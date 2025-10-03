Toyota publicó los precios para octubre 2025: los modelos que están más baratos

Algunos meses atrás, Toyota superó a Volkswagen y se ubicó como la terminal automotriz líder en ventas en lo que va del año, con un acumulado de 81.488 operaciones entre enero y septiembre, según la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara).

Dentro de ese total de 2025, el modelo más vendido fue el Yaris, ya que computó 26.023 ventas en el acumulado. Muy de cerca le sigue la chata de la marca japonesa, la Hilux, que registró 24.581 operaciones en el mismo periodo. En un tercer lugar, se ubicó el C-SUV Corolla Cross, que contó con 15.861 comercializaciones.

Los autos más baratos de Toyota en octubre

Como es de costumbre, Toyota actualizó su listado de precios el primer día del mes, con aumentos que, esta vez, promediaron un 5,2%.

En ese sentido, su modelo más económico (y el más vendido en septiembre), el Yaris, se alistó en su versión base (XS 1.5 CVT) por $30.023.000 y llega a los $35.866.000 en la variante tope de gama, la S 1.5 CVT.

Toyota Yaris

El segundo modelo más accesible de la marca japonesa es el Corolla, uno de los pocos sedanes que aún mantienen un buen nivel de ventas en el mercado local. El Toyota Corolla en su versión de entrada, la 2.0 XLI CVT, ronda los $38.270.000, mientras que en el extremo superior de la gama, la variante híbrida HEV 1.8 SEG eCVT alcanza los $49.434.000.

Toyota Corolla

El tercer modelo más barato es su SUV estrella, el Corolla Cross, auto que se encuentra dentro de los 10 más vendidos en el acumulado anual del país. Su versión más barata (XLI 2.0 CVT) figura a $46.161.000, mientras que la más elevada, la SEG HEV 1.8 eCVT (híbrido), se encuentra por $57.020.000.

Toyota Corolla Cross

Como cuarto modelo más barato dentro de la marca aparece la pickup Hilux, líder en su segmento y tercer vehículo más vendido en septiembre. Parte de los $47.106.000 en su versión 4x2 DX MT con cabina doble y en el otro extremo, el tope de gama, figura por $80.666.000 (Hilux 4x4 SRX AT).

Toyota Hilux

Entonces, teniendo en cuenta todo el portfolio de la marca en la Argentina, así quedaría un listado de las cuatro opciones más económicas de cada modelo: