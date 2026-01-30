Prácticas de manejo off-road. Summer Car Show: un espacio diseñado para aprender a manejar en un entorno cerrado y con especialistas

Pensado como un ámbito de aprendizaje y práctica controlada, el Summer Car Show funciona desde 2011 en un predio cerrado y especialmente diseñado para el manejo off-road, donde todas las actividades se desarrollan bajo la supervisión de especialistas en conducción 4x4. El espacio propone una formación progresiva, con reglas claras y acompañamiento profesional, en un entorno delimitado y habilitado que permite aprender a manejar fuera de ruta sin poner en riesgo a terceros ni al entorno natural.

Desde sus inicios, el entonces conocido como Jeep® Park —luego Off Road Park y hoy Summer Car Show de Villa Gesell— se consolidó como un modelo de espacio diseñado específicamente para la formación en manejo off-road responsable. A lo largo de este recorrido, se realizaron más de 30.000 test drives, 100 academias de manejo off-road y más de 60 travesías en dunas, cifras que lo posicionan como una de las plataformas de prácticas más relevantes de la región. Un camino que refuerza una premisa central: la conducción responsable se aprende, se entrena y se construye en ámbitos adecuados.

Hace más de 15 años, algunas de las marcas que hoy integran Stellantis tomaron una decisión estratégica al retirarse de las zonas más concurridas de Pinamar para el desarrollo de este tipo de actividades. La medida respondió a la necesidad de anticiparse a un contexto cada vez más exigente en términos ambientales y a los crecientes desafíos que implica la circulación libre de vehículos en playas y médanos abiertos.

A partir de ese diagnóstico, la práctica del manejo off-road dejó de ser viable en espacios no preparados desde una perspectiva responsable. Esto impulsó la búsqueda de predios habilitados y diseñados específicamente para una experiencia controlada. Así nació el actual Summer Car Show, ubicado sobre la Ruta 11, entre Cariló y Villa Gesell, en un entorno pensado desde su origen para la conducción 4x4 bajo condiciones reguladas.

El predio cuenta con circuitos técnicos de distintos niveles de dificultad, orientados a que tanto clientes como público general puedan formarse en el uso adecuado de vehículos fuera de ruta, siempre bajo la guía de instructores especializados. El acompañamiento no se limita a aspectos técnicos: incluye criterios de conducción consciente, lectura del terreno y pautas de convivencia y cuidado del entorno.

Además de las academias y las prácticas guiadas, la propuesta incorpora acciones de concientización que refuerzan una idea clave: las pruebas y entrenamientos deben realizarse en espacios habilitados y controlados, donde no se ponga en riesgo a terceros. En ese sentido, el Summer Car Show se presenta como una alternativa concreta frente a prácticas no reguladas en playas y dunas abiertas.

La iniciativa se completa con acciones educativas fuera del predio, como charlas de manejo responsable en Kota Beach y la presencia de vehículos de rescate en eventos de alta convocatoria, como el Enduro del Verano Beach, ampliando el alcance de un enfoque basado en la formación y la prevención.

Los visitantes de manera gratuita podrán disfrutar de test drives en una nueva pista de asfalto y también en el renovado circuito off road destinado a experimentar los modelos 4x4 de Fiat, Jeep y RAM, todos los días hasta el 22 de febrero, de 14:00 a 20:00 hs. Y que si quieren venir a aprender o interiorizarse en el manejo off road pueden anotarse en https://summercarshow.com.ar/

