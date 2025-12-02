RAM Dakota en detalle: así es por dentro y por fuera la nueva camioneta mediana del mercado

Ram inicia un capítulo inédito en su historia local con la llegada de la nueva Dakota, la primera pick-up mediana que la marca produce en la Argentina. El desembarco en este segmento —el más disputado del mercado— implica un movimiento estratégico: ampliar su presencia más allá de las full-size y ofrecer un producto pensado tanto para el uso profesional como para la vida diaria.

Disponible en dos versiones, Warlock y Laramie, la Dakota está impulsada por un motor turbodiésel de 2.2 litros, capaz de entregar 200 CV y 450 Nm de torque, asociado a una caja automática de ocho velocidades. Una combinación que apunta a equilibrio: potencia suficiente para el trabajo y eficiencia para el uso cotidiano.

Diseño: identidad fuerte y dos miradas

Estéticamente, la nueva Dakota exhibe una impronta robusta y contemporánea, con líneas que privilegian la funcionalidad. Ambas versiones incorporan faros Full LED, portón con asistencia, protector de cárter, estribos, cobertor de caja, ganchos de sujeción y una tercera luz de stop integrada en la caja.

La Warlock, orientada a un perfil más off-road, se distingue por su tratamiento en tonos oscuros —parrilla y paragolpes Satin Grey, molduras negras, espejos oscurecidos—, llantas de 17 pulgadas y la barra RAMBAR®, un sello de estilo aventurero.

La Laramie, en cambio, apuesta por un enfoque más refinado: cromados, paragolpes al tono, llantas de 18 pulgadas y la exclusiva Ram LED Lightbar, que aporta una firma lumínica distintiva. Es la cara más elegante de la gama, sin renunciar a la solidez estructural.

Capacidad: cifras que la posicionan entre las más fuertes

Pensada para afrontar trabajo pesado, trayectos largos y aventuras fuera del asfalto, la Dakota combina un tanque de 80 litros, otro de UREA de 23 litros y una estructura de 2.150 kg en vacío que refuerza la robustez.

La caja de carga —uno de sus puntos más fuertes— ofrece 1.210 litros, 2,55 m² de superficie útil y espacio suficiente para herramientas, equipamiento o cargas voluminosas. La capacidad de carga llega a 1.020 kg y la de remolque alcanza los 3.500 kg, colocándola entre las más capaces de la categoría.

En dimensiones, mide 5,35 metros de largo, 1,96 de ancho y 1,82 de alto, con una distancia entre ejes de 3,18 metros. El despeje de 228 mm y los ángulos off-road (hasta 27,7° de entrada en Warlock) acompañan la vocación aventurera.

Tecnología: asistencias avanzadas y conectividad completa

La Dakota incorpora un paquete tecnológico que la posiciona bien en su franja. Ambas versiones incluyen arranque por botón, Smart Key, dirección eléctrica, freno de estacionamiento eléctrico y un sistema de tracción integral con modos Normal, Sport, Nieve y Arena.

La Cámara 540° y los sensores delanteros y traseros mejoran la maniobrabilidad en ciudad y caminos complejos. En marcha, el sonido DTS, el monitoreo de presión de neumáticos y los controles al volante acompañan una experiencia de uso moderna.

La pantalla multimedia de 12,3 pulgadas domina la consola y reúne las funciones de conectividad y entretenimiento con una interfaz clara e intuitiva.

Confort: un interior cuidado y orientado a la vida diaria

Puertas adentro, la Dakota mantiene el estilo característico de Ram: materiales de buena percepción, soluciones prácticas y una postura de manejo fácilmente ajustable gracias a los asientos eléctricos y el volante regulable en dos ejes.

El tapizado en cuero negro, el climatizador bi-zona, la consola central de doble altura, las múltiples conexiones USB y las salidas de aire traseras muestran un enfoque integral en comodidad. El centro multimedia de 12,3 pulgadas con Android Auto y Apple CarPlay, el instrumental digital de 7” y el cargador inalámbrico aportan un entorno conectado y actual.

Seguridad: asistencias que elevan el estándar

Ambas versiones llegan con 6 airbags, control de estabilidad y tracción, frenos a disco en las cuatro ruedas, anclajes ISOFIX y distribución electrónica de frenado.

A esto se suman asistencias avanzadas como Control Crucero Adaptativo, Mantenimiento de Carril, Frenado Autónomo de Emergencia, Detector de Punto Ciego y control de descenso y ascenso en pendientes. La Laramie incorpora además Alerta de Tráfico Cruzado.

Motorización y comportamiento dinámico

El motor turbodiésel de 2.2 litros —200 CV, 450 Nm— se combina con tracción AWD, modos de manejo y bloqueo de diferencial trasero, permitiendo adaptar la respuesta a distintos escenarios.

En arquitectura, la suspensión delantera independiente y la trasera con eje rígido y elásticos parabólicos buscan equilibrar confort, soporte de carga y desempeño off-road. Los frenos a disco en ambos ejes apuntan a una respuesta consistente bajo distintas condiciones.

Condiciones comerciales y garantía

La Dakota ofrece varias alternativas de financiación, entre ellas:

Tasa fija 0% a 12 meses por hasta $30 millones .

. Créditos UVA para financiar hasta el 80% del valor en 60 cuotas.

Créditos personales de hasta $15 millones orientados a sectores productivos.

El plan de ahorro para Warlock incluye adjudicación pactada desde cuota 4 y un beneficio adicional: 50% de descuento en el seguro por tres meses.

La garantía es de 5 años o 150.000 km, una de las más extensas del segmento.

Precios

Ram Dakota Warlock: AR$ 69.000.000

AR$ Ram Dakota Laramie: AR$ 71.000.000

