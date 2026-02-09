El Gobierno desafectó legajos de los Registros del Automotor y avanza en modificaciones en el sistema

Días después de haber eliminado 60 formularios de los Registros del Automotor, el Gobierno dispuso la desafectación de los legajos que lleven 15 años de inactividad. Se trata de una medida publicada en el Boletín Oficial que ya entró en vigencia.

“Los legajos van a ser destinados a un archivo centralizado y quedarán disponibles en el Registro Único, bajo la órbita de la Dirección Nacional de los Registros de la Propiedad Automotor (DNRPA)“, le explicó Sebastián Amerio, secretario de Justicia, a LA NACION.

La resolución le da 15 días hábiles a los Registros Seccionales para que “aparten, ordenen y embalen” los legajos tipo B, para luego proceder a su traslado.

La resolución afecta a los legajos de dominios que lleven 15 años inactivos

“El titular del dominio que se encuentre en el Archivo Centralizado podrá acceder para realizar cualquier tipo de trámite asociado al mismo a cualquier Registro Seccional dentro de la jurisdicción del domicilio donde se encuentre inscripto", aclaró el funcionario. A su vez, explicó que el inicio del trámite podrá iniciarse a través de la DNRPA y elegir en la web oficial la oficina registral en la que continuar el proceso.

“El Registro Seccional seleccionado por el titular dominial podrá solicitar al Archivo Centralizado un Certificado dominial o el envío del legajo físico”, añadió. “La medida aplica para todos los registros del país, buscando disminuir el volumen de papel en las oficinas registrales, avanzando en simultáneo con la digitalización", cerró.

En la práctica, esto afecta a todos los titulares de dominios que no hayan tenido actividad en el lapso mencionado. Es decir, por ejemplo, que en 15 años no hayan solicitado una reposición de chapas, informe de dominios, cédulas de autorizados, etc.

Digitalización de los Registros del Automotor

La nueva medida se enmarca en un proceso que busca la total digitalización del sistema registral automotor y que ya tuvo varios capítulos. El ahora denominado Plan de Modernización del Sistema Registral Automotor se convirtió en una de las principales banderas de la administración de Javier Milei en materia burocrática.

En 2024, se anunció que comenzaría un proceso de cierre del 40% de las oficinas registrales y luego se acompañó esa medida con eliminación de formularios y digitalización de algunos procesos y documentos.

Por ejemplo, se eliminó la obligatoriedad de exhibir la versión física de la licencia de conducir, cédula verde y cédula azul (ahora denominada “de autorizado”) y se reemplazó toda esa documentación con equivalentes digitales igual de válidos en la aplicación MiArgentina.

La resolución es un paso más hacia la digitalización total del sistema registral Ricardo Pristupluk - La Nacion

En esa misma línea es que el Gobierno avanzó con la inscripción digital de los vehículos 0km a través de las concesionarias. La medida, aprobada en 2025, implica que, cada vez que se adquiera un vehículo nuevo, el comprador puede acceder a la cédula y título automotor en la aplicación MiArgentina sin la necesidad de ir a un Registro Automotor. Además, las chapas patente pueden ser entregadas por los propios concesionarios, limitando aún más las responsabilidades de las oficinas registrales.

“Esta medida de ahora también se encuadra en el proceso de cierre de los registros que quedaron vacantes”, remarcó una fuente vinculada al sector a este medio. “Van a empezar a pulir el mecanismo con los legajos más viejos, porque si probás con legajos que tengan más movimiento, se te llena de pedidos de los registros, ya sea porque los necesitan o porque quieren boicotear la digitalización”, amplió.

Si bien no se prevé que esta decisión afecte significativamente a la actividad de los registros, analistas coinciden que es una “prueba piloto” para evaluar el funcionamiento de un registro centralizado que podría reemplazar al sistema actual en un futuro cercano. “De esta manera se van vaciando los registros”, remarcó otra fuente.