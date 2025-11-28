LA NACION

Toyota sorprendió y financia hasta $25 millones del precio de la Hilux

El modelo busca aumentar sus ventas en un medio de un contexto de mercado en que no tuvo la recuperación esperada en las últimas semanas; cuáles son las condiciones

La Toyota Hilux se puede pagar en 12 meses con una TNA del 14,9%
El mercado automotor continúa en un buen momento un crecimiento del 55,1% respecto de 2024. Sin embargo, en octubre se ubicaron en 51.982, lo que representó un 7,6% menos que en septiembre.

La industria atribuyó esta caída al clima electoral: “Completamos lo que fue otro mes sensible por temas electorales, al igual que septiembre, por encima de los 50.000 patentamientos, y eso ya lo convierte en una buena noticia”, explicó a principios de mes el presidente de Acara, Sebastián Beato.

Dos de los SUV más vendidos en la Argentina sacaron cinco estrellas en seguridad

Las automotrices proyectaban que pasada la incertidumbre de las elecciones, las ventas volverían a reactivarse con fuerza, un fenómeno que no terminó ocurriendo de la forma esperada. Por ello, desde las diferentes marcas lanzaron promociones o dieron mayores facilidades para acceder a la financiación de sus vehículos.

La Hilux fue el modelo más vendido en octubre
Este fue el camino elegido por Toyota, que estableció una financiación para el modelo más vendido, la pickup Hilux, con una tasa nominal anual (TNA) del 14,9% hasta 12 meses, con un límite máximo financiable de $25.000.000. A su vez, la compañía mantuvo en noviembre, los mismos precios que en octubre:

HILUX DX/SR

  • Toyota Hilux 4X2 DX MT: $47.106.000
  • Toyota Hilux 4X4 DX MT: $55.170.000
  • Toyota Hilux 4X2 DX AT: $48.423.000
  • Toyota Hilux 4X4 DX AT: $56.712.000
  • Toyota Hilux 4X4 SR MT: $63.468.000
  • Toyota Hilux 4X2 SR MT: $54.017.000
  • Toyota Hilux 4X4 SR AT: $66.207.000
  • Toyota Hilux 4X2 SR AT: $56.466.000
La pickup japonesa arranca en los $47.106.000
HILUX SRV/SRX

  • Toyota Hilux 4X2 SRV AT: $64.495.000
  • Toyota Hilux 4X4 SRV AT: $72.974.000
  • Toyota Hilux 4X4 SRV+ AT: $76.352.000
  • Toyota Hilux 4x2 SRX AT: $74.519.000
  • Toyota Hilux 4X4 SRX AT: $80.666.000
Así es la Toyota Hilux SRX
HILUX GR-SPORT

  • Toyota Hilux GR-Sport 4X4 AT: $85.343.000
La Hilux GR-Sport cotiza a $85.343.000
En octubre, la chata japonesa fue el modelo más vendido con 2523 unidades, un 5,1% de todo el mercado. Además, en lo que va del año lleva patentadas 27.112 unidades, ubicándose solo por debajo del Yaris, que registra 28.286 unidades, y del Fiat Cronos, con 27.866. El resto de los modelos continúa con el siguiente rendimiento:

  • Toyota Yaris: 28.286
  • Toyota Hilux: 27.112
  • Fiat Cronos: 27.866
  • Peugeot 208: 26.887
  • Ford Ranger: 22.744
  • Volkswagen Amarok: 22.036
  • Volkswagen Polo: 19.524
  • Toyota Corolla Cross: 17.203
  • Chevrolet Tracker: 16.115
  • Volkswagen Taos: 15.570

Con la utilización de estas herramientas financieras y bonificaciones por parte de los concesionarios, las marcas buscan aumentar el nivel de venta y cerrar un año positivo para el sector, que sumó muchos nuevos modelos (principalmente de modelos importados) generando una mayor normalización de la oferta respecto a la de otros países.

