo ripio, barro, ruta húmeda, turba y pendientes naturales. Un menú perfecto para un vehículo que promete ser 4x4 “de verdad” y no solo por ficha técnica.

La prueba tuvo lugar en un viejo aserradero ubicado en un campo enorme a pocos kilómetros de la ciudad, donde se diseñó un parque de obstáculos a medida que emulaba un laboratorio off-road que replicaba las dificultades reales del terreno fueguino.

La versión Warlock, de estética off-road, destacó con su barra RAMBAR® y llantas de 17”, pensada para uso aventurero. SEBASTIAN PANI

Ahí se conocieron las capacidades del sistema de tracción, el motor turbodiésel de 200 CV y la respuesta estructural de la camioneta en situaciones que cualquier usuario puede encontrarse fuera del asfalto.

Obstáculo 1: bloqueo diferencial “on the fly”

El primer desafío del circuito buscó demostrar una de las funciones más diferenciales de la Dakota: el bloqueo diferencial trasero con activación “on the fly”, es decir, en movimiento y sin demoras. En la práctica, esto asegura que las dos ruedas traseras traccionen de forma pareja incluso en superficies irregulares, algo clave para salir de barro, turba o desniveles donde una rueda queda en el aire.La diferencia frente a la competencia es la respuesta casi instantánea, algo que se sintió claro en la trepada sobre superficies de baja adherencia.

El motor turbodiésel de 200 CV y 450 Nm, combinado con tracción 4AUTO y reductora, mostró solvencia en barro y pendientes naturales. SEBASTIAN PANI

Obstáculo 2: cruce de ejes y recorrido de suspensión

El segundo tramo fue el clásico cruce de ejes, pensado para evidenciar el recorrido de la suspensión. Un lado sube, el otro busca el piso, y la camioneta muestra cuánto estira y cuánto copia el terreno sin perder firmeza. Acá entra en juego la arquitectura de la Dakota: suspensión delantera independiente y un eje trasero con elásticos parabólicos de dos etapas, que permiten que la rueda trasera siempre intente “ir a buscar tierra”. El resultado fue un tránsito estable incluso en pozos y montículos que, a simple vista, parecían exigir más de una pick-up mediana convencional.

Prueba de manejo donde la suspensión mostró su capacidad en superficies irregulares. SEBASTIAN PANI

Obstáculo 3: la “piedra” y la trepada

La famosa piedra obligó a la camioneta a trepar sobre un solo apoyo. Este ejercicio ayuda a entender cómo trabaja la suspensión cuando el vehículo está en desnivel severo.La Dakota lo resolvió sin golpeteos, sin movimientos bruscos y con un control que sorprende para una pick-up con 1.020 kg de capacidad de carga y hasta 3.500 kg de remolque.

Obstáculo 4: turba, una superficie engañosa

La turba fue el punto más delicado. Es uno de los terrenos más complejos de Tierra del Fuego: dura arriba, blanda abajo, saturada de agua y capaz de hundir un vehículo entero con solo un exceso de confianza. Con una capacidad de vadeo de 60 cm, la Dakota cruzó sin sobresaltos, pero más importante aún, sin hundirse peligrosamente: el sistema de tracción 4AUTO, la reductora y la electrónica de control hicieron lo suyo para avanzar sin perder estabilidad.

Prueba de vadeo en turba, uno de los terrenos más desafiantes de la isla: duro arriba, blando abajo y saturado de agua. SEBASTIAN PANI

Un circuito hasta la costa del Lago Fagnano

Después del parque de obstáculos, el test siguió por los caminos agrestes de un bosque que llevó a la caravana hasta la costa del Lago Fagnano, uno de los espejos de agua más largos del mundo, con más de 100 km de extensión y una silueta que se funde con el mar. Por cuidado ambiental, la camioneta no tocó el agua: la escena se completó desde la orilla, con el lago de fondo, el viento típico de la isla y ese silencio frío que solo existe en la Patagonia austral.

Ruta, ripio y barro en un mismo recorrido, un escenario ideal para poner a prueba los modos Normal, Sport, Arena y Nieve. SEBASTIAN PANI

Datos clave: lo que sostiene a la Dakota

Motor 2.2 turbodiésel – 200 CV y 450 Nm

Caja automática de 8 velocidades

Tracción 4AUTO, 2H y 4L con reductora 4:1

Modos de manejo: Normal, Sport, Arena y Nieve

Capacidad: 1.020 kg de carga y 3.500 kg de remolque

Despeje: 228 mm

Cámara 540°, sensores adelante y atrás

Interior con tapizados de cuero, multimedia de 12,3’’ y cargador inalámbrico

ADAS completo: ACC, mantenimiento de carril, frenado autónomo, punto ciego y más

Dos versiones: Warlock, con estética off-road pura, y Laramie, más refinada y con terminaciones cromadas.

La nueva Ram Dakota en plena acción en Tierra del Fuego, durante una prueba de manejo diseñada para replicar obstáculos reales del terreno fueguino. SEBASTIAN PANI

La prueba en Ushuaia fue una jornada de cuatro estaciones, con barro real, turba real y trepadas reales. Y la nueva RAM Dakota salió bien parada en cada tramo, mostrando que llega al segmento mediano no solo con diseño y ficha técnica, sino con verdadera vocación utilitaria, capacidad de carga y un comportamiento off-road convincente.

Para RAM, la Dakota no es una ampliación de gama: es una pieza estratégica para entrar en el territorio competitivo de las pick-ups argentinas. Y Tierra del Fuego fue el escenario perfecto para demostrar que está lista.

Accesorios Mopar®: personalización y funcionalidad para la nueva RAM Dakota

Un plus de RAM Dakota es que cuenta con uno de los portfolios de accesorios Mopar® más completos del segmento, con más de 40 opciones diseñadas para adaptarse al estilo de vida de cada usuario y a los desafíos del camino; y un catálogo que se basa en dos pilares principales: fuerza y capacidad, y estilo y tecnología.

Fuerza y capacidad: para maximizar carga, versatilidad y funcionalidad, Mopar® ofrece estribos laterales, barras San Antonio en cuatro configuraciones, enganche de remolque de hasta 3,5 toneladas, box de caja y barras transversales. Todos los accesorios se integran a la estructura de la Dakota, garantizando resistencia y durabilidad.

Estilo y tecnología: para reforzar estética e innovación, la oferta incluye capota retráctil eléctrica, estribos laterales eléctricos, protector de zócalo con iluminación LED, alarma volumétrica, molduras laterales color carrocería y alfombras de bordes elevados, permitiendo personalizar la pick-up sin comprometer garantía ni calidad de fábrica.

Boutique Mopar® | RAM

Con la Dakota, Stellantis Argentina fortalece la Boutique Oficial Ram, que reúne productos exclusivos y premium. La colección incluye indumentaria como remeras 100% algodón, rompevientos y gorras; accesorios de cuero y lifestyle, como bolsos, billeteras y neceser; y elementos para uso diario como termos, mates y bombillas. Además, se suman nuevas categorías como cuchillería artesanal, conservadoras térmicas, textiles en nuevos colores y equipajes de cuero, ampliando las opciones para reflejar el estilo y la identidad del usuario Ram.

Todos los productos están disponibles en concesionarios oficiales Ram, ofreciendo la posibilidad de personalizar la experiencia y reforzar la conexión con la marca.

