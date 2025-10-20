Un histórico auto que fue furor en los 70 vuelve a la Argentina

El avance hacia la electrificación de los autos en la Argentina se hace notar con la llegada de nuevos modelos. En ese contexto, Fiat presentó el nuevo 600 Hybrid, un auto que rinde homenaje a su antecesor de 1955.

Esta unidad completamente nueva incorpora un motor 1.2 naftero de tres cilindros combinado con una batería de iones de litio de 48V, que en conjunto entregan 145 CV y 230 Nm de torque.

Todo asociado a una caja automática de seis velocidades con tecnología e-DCT de transmisión eléctrica y doble embrague, además de paddle shifters.

Exterior del nuevo Fiat 600 Hybrid

En términos de rendimiento, hace de 0 a 50 km/h en 4,4 segundos y puede circular en modo eléctrico en congestiones y maniobras como el arranque o el estacionamiento. Su función de recuperación de energía permite además una conducción “cero emisiones” en ciudad y en algunos trayectos en ruta.

El sistema híbrido del nuevo Fiat 600 Hybrid está enfocado en la eficiencia del consumo de combustible con 4,8 litros cada 100 km. El conjunto de baterías de 48V logra este bajo consumo, con arranques suaves y cero vibraciones, según explican desde Fiat.

Otro cambio gira en torno a sus dimensiones, ya que cuenta con una longitud de 4.178mm y una altura de 1.525mm. En cuanto a las tonalidades disponibles, se encuentran las siguientes: Naranja Sole, Azul Acqua, Azul Passione, Crema Capuccino y Blanco Gelatto.

En el frente se destacan los faros LED con luces diurnas (DRL) y los antiniebla, mientras que en la parte trasera incorpora un alerón en negro piano. En los laterales, luce llantas de aleación de 17 pulgadas y espejos en el mismo tono que el alerón, aportando una estética uniforme y moderna.

Para ingresar a este modelo, la firma italiana incorporó el sistema de “key less” (el sistema de ingreso sin llave). En el interior, aparece una central multimedia de 10 pulgadas, un cluster digital de 7 pulgadas, volante multifunción en cuero, arranque por botón y espacios porta-objetivos con capacidad de hasta 15 litros.

En lo que hace a la seguridad, el modelo incorpora seis airbags (frontales, laterales y de cortina) y diversas ayudas a la conducción: frenado de emergencia, park assist 360º (con 8 sensores de estacionamiento), detección de señales de tránsito, control de crucero, sistema de detección de conductor somnoliento, entre otras.

El precio sugerido de venta al público es de US$34.500 y llega con una garantía de tres años o 100.000 km (lo que ocurra primero).

El Fiat 600 Hybrid, en fotos

