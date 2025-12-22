La única calle del mundo en la que las casas están a centímetros de una vía por la que pasa un tren

La escena parece salida de una película: en una calle angosta del viejo Hanói, las casas se alinean a ambos lados de una vía férrea activa. No hay barreras, ni andenes, ni separación formal. Solo unos pocos centímetros de cemento separan las puertas de entrada del paso de un tren que circula varias veces al día. Lo que en cualquier ciudad sería una zona de exclusión ferroviaria, en Hanói se ha convertido en un fenómeno urbano donde la vida cotidiana se adapta, casi con coreografía, al paso del convoy.

La Calle del Tren es un punto turístico de Hanói donde locales y visitantes esperan el paso del tren entre viviendas y cafés Aylata - Shutterstock

Vida al límite

La “Train Street” (Calle del Tren), como se la conoce popularmente, atraviesa el distrito de Hoàn Kiếm, en el corazón de la capital vietnamita. La vía, construida en la época colonial francesa, fue absorbida con el tiempo por la expansión urbana. A medida que el tejido residencial fue ganando espacio, las casas crecieron al borde del riel, sin que nadie detuviera la marcha del tren ni el arraigo de los habitantes.

Así es la calle de Hanói donde el tren pasa a centímetros de las viviendas y los comercios

Este fenómeno extremo de convivencia entre infraestructura pesada y vivienda plantea preguntas clave sobre los límites del urbanismo: ¿Cuán cerca es demasiado cerca? ¿Qué significa vivir literalmente sobre el camino del tren?

Un atractivo turístico que incomoda

En los últimos años, el lugar ganó notoriedad gracias a las redes sociales. Las imágenes del tren pasando a escasos centímetros de turistas con café en mano se volvieron virales, y la calle se transformó en un punto obligado para quienes visitan Hanói.

Una autofoto delante del tren que recorre las calles de Hanoi, en Vietnam Shutterstock - Shutterstock

Esto impulsó la aparición de cafés, terrazas y puestos improvisados que ofrecen vistas privilegiadas del paso del tren. Pero también generó conflictos: el gobierno intentó restringir el acceso en diversas ocasiones por motivos de seguridad, clausurando negocios no habilitados o bloqueando tramos del callejón. Sin embargo, la atracción persiste, y muchos residentes dependen del turismo para sostenerse económicamente.

En la famosa Calle del Tren de Hanói, un tren se acerca y pasa cerca de vibrantes cafés con faroles de colores. Locales y turistas se mantienen a un lado, captando la atmósfera única. Shutterstock

Restricciones oficiales y realidad cotidiana

En marzo de 2025, el Departamento de Turismo de Hanói ordenó a las agencias de viaje que suspendieran las excursiones organizadas a la Calle del Tren. La medida se fundamentó en razones de seguridad, debido al aumento de visitantes, la cercanía con el paso del tren y varios incidentes registrados en la zona. Además, se colocaron barreras físicas y carteles de advertencia para restringir el acceso de los turistas a ciertos tramos del callejón.

Sin embargo, en la práctica, la calle sigue recibiendo visitantes. Muchos comercios continúan abiertos, especialmente en los extremos de la vía donde el control es menos estricto, y los turistas se agolpan detrás de las barreras para observar el paso del tren. La regulación, por ahora, se aplica de manera intermitente, y la postal urbana que combina peligro, encanto y precariedad, persiste como uno de los rincones más fotografiados de la ciudad.

La paradoja del espacio

Vivir junto a una vía activa no es cómodo ni seguro. Pero en contextos urbanos densos y de escasos recursos, el espacio se redefine: se cocina, se juega y se conversa a la espera del tren, como parte del paisaje. La Calle del Tren no solo es un ícono fotogénico: es también una metáfora de cómo las ciudades pueden adaptarse —a veces peligrosamente— a su infraestructura preexistente.

¿Excepcional o síntoma?

Aunque pocos lugares en el mundo replican esta cercanía extrema entre viviendas y trenes, la Calle del Tren no es un caso aislado en lo conceptual. En muchas ciudades del sudeste asiático, África o América Latina, la infraestructura ferroviaria convive con la informalidad urbana y la falta de planificación.

Lo excepcional de Hanói es que esta convivencia se ha transformado en postal, pero la pregunta que deja es universal: ¿qué tipo de ciudad estamos construyendo cuando el límite entre lo público, lo privado y lo peligroso se vuelve borroso?