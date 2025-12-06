Toyota presentó dos nuevos deportivos que saldrían a la venta pronto

Toyota Gazoo Racing (TGR) presentó a nivel mundial dos nuevos modelos, el GR GT y el GR GT3, exhibiendo por primera vez los prototipos que aún se encuentran en fase de desarrollo. Su lanzamiento está previsto para alrededor de 2027, con especificaciones aún sujetas a cambios.

Los dos vehículos se desarrollan alrededor de tres prioridades técnicas: un centro de gravedad bajo, bajo peso con alta rigidez estructural y una aerodinámica optimizada. El GR GT está concebido como un auto de carreras homologado para uso en la vía pública, mientras que el GR GT3 apunta directamente a la competición cliente bajo normativa FIA GT3.

Ambos adoptan tecnologías y métodos de fabricación nuevos para la marca. Entre ellos se destaca la primera estructura monocasco de aluminio desarrollada por Toyota, una solución que reduce masa y mejora la solidez del conjunto. Además, incorporan un nuevo motor V8 biturbo de 4.0 litros, de lubricación por cárter seco, que representa la primera aplicación de este tipo en un modelo de producción de la compañía.

Vienen con la primera estructura monocasco de aluminio desarrollada por Toyota

En el GR GT, el motor térmico se combina con un motor eléctrico integrado al transeje trasero, que reúne en un único módulo la transmisión, el diferencial y el eje motriz. Este sistema híbrido se encuentra en etapa de validación, con objetivos de desarrollo fijados en 650 CV o más de potencia total del sistema y 850 Nm o más de torque. La configuración es de motor delantero y tracción trasera, con una distribución de peso aproximada de 45% adelante y 55% atrás.

Tiene el objetivo de alcanzar los 650 CV y 850 Nm de torque

El motor se diseñó para ser compacto y colocarse en una posición baja. Utiliza una carrera corta, lo que permite reducir la altura total del motor; una configuración “hot-V”, con los turbos ubicados entre las bancadas —nombre para cada uno de esos lados del motor—para una respuesta más rápida; y lubricación por cárter seco, un sistema propio de vehículos de competición que garantiza la correcta circulación del aceite incluso bajo fuerzas extremas. El enlace con el transeje se realiza mediante un tubo de torque de CFRP (plástico reforzado con fibra de carbono), una solución que añade rigidez estructural con menor peso.

Incorporan un nuevo motor V8 biturbo de 4.0 litros

La nueva caja automática de ocho velocidades utiliza un embrague húmedo —en lugar de convertidor de par— para obtener una conexión más directa y cambios más rápidos, manteniendo al mismo tiempo la posibilidad de controlar las marchas manualmente.

Cuenta con una nueva caja automática de ocho velocidades que utiliza un embrague húmedo

El GR GT mide 4820 mm de largo, 2000 mm de ancho, 1195 mm de alto y tiene 2725 mm de distancia entre ejes. Su peso objetivo está fijado en menos de 1750 kg. La aerodinámica se definió antes del diseño exterior, con participación de especialistas del WEC, lo que permitió optimizar refrigeración y eficiencia para alcanzar su velocidad máxima proyectada: más de 320 km/h.

El GR GT3 tiene unas dimensiones de 4785 mm de largo, 2050 mm de ancho y 1090 mm de alto

La suspensión utiliza un nuevo sistema de doble horquilla en ambos ejes con brazos de aluminio forjado. Los neumáticos son Michelin Pilot Sport Cup 2, con medidas 265/35ZR20 adelante y 325/30ZR20 atrás, mientras que los frenos son carbocerámicos Brembo. El control de estabilidad multietapa permite ajustar el grado de intervención electrónica en función del uso y las condiciones de adherencia. A su vez, el interior prioriza la posición de conducción baja y la visibilidad amplia, con una disposición de comandos orientada a la operación en manejo deportivo.

Interior del prototipo del Toyota GR GT

El GR GT3 comparte plataforma, motor y criterios estructurales con el GR GT, pero fue desarrollado desde el inicio para cumplir las regulaciones FIA GT3. Sus dimensiones son 4785 mm de largo, 2050 mm de ancho y 1090 mm de alto, con la misma configuración de motor delantero y tracción trasera.

El Toyota GR GT3 fue desarrollado desde el inicio para cumplir las regulaciones FIA GT3

Este modelo está destinado a equipos privados en campeonatos internacionales de GT3, segmento que se ha convertido en la base del automovilismo cliente a nivel mundial.