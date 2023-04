Todas los escándalos de Tesla: una demanda por espionaje, recall a modelos y un grave accidente

escuchar

Tesla vuelve a estar bajo la lupa. La empresa fundada y dirigida por Elon Musk fue la protagonista de un informe publicado por la agencia de noticias Reuters donde se la acusó, en pocas palabras, de espionaje. Semana movida para el magnate y una noticia que se suma a una lista que, al momento, acumula tres grandes polémicas en los últimos meses referidas a sus vehículos que deberán seguirse con cuidado de cara al mediano plazo.

El empresario arrancó la semana en el ojo mediático tras un mano a mano que le concedió a la BBC. Su diálogo, enfocado fundamentalmente en los desafíos tras la adquisición de Twitter, no llegó a tiempo a la viralización del informe de Reuters que hoy, con la información publicada, posiciona a la marca desde otro lugar. Acorde a lo publicado por la agencia, empleados de Tesla difundieron de manera interna videos e imágenes captadas por las cámaras instaladas en los autos de la empresa adquiridos por los clientes. Es decir, los trabajadores tendrían acceso en tiempo real a todo lo que las cámaras captan a tal punto de poder descargarlo y distribuirlo a gusto y piacere.

Según se dio a conocer, la información llegó a través de nueve empleados que aseguraron haber visto esos videos, detallando, por ejemplo, el de un hombre aproximándose sin ropa a su vehículo en el garage de su casa o un conductor manejando a alta velocidad en una zona residencial e impactando a un niño que iba en bicicleta.

Todo habría estado en el marco de una suerte de “chiste interno” entre quienes tenían acceso a este material. Contaron desde Reuters que se enviaban memes con las imágenes más mundanas y así como algunas se reservaban para el ojo de dos o tres trabajadores, otras tantas escalaban a grupos y chats donde decenas de empleados podían ver la intimidad de los clientes de Tesla. Además, si los dueños aceptaban que las cámaras siguieran en funcionamiento con el vehículo apagado, esas imágenes también eran visibles para los empleados. Según comentaron, esa función ya se habría deshabilitado.

Tesla Model Y - Los vehículos de Tesla cuentan con cámaras en el exterior y en el interior para la asistencia en la conducción autónoma y control de seguridad

Los relatos datan de épocas entre 2019 y 2022 y no alcanzarían únicamente a los clientes de la empresa sino también a ejecutivos de la compañía. Por ejemplo, citaron, hay material perteneciente al propio Elon Musk gracias a las cámaras instaladas en un Lotus Espirit que fue utilizado en la película The Spy Who Loved Me (1977) de la saga de James Bond y que el magnate compró por más de US$1.000.000 en una subasta. Ni el ejecutivo ni miembros de la empresa emitieron comentarios a Reuters ante la consulta de la agencia.

“Fue una violación de la privacidad. Siempre bromeábamos diciendo que nunca compraríamos un Tesla después de ver cómo trataban a algunas de estas personas”, indicó un empleado. “No creo que las personas que compran el auto sepan que su privacidad no es respetada. Podíamos verlos lavando ropa, a sus hijos, cosas realmente íntimas”, aseguró otro. Todos los que fueron contactados y accedieron a hablar, pidieron que se mantuviera su anonimato así como tampoco se pudo comprobar si todavía estas prácticas se siguen llevando a cabo.

El sistema de conducción autónoma de los vehículos Tesla cuentan con varios sensores y cámaras en el exterior del vehículo Reuters

A lo largo del informe se recopilaron también declaraciones y acciones legales en varios países en relación a las cámaras de los Tesla. En Países Bajos, por ejemplo, se hizo una investigación -que terminó cerrándose- respecto a las cámaras centinela -detectan actividad sospechosa al rededor del vehículo- y en China se prohibieron estos modelos justamente por esta problemática. “Si Tesla usa automóviles para espiar en China o en cualquier lugar, nos cerrarán”, respondió Musk en una charla virtual para un foro chino en 2021. Por otro lado, también se explica que muchas de las imágenes obtenidas por estas cámaras se destinan a la mejora de la conducción autónoma.

