Test drive: Ford Mustang Mach 1, pasión en estado puro

Poco queda para decir del modelo que creó la categoría de los muscle cars: el Mustang. Su aparición en 1964 resultó una nueva forma de entender a los autos deportivos, materia hasta entonces casi exclusiva para los fabricantes europeos en general e italianos en particular.

El Mustang estaba en las antípodas de esos autos finos, estilizados, con mecánicas sofisticadas y muy caros. Proponía líneas más musculosas, robustas mecánicas V8, performance a pura fuerza bruta y un precio que entusiasmara a muchos más bolsillos. Bien al estilo norteamericano.

Los rumbos de uno y otro lado del Atlántico siguen más o menos igual en materia de deportivos, pero en nuestro país, la devoción por autos como el Mustang se palpa mucho más fácil que con un modelo europeo. ¡Te felicito! ¡Qué máquina! ¡Qué bestia que tenés! No hay prácticamente semáforo en el que no se escuche una frase por el estilo: el Mustang depara admiración y eso no sucede con otros autos por espectaculares que sean. El Mustang es pasión en estado puro.

En junio de 2020 Ford lanzó en Estados Unidos, después de un lapso de 17 años, la versión Mach 1 de su celebrado pony car. Una versión que, sacando los exclusivos Shelby GT350 y GT500, revive la máxima expresión de potencia, performance y deportividad del modelo.

Mecánica

Motor: naftero

Cilindros: 8 en V

Cilindrada (cc): 5038

Válvulas: 32

Potencia (CV/rpm): 475/7250

Par (kgm/rpm): 58/4900

Caja: automática de 10 marchas

Tracción: trasera

Sigue un linaje que comenzó con el fastback coupé Mach 1 de 1969, que era un homenaje a Chuck Yeager, el primer hombre en romper la barrera de sonido (Mach 1). Este modelo de 1969, equipado con el motor más grande de aquella serie (7.0 L Super Cobra Jet) registró en manos de los pilotos Mickey Thompson y Danny Ongais, que lo probaban para la revista Hot Rod, una velocidad de 295 mph (474,75 km/h) en la famosa salina de Bonneville, utilizando combustible E85. La segunda serie Mach1 data de 2003-2004, equipada con un V8 de 4.6 L, suspensiones especiales y frenos Brembo, que llegó a entregar 305 HP de potencia, siempre con la silueta fastback.

Las tres generaciones del Mustang Mach 1 Prensa ford

Tiempos modernos

Igual que esta nueva edición 2021 que llegó a la Argentina a fines de mayo último, ubicándose en la gama por arriba del GT. En efecto, Ford buscó en su historia para hacer de este Mustang Mach 1 un retorno a las fuentes del modelo de 1969 tanto en su diseño exterior como interior, y en su mecánica, ya que está equipado con el motor V8 TiVCT de última generación (inyección dual, doble árbol de levas a la cabeza, distribución variable de las 32 válvulas) de 5.0 L de cilindrada, que entrega una potencia de 475 CV a 7250 rpm y un enérgico torque de 569 Nm (58 kgm) a 4900 rpm. Se asocia con una caja de velocidades automática de 10 marchas, muy rápida y suave (con opción manual-secuencial y paddle-shifts en el volante) y, por supuesto, con tracción trasera. Si a esto se le agrega suspensiones tuneadas y frenos de alta performance, lo mejor de este Mach 1 solo se puede extraer en un circuito durante un track day.

El Ford Mustang Mach 1 a fondo en el circuito

La suspensión delantera, del tipo McPherson, es la misma del GT350, y la trasera Multilink dispone del sistema MagneRide (presente en el Shelby GT500), que cuenta con electroimanes y partículas suspendidas en el fluido del amortiguador. De esta forma, el campo magnético varía hasta 1000 veces por segundo alineando o desalineando las partículas para ablandar o endurecer al amortiguador, según la superficie que se transite. Los frenos son Brembo de competición, con discos ventilados de 380 mm y pinzas de 6 pistones adelante, más discos ventilados traseros de 330 mm.

A este paquete se debe sumar la tecnología: controles de estabilidad Advance track, de tracción (TRC) y de arranque en pendiente (HLA); seis modos de conducción (Normal, Deportivo+, Pista, Pista Carreras, Nieve/Húmedo y MyMode, un seteo personalizado); servodirección electrónica (EPAS); diferencial de deslizamiento limitado (autoblocante); el sistema Line-Lock de partida y para dar mayor tracción en la pista; sonido de escape regulable (una válvula permite disponer de cuatro modos: Silencioso, Normal, Sport y Pista) y las Track apps, que muestran tiempos de vuelta, aceleraciones y otros parámetros.

Dimensiones

Largo: 4,784 m

Ancho s/espejos: 1,915 m

Ancho c/espejos: 2,080 m

Alto: 1,379 m

Distancia entre ejes: 2,72 m

Capacidad del baúl: 382 L

Capacidad del tanque: 61 L

Peso: 1734 kg

Hablando de performance, este Mustang Mach 1 acelera de 0 a 100 km/h en 4,3 s y la milla (0-400 m) la realiza en solo 12,6 s (a 185 km/h). En cuanto a los consumos, en ciudad ronda los 16,8 L/100 km (en modo Normal y tranquilos con el acelerador, porque a la menor “peinada” el V8 ruge y el pony sale disparado), mientras que a 120 km/h constantes puede rendir buenos 10,7 L/100 km en el mismo tipo de conducción. Obviamente, todas estas cifras se disparan con los modos de mayor rendimiento, que ajustan la respuesta del motor y de la transmisión. También incluye un par de ADAS: mantenimiento de carril y sistema de precolisión con detección de peatones.

Confort. Diseño clásico adaptado a lo actual, alto equipamiento y un gran placer en la conducción

Al ser una coupé del tipo 2+2, el confort está en las butacas delanteras (de cuero microperforado, climatizadas y con 6 ajustes eléctricos), que propone tras el volante una postura de conducción deportiva, pero muy cómoda. El equipamiento de confort y seguridad es amplio: 8 airbags, anclajes Isofix en el asiento trasero, sistema multimedia Sync 3 con pantalla táctil de 8″ que también sirve para la cámara de retroceso, audio Bang&Olufsen de 12 parlantes y todo lo que debe ofrecer un deportivo de alta gama actual. El precio es de US$106.200.♦