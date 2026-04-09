Mapa de cargadores: dónde se puede cargar un auto eléctrico en abril 2026 en el país

El mercado de los autos eléctricos en la Argentina continúa en plena expansión, aunque todavía desde una base baja. En lo que va de 2026 se patentaron 1617 vehículos eléctricos, lo que representa un salto del 874% frente al mismo período del año pasado, cuando se habían registrado apenas 166 unidades, según datos de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara).

El crecimiento se acelera aún más si se observa el último dato mensual disponible, ya que en marzo se patentaron 529 unidades, un 917% más que en el mismo mes de 2025. A pesar de esta dinámica, el segmento sigue siendo incipiente y representa cerca del 1% del total del mercado automotor.

Una de las claves detrás de este avance es el nuevo contexto comercial. El Gobierno habilitó en 2024 un cupo anual de 50.000 vehículos electrificados —que incluye eléctricos puros, híbridos e híbridos enchufables— que pueden ingresar al país sin pagar el arancel extrazona del 35%, siempre que cumplan ciertos requisitos técnicos y no superen un valor FOB —free on board, puestos en su puerto de origen antes de impuestos— de US$16.000.

El JMEV Easy 3 es el modelo eléctrico más barato en la Argentina (cotiza a US$18.900)

La medida, sumada a una mayor apertura importadora, facilitó la llegada de nuevas marcas y modelos, muchos de ellos con tecnologías electrificadas, lo que amplió la oferta y generó mayor interés en el público.

Cuántos cargadores hay en la Argentina

El crecimiento del parque eléctrico empieza a reflejarse tímidamente en una mayor infraestructura. Actualmente existen poco más de 260 puntos de carga públicos distribuidos en todo el país, operados por empresas como YPF, Shell, Scame, EPEC y Chargebox.

A esta red se suma una cantidad considerable de cargadores privados. Aunque no hay un registro oficial consolidado, estimaciones del sector indican que hay cerca de 1500 puntos de carga instalados en ámbitos privados, como domicilios particulares, edificios o barrios cerrados.

Actualmente existen poco más de 260 puntos de carga públicos distribuidos en todo el país TY Lim - Shutterstock

Este desarrollo, sin embargo, todavía enfrenta el desafío de la falta de un sistema unificado que concentre toda la información disponible sobre los puntos de carga en el país.

Cómo encontrar estaciones de carga

Ante la ausencia de un mapa oficial único, los usuarios recurren a distintas herramientas digitales para ubicar cargadores. Entre las más utilizadas se encuentran aplicaciones móviles especializadas y mapas colaborativos en Google Maps, que permiten identificar estaciones disponibles, muchas veces con detalles sobre el tipo de conector, potencia y estado operativo.

Estas plataformas funcionan hoy como la principal guía para quienes utilizan vehículos eléctricos y necesitan planificar recorridos, especialmente fuera de los grandes centros urbanos.

En paralelo a la expansión de la red, continúan sumándose nuevos puntos de carga. Uno de los casos más recientes es la reinauguración de una estación del Automóvil Club Argentino en Villa María, Córdoba, que incorporó un cargador eléctrico como parte de su proceso de modernización.

El espacio, inaugurado originalmente en 1939, fue actualizado para adaptarse a las nuevas demandas del sector, en el marco de una estrategia que busca integrar la movilidad eléctrica dentro de la infraestructura tradicional de servicios.