Más allá de lo que se pueda argumentar, ya hay una demanda judicial. Henry Yeh, dueño de un Model Y, presentó una demanda masiva contra Tesla a la que tuvo acceso la agencia AFP. Según esa presentación, los empleados accedieron al material “no con el objetivo declarado de comunicar, ofrecer servicios y mejorar los sistemas de conducción de los vehículos Tesla [sino] para la diversión de mal gusto y delictiva de empleados y posiblemente personas externas a la empresa”. La demanda exige una indemnización. Tema que dará debate largo y tendido en los próximos meses.

Polémica II: la conducción autónoma causó dos muertes

En noviembre de 2022, un grave accidente en China terminó con la muerte de dos personas luego de que la conducción autónoma de un Tesla Model Y fallara. Todo ocurrió en la localidad de Chaozhou, provincia de Guangdong. Acorde a lo que reportaron medios locales en aquel entonces, el conductor iba a estacionar cuando perdió el control del auto, el sistema aceleró a fondo y recorrió casi dos kilómetros a 200km/h. En el trayecto, se llevó por delante a dos motos y dos ciclistas con un saldo de dos fallecidos y dos heridos de gravedad.

Ese grave hecho, captado en video por las cámaras de seguridad de la localidad, destapó la olla de una gran cantidad de complicaciones con este sistema que los vehículos de Musk tuvieron en 2022. Según estadísticas compartidas por los entes reguladores de seguridad de los Estados Unidos, de los 392 accidentes registrados ocasionados por vehículos de conducción autónoma, el 70% correspondieron a la firma de Musk. Todos con una falla similar: aceleración repentina, incontrolable y a altas velocidades.

Así fue el accidente fatal que involucra a un auto Tesla en China

En ese caso, expertos acusaron a la compañía de falsa y engañosa. Según se expresaba en las webs oficiales, los programas que venían con los vehículos eran Autopilot -piloto automático-, Full Self-Driving -conducción autónoma completa- y Traffic Aware Cruise Control -control crucero consciente del tráfico-. Nombres que sugieren que el conductor puede desentenderse del volante cuando, en realidad, los sistemas instalados en los Tesla se ubican dentro del nivel tres de conducción autónoma. Es decir, la atención al volante puede ser parcial, pero no desentenderse por completo por cuestiones de seguridad.

Polémica III: recall para 362.000 autos

Nuevamente se apuntó al servicio de conducción autónoma. En febrero de 2023, entes reguladores gubernamentales de Estados Unidos instaron a la compañía liderada por Elon Musk a retirar de las calles a 362.000 modelos equipados con el sistema Full Self-Driving por ser los posibles causales de graves accidentes de tránsito. Según indicaron desde la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras del país del norte, este sistema puede provocar que los autos sobrepasen los límites legales de velocidad y atraviesen intersecciones de manera impredecible, al igual que ocurrió en China.

El sistema de conducción autónoma de Tesla, apuntado por entes reguladores de Estados Unidos

En paralelo, aparecieron expertos en seguridad dentro de la industria que expresaron estar preocupados por la implementación en las calles de los sistemas de Tesla y tecnologías similares ofrecidas por otros fabricantes. Apuntaron, sin embargo, a que el mayor miedo es que las personas crean que sus autos pueden manejarse 100% de manera autónoma y pierdan la capacidad de reacción y control. Es decir, el foco estaría por un lado en la educación vial y, por el otro, la mejora de estas tecnologías antes de lanzarlas al mercado de manera masiva.

A modo de prevención, Elon Musk retiró de las calles varias unidades de cuatro modelos producidos entre 2016 y 2023 a “modo de precaución” pero funcionarios de la agencia de seguridad señalaron que esto no era más que una solución parcial que aborda apenas una parte del sistema Full Self-Driving. Desde entonces, señalaron que continuarían las investigaciones así como desde la compañía explicaron que seguirían las mejoras en estos sistemas para hacerlos menos peligrosos.