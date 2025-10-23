Es uno de los SUV más grandes del mercado y busca destacar por su motor y tecnología

El Chevrolet Trailblazer fue siempre uno de los referentes entre los SUV más grandes. De hecho, durante muchos años fue uno de los pocos modelos que se ofrecían en nuestro mercado.

Como es sabido, este sport utility deriva de la pickup S10 y está plantado sobre la misma plataforma. Por eso, es que trae todas las novedades que la marca desarrolló para la camioneta, incluida la nueva mecánica y el concepto de cabina virtual compuesto por el panel de instrumentos 100% digital y el nuevo centro multimedia Chevrolet MyLink. Producida en Brasil, se ofrece en una única versión, la High Country 4x4 AT, que evaluamos.

A nivel estilístico, se le aplicó una actualización estética que sigue la misma línea que la versión más alta de la S10. Además de la silueta imponente y musculosa típica del modelo, se destaca por ofrecer nuevos elementos cromados en la parrilla, paragolpes, molduras y espejos retrovisores. También se actualizaron el capot (es más recto), los guardabarros, las llantas de 18 (con cubiertas 265/60), así como los emblemas y terminaciones de luces y puertas.

Largo: 4,871 m

Ancho s/c espejos: 1,9022,132 m

Alto: 1,861 m

Distancia entre ejes: 2,845 m

Despeje: 230 mm

Capacidad del baúl: 205/554 L

Capacidad del tanque: 76 L

Capacidad de remolque: 3 toneladas

Peso: 2189 kg

Neumáticos: 265/60 R18”

Hay un replanteo también de las ópticas, las DRL y los antiniebla (toda la iluminación es en LED), y sigue ofreciendo los estribos y las barras de techo.

En la parte trasera aparecen las luces también en LED (fueron rediseñadas al igual que el paragolpes) y conserva la imagen robusta y moderna que le es características.

Puertas adentro, este Trailblazer 2025 mantiene las peculiaridades que lo convirtieron en un vehículo referencial. Por un lado, están la muy buena calidad de materiales y terminaciones advertido; por el otro, el enorme espacio interior para que cinco adultos viajen con total comodidad; y, también, la posición de manejo alta, cómoda y fácil de encontrar y la gran visibilidad hacia el exterior producto de las amplias superficies vidriadas.

Por último, pero no menos importante, hay que resaltar la dotación de elementos de confort y tecnología, que es realmente muy amplia. Ahí destacan el tablero digital de 8” configurable, la pantalla multimedia de 11” que contiene la última generación del sistema multimedia Chevrolet MyLink y que es compatible con Android Auto y Apple CarPlay.

El equipamiento del Chevrolet Trailblazer 2025 es realmente notable

Como en todos los modelos de la marca, ofrece el paquete de conectividad más avanzado de su categoría, con wifi nativo que permite controlar las funciones del vehículo a distancia, además de permitir actualizaciones remotas de los sistemas electrónicos. Y, por supuesto, el servicio de asistencia OnStar.

Otros elementos destacados son: cargador de celulares inductivo, techo panorámico, climatizador digital con aire acondicionado trasero, tapizados en eco-cuero, butaca del conductor ajustable eléctricamente, control de velocidad crucero, encendido remoto, sensores de estacionamiento delanteros y traseros, cámara de retroceso con guías de estacionamiento, sensor crepuscular, espejos laterales con regulación eléctrica y mucho más.

Desde la marca no escatimaron en nada en lo que respecta a la seguridad, y ofrece un completo paquete de elementos que incluye frenos a discos ventilados con ABS y EBD, 6 airbags, anclajes Isofix, controles de estabilidad y tracción, asistente de arranque y descenso en pendientes, control electrónico de balanceo del remolque, etcétera, y suma varias ADAS: alertas de punto ciego y de tránsito cruzado trasero, frenado automático con detección de peatones, alertas de colisión frontal y de cambio involuntario de carril, monitor de presión de neumáticos y asistente de frenado inteligente.

Preparado para todo

Siguiendo con las renovaciones, esta variante 2025 llega con una mejora en la mecánica. Es que estrena la nueva generación del bloque turbodiésel Duramax de 4 cilindros en línea, 16 válvulas y 2.8 L de cilindrada, que ahora entrega 207 CV (antes 200) a 3200 rpm y 52 kgm (510 N) de par a solo 2000 rpm, acoplado a una también flamante transmisión automática de 8 velocidades y tracción 4x4 con reductora.

El motor es un clásico de la marca y tiene una bien ganada fama de durabilidad y confiabilidad; de hecho, se suele decir que es prácticamente indestructible. Con mucha potencia y mucho más torque, muestra una entrega progresiva en conducción suave y muchísima respuesta cuando se lo demanda. La caja, por otra parte, es la misma que equipa la Colorado norteamericana, pero que fue calibrada específicamente para nuestro mercado. Y realmente se nota, ya que está perfectamente relacionada y tiene un accionar rápido y suave.

Motor: turbodiésel

Cilindros: 4 en línea

Válvulas: 16

Cilindrada: 2776 cc

Potencia: 207 CV a 3200 rpm

Torque: 52 kgm desde 2000 rpm

Caja: automática de 8 velocidades

Tracción: 4x4

En cuanto a prestaciones, acelera de 0 a 100 km/h en 9,5 segundos, recupera de 80 a 120 km/h en 7,3 segundos y alcanza una velocidad máxima de 185 km/h.

Los consumos rondaron en 12 L/100 km en ciudad y 9,5 L/100 km en ruta a 120 km/h.

Sus capacidades off-road excelentes ya que derivan de las de la S10. Los buenos despeje y ángulos de ataque y salida que permiten más una tracción 4x4 con reductora invitan a aventurarse en cualquier terreno sin problemas.

El espacio interior del Chevrolet Trailblazer 2025 es realmente generoso

Aunque es un vehículo preparado para caminos duros, su confort de marcha no se ve comprometido, manteniendo un andar suave. Para garantizarlo pero sin perder las capacidades intrínsecas del modelo, las suspensiones fueron reformuladas (se le cambiaron resortes y amortiguadores para que copien mejor el piso), se ensancharon las trochas (ofrece más agarre en todo tipo de superficie) y se actualizó la dirección (la recalibración hace que lleguen menos vibraciones al volante). La capacidad de frenado sigue siendo excelente.