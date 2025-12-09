Todos los autos 0km que se pueden comprar con descuento en diciembre 2025

Durante el último mes del año, las ventas de autos 0km suelen caer por una cuestión estacional. Sin embargo, se mantienen activas gracias a las promociones y a las propuestas de financiación agresivas que las automotrices lanzan para impulsar un mercado que apunta a cerrar el año con más de 600.000 unidades comercializadas.

Entre las marcas que rebajaron sus precios de lista para diciembre aparece Hyundai, que lanzó su campaña bajo el lema “si patentás en diciembre te llevás un auto con precio navideño”. La automotriz surcoreana acumula 5027 unidades vendidas hasta noviembre, un salto significativo frente a las 691 que había registrado entre enero y noviembre de 2024, de acuerdo con datos de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara).

Tal como indica el lema, las promociones rigen exclusivamente para las unidades patentadas durante diciembre de 2025 y alcanzan a los modelos HB20, Creta y Tucson.

En el caso del HB20, aplica la bonificación sólo para la silueta hatchback: la versión Comfort Plus MT se ubica en $26.600.000, frente a un precio de lista de $27.600.000; la Comfort Plus AT figura en $29.900.000, respecto de los $31.000.000 habituales; y la variante Platinum Safety AT queda en $33.700.000, por debajo de los $34.900.000 de lista. Estas reducciones representan bonificaciones de $1.000.000, $1.100.000 y $1.200.000 respectivamente.

Los precios de la promoción no incluyen flete, formularios ni patentamiento

Su compañero de portfolio, el Creta, SUV compacto, también recibió un ajuste para diciembre: se ofrece a US$33.500, frente a un precio de lista de US$35.000, lo que implica una bonificación de US$1500.

Tucson Creta

Dentro de la firma surcoreana también aparece con un descuento respecto del de lista de precio para el Tucson 4x2, que en diciembre se encuentra por US$47.000. Su precio de lista era de US$48.000, por lo que la bonificación es de US$1000.

Hyundai Tucson

Otra automotriz que se sumó a las promociones de fin de año fue Kia, que hasta noviembre logró patentar 2906 vehículos. Con el objetivo de sostener su crecimiento respecto del año pasado, la marca mantiene la bonificación de US$2000 para el Kia Seltos, su SUV compacto. De este modo, en lugar de encontrarse a US$36.000, se puede adquirir por US$34.000.

Kia Seltos

La tercera firma que se suma al grupo de automotrices con bonificaciones es Honda, que entre enero y noviembre logró vender 3406 unidades 0km y extendió un descuento de US$4100 para el Civic, dejándolo en US$49.900 en lugar del precio de lista de US$54.000.

Honda Civic

Por otro lado, si bien no se trata de un descuento en un vehículo, BYD, la marca china que desembarcó al mercado local algunos meses atrás hasta el último día de 2025, bonificará el cargador domiciliario para sus vehículos mas la instalación básica con la compra de un Dolphin Mini, Yuan Pro EV o Song Pro DM-i.