Toyota Corolla Cross 2026: precio, medidas, motor e interior

El Toyota Corolla Cross inició el año con un comportamiento dispar en materia de patentamientos, aunque mantiene un lugar relevante dentro del mercado local y del portfolio de la marca. Durante enero se registraron 1208 unidades, lo que le permitió alcanzar una participación del 1,9% y ubicarse en el puesto 13 del ranking general, según datos de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara).

Ese volumen representó una suba del 210,5% frente a diciembre de 2025, un mes estacionalmente bajo, aunque marcó una caída interanual del 54,4% respecto de enero del año pasado. Pese a esa contracción puntual, el SUV conserva peso propio: en todo 2025 acumuló 18.151 patentamientos, cifra que lo ubicó como el octavo vehículo más vendido del mercado argentino en el ranking anual.

En 2025 el Corolla Cross fue el octavo modelo más vendido de la Argentina toyota.com

Precios del Toyota Corolla Cross en febrero de 2026

Con este contexto, Toyota aplicó en febrero un nuevo ajuste en la lista de precios del Corolla Cross. En comparación con enero, las subas se ubicaron en torno al 1,9% promedio, con incrementos homogéneos a lo largo de toda la gama, incluidas las versiones híbridas.

Corolla Cross XLI 2.0 CVT: $51.918.000 (+1,9%)

$51.918.000 (+1,9%) Corolla Cross XEI 2.0 CVT: $55.944.000 (+1,9%)

$55.944.000 (+1,9%) Corolla Cross XEI HEV 1.8 eCVT (híbrido): $57.355.000 (+1,7%)

$57.355.000 (+1,7%) Corolla Cross SEG 2.0 CVT: $61.732.000 (+1,9%)

$61.732.000 (+1,9%) Corolla Cross SEG HEV 1.8 eCVT (híbrido): $63.684.000 (+1,7%)

$63.684.000 (+1,7%) Corolla Cross GR-Sport 2.0 CVT: $64.083.000 (+1,9%)

El Toyota Corolla Cross aumentó un 1,9% en promedio

Medidas y dimensiones

El Corolla Cross se ubica dentro del segmento de los SUV compactos, con dimensiones pensadas para un uso familiar y urbano:

Largo: 4460 mm

4460 mm Ancho: 1825 mm

1825 mm Alto: 1620 mm

1620 mm Distancia entre ejes: 2640 mm

2640 mm Capacidad del baúl: 440 litros

Tiene un largo de 4460 mm con una distancia entre ejes de 2640 mm

Motorizaciones disponibles

La gama mantiene dos propuestas mecánicas bien diferenciadas:

Versiones nafteras: motor 2.0 litros de 171 CV y 203 Nm de torque , asociado a una transmisión Direct Shift CVT con 10 marchas preprogramadas.

motor de y , asociado a una transmisión con 10 marchas preprogramadas. Versiones híbridas (HEV): sistema 1.8 litros combinado con motor eléctrico y caja automática eCVT, orientado a priorizar eficiencia y menor consumo.

La propuesta híbrida combina un motor 1.8 junto a un impulsor eléctrico y caja automática eCVT

Interior, equipamiento y tecnología

Tras la última actualización del modelo, toda la gama del Corolla Cross incorporó de serie el paquete de seguridad activa Toyota Safety Sense.

Las versiones XLI y XEI incorporan una pantalla de 7 pulgadas para el instrumental digital, mientras que las SEG y GR-Sport suman un cuadro de instrumentos completamente digital de 12,3 pulgadas, configurable. A partir del nivel XEI, el modelo incluye encendido por botón, acceso sin llave y cargador inalámbrico para celulares.

El interior del Toyota Corolla Cross

En las variantes tope de gama se agrega además el portón trasero con apertura y cierre eléctricos, que puede accionarse mediante un sensor de movimiento del pie, junto con mejoras en tapizados, materiales y detalles de terminación.

De serie en toda la gama, el paquete Toyota Safety Sense incluye, entre otros sistemas: de precolisión frontal, control de velocidad crucero adaptativo, alerta y asistencia de mantenimiento de carril, luces altas automáticas, alerta de punto ciego y de tráfico trasero y asistencia de frenado, entre otras.

Como el resto de los modelos de la marca, el Corolla Cross cuenta con garantía de 10 años o 150.000 km, mientras que las versiones híbridas extienden la cobertura de los componentes del sistema eléctrico a 8 años o 160.000 km.