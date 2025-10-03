Toyota retomará la producción del Yaris en 2026: qué pasará en la Argentina

Semanas atrás, una fuerte tormenta que tuvo lugar en San Pablo, Brasil, afectó gravemente a la fábrica que Toyota tiene en Porto Feliz. La producción en esa planta afecta directamente a los modelos Corolla, Corolla Cross, Yaris y el todavía no lanzado Yaris Cross no sólo para el mercado doméstico sino para destinos de exportación.

“Se reiniciará de manera progresiva la producción de vehículos en las plantas de Toyota en Indaiatuba y Sorocaba, siempre priorizando la salud y seguridad de las personas y la calidad de los productos. La empresa reanudará su producción con motores y piezas importadoes desde otras unidades en el exterior”, informó la automotriz.

En una primera etapa, Toyota do Brasil producirá las versiones híbridas de los Corolla y Corolla Cross y contemplan en su plan de producción “la recuperación del volumen de vehículos híbridos no fabricados entre el 23 de septiembre y 31 de octubre”. En enero de 2026 se reanudará la producción del Yaris y las versiones con motorización convencional del sedán y el SUV mencionados.

No hay fecha estimada para la reanudación de la producción en Porto Feliz

“La producción se incrementará gradualmente hasta alcanzar el volumen regular en febrero. Respecto al Yaris Cross, la nueva fecha de lanzamiento será anunciada próximamente“, señala.

Lo ocurrido en Brasil impacta directamente en el mercado argentino. Por ejemplo, el Toyota Yaris es no sólo el auto más vendido de septiembre sino que lidera el acumulado anual con 26.023 matriculaciones. Algo similar ocurre con el Corolla Cross, que sostiene un buen nivel de ventas y demanda desde que comenzó el año.

“La interrupción de la producción no se traduce en un faltante inmediato en los concesionarios. Debido al buen nivel de ventas que venía registrando, todo el circuito logístico ya contaba con un volumen significativo. Esto permitirá reducir el impacto y empalmar con el reinicio de la producción a partir de enero”, remarcaron desde Toyota Argentina a LA NACION.

Los Toyota Corolla y Corolla Cross híbridos serán los primeros en retomar la producción

En cuanto a quienes adquirieron uno de estos modelos vía plan de ahorro, la terminal local confirma estar en contacto con “algunos casos puntuales para evaluar distintas alternativas”. “Excepto esos casos, todos los clientes con pedidos procesados hasta el momento tienen su unidad asegurada en los plazos habituales", explicaron.

“Afortunadamente, contábamos con el stock necesario y en algunos casos decidimos reasignar unidades del canal convencional. Queremos llevar tranquilidad a todos esos clientes que están esperando recibir su unidad. En el caso de nuevos pedidos que se procesen de acá en adelante con nuevos sorteos y licitaciones, Toyota Plan ya está informando a cada cliente sobre las demoras que esta situación de fuerza mayor pudiera provocar”, aclararon.

La producción de la Hilux, SW4 y Hiace en la Argentina no se verá afectada

El volúmen de ventas se mantendría estable, según explican, y la marca estaría en condiciones de cumplir con los pedidos actuales. “Pueden darse distintas situaciones por versión y colores. Los concesionarios están revisando cada caso para contactar a los clientes y evaluar diferentes escenarios“, cerraron.

Dado que la planta de Porto Felíz también proveía de piezas para la producción de Hilux, SW4 y Hiace en Zárate, la automotriz entró en contacto con Toyota Asia para sustituir el conjunto de partes que llegaban desde el país vecino. En ese sentido, la producción en la Argentina no se verá afectada.