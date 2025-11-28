Toyota sorprendió y financia hasta $25 millones del precio de la Hilux

El mercado automotor continúa en un buen momento un crecimiento del 55,1% respecto de 2024. Sin embargo, en octubre se ubicaron en 51.982, lo que representó un 7,6% menos que en septiembre.

La industria atribuyó esta caída al clima electoral: “Completamos lo que fue otro mes sensible por temas electorales, al igual que septiembre, por encima de los 50.000 patentamientos, y eso ya lo convierte en una buena noticia”, explicó a principios de mes el presidente de Acara, Sebastián Beato.

Las automotrices proyectaban que pasada la incertidumbre de las elecciones, las ventas volverían a reactivarse con fuerza, un fenómeno que no terminó ocurriendo de la forma esperada. Por ello, desde las diferentes marcas lanzaron promociones o dieron mayores facilidades para acceder a la financiación de sus vehículos.

La Hilux fue el modelo más vendido en octubre

Este fue el camino elegido por Toyota, que estableció una financiación para el modelo más vendido, la pickup Hilux, con una tasa nominal anual (TNA) del 14,9% hasta 12 meses, con un límite máximo financiable de $25.000.000. A su vez, la compañía mantuvo en noviembre, los mismos precios que en octubre:

HILUX DX/SR

Toyota Hilux 4X2 DX MT: $47.106.000

$47.106.000 Toyota Hilux 4X4 DX MT: $55.170.000

$55.170.000 Toyota Hilux 4X2 DX AT: $48.423.000

$48.423.000 Toyota Hilux 4X4 DX AT: $56.712.000

$56.712.000 Toyota Hilux 4X4 SR MT: $63.468.000

$63.468.000 Toyota Hilux 4X2 SR MT: $54.017.000

$54.017.000 Toyota Hilux 4X4 SR AT: $66.207.000

$66.207.000 Toyota Hilux 4X2 SR AT: $56.466.000

La pickup japonesa arranca en los $47.106.000 toyota.com

HILUX SRV/SRX

Toyota Hilux 4X2 SRV AT: $64.495.000

$64.495.000 Toyota Hilux 4X4 SRV AT: $72.974.000

$72.974.000 Toyota Hilux 4X4 SRV+ AT: $76.352.000

$76.352.000 Toyota Hilux 4x2 SRX AT: $74.519.000

$74.519.000 Toyota Hilux 4X4 SRX AT: $80.666.000

Así es la Toyota Hilux SRX

HILUX GR-SPORT

Toyota Hilux GR-Sport 4X4 AT: $85.343.000

La Hilux GR-Sport cotiza a $85.343.000

En octubre, la chata japonesa fue el modelo más vendido con 2523 unidades, un 5,1% de todo el mercado. Además, en lo que va del año lleva patentadas 27.112 unidades, ubicándose solo por debajo del Yaris, que registra 28.286 unidades, y del Fiat Cronos, con 27.866. El resto de los modelos continúa con el siguiente rendimiento:

Toyota Yaris: 28.286

28.286 Toyota Hilux: 27.112

27.112 Fiat Cronos: 27.866

27.866 Peugeot 208: 26.887

26.887 Ford Ranger: 22.744

22.744 Volkswagen Amarok: 22.036

22.036 Volkswagen Polo: 19.524

19.524 Toyota Corolla Cross: 17.203

17.203 Chevrolet Tracker: 16.115

16.115 Volkswagen Taos: 15.570

Con la utilización de estas herramientas financieras y bonificaciones por parte de los concesionarios, las marcas buscan aumentar el nivel de venta y cerrar un año positivo para el sector, que sumó muchos nuevos modelos (principalmente de modelos importados) generando una mayor normalización de la oferta respecto a la de otros países.