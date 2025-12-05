Cuáles son los 10 autos 0km más baratos de la Argentina en diciembre 2025

El cierre de 2025 encuentra al mercado automotor argentino con una dinámica particular, donde la búsqueda de vehículos 0km más accesibles cobra relevancia en un contexto de precios fluctuantes, con el agregado de la caída habitual en ventas en esta etapa del año.

Para diciembre, el Renault Kwid se mantiene como el auto más económico del país, con un valor de $26.510.000, registrando un aumento del 3,5% respecto al mes anterior y un acumulado del 11% en los últimos dos meses.

En segundo lugar, se destaca el Hyundai HB20, que logró escalar posiciones hasta los $26.600.000 gracias a una bonificación especial que lo llevó a presentar una baja del 3,62% en su precio.

El Hyundai HB20 bonificó su precio para cerrar el año con un buen nivel de ventas

Completando el podio de los más accesibles, el Fiat Mobi se ubica en $26.643.000, tras un incremento del 1,6%. La lista completa se encuentra de la siguiente manera:

Renault Kwid: $26.510.000 (+3,5%)

$26.510.000 (+3,5%) Hyundai HB20: $26.600.000 (–3,62%)

$26.600.000 (–3,62%) Fiat Mobi: $26.643.000 (+1,6%)

$26.643.000 (+1,6%) JMEV Easy 3: US$18.900

US$18.900 JAC S2: US$19.900

US$19.900 Fiat Argo: $29.774.000 (+1,6%)

$29.774.000 (+1,6%) Chevrolet Onix: $30.430.900 (mantuvo el precio)

$30.430.900 (mantuvo el precio) Fiat Cronos: $30.467.000 (+1,7%)

$30.467.000 (+1,7%) Citroën C3: $30.790.000 (+1,6%)

$30.790.000 (+1,6%) Peugeot 208: $30.890.000 (+1%)

El nuevo Chevrolet Ónix mantuvo su precio, lo que le valió escalar posiciones en el ranking

Fuera del listado, que solo incluye a las versiones de entrada de gama, quedaron modelos como el Citroën Basalt ($31.670.000), el Toyota Yaris ($32.473.000), el Renault Kwid E-Tech, la versión 100% eléctrica del rombo ($34.520.000) y el Renault Logan ($34.630.000).

Estos valores se establecen en un contexto donde las ventas de autos 0km en noviembre totalizaron 34.905 unidades, una caída del 33,2% respecto a octubre y del 3,6% en comparación con noviembre de 2024, según reportó la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara).

El Toyota Yaris cotiza a $32.473.000 este mes

A pesar de la baja mensual e interanual en noviembre, el acumulado anual de 587.666 vehículos hasta la fecha representa un aumento del 49,7% en comparación con 2024, señalando una recuperación general del sector.

“Las casi 35.000 unidades patentadas en noviembre son un buen número. Recordemos que tuvimos dos días hábiles menos y que este mes, junto con diciembre, son históricamente los más bajos del año”, recordó el presidente de Acara, Sebastián Beato.

En cuanto a los modelos más vendidos en noviembre, la Toyota Hilux mantuvo su liderazgo con 1831 ventas, seguida por el Peugeot 208 con 1343 unidades. La sorpresa la dio el Volkswagen Tera, el nuevo SUV que rápidamente se posicionó en tercer lugar con 1327 ventas.