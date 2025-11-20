Un modelo inédito llega a la Argentina para competir en un segmento en crecimiento

El mercado de vehículos premium sigue aumentando su oferta, tras un año con un marcado crecimiento en ventas del 108%, incluso por encima del 55% que experimentó el mercado automotor a nivel general. El incremento se generó principalmente por mayor apertura de las importaciones, facilidad para los pagos al exterior y estabilidad del tipo de cambio.

En ese contexto, el Grupo BMW lanzó en la Argentina el nuevo MINI Aceman, el primer modelo 100% eléctrico de la marca en el país. Llega desde la planta Spotlight Automotive de Jiangsu, en China, en la versión SE (hay otras dos versiones en otros mercados). Esta equipa un impulsor eléctrico con una potencia de 221 CV y 330 Nm de torque anexados a una transmisión automática de una velocidad. Además, cuenta con una aceleración de 0 a 100 km/h en 7,1 segundos y tracción delantera.

Se trata de un crossover con cinco asientos de 4079 mm de largo, 1991 mm de ancho con espejos, 1514 de altura y una distancia entre ejes de 2606 mm.

Tiene una potencia de 221 CV y 330 Nm de torque Bernhard Filser

El modelo incorpora una batería de 54,2 kWh que le permite tener una autonomía entre los 382 km y 406 km según el ciclo WLTP (el estándar internacional y adoptado por la Unión Europea). Tiene una capacidad de soportar una corriente de carga alterna a 11 kW y carga corriente a 95 kW, lo que le permite un tiempo de carga de 0 a 100% en casi seis horas en la primera y del 10% al 80% en 30 minutos en la segunda.

El frontal adopta el lenguaje histórico de la marca, con un nuevo diseño en los faros LED delanteros con líneas rectas, ópticas delanteras y traseras con DRL configurable, la clásica parrilla MINI extendida y llantas de aleación de 19″.

Su autonomía máxima es de 406 km Bernhard Filser

En su interior el habitáculo está dominado por la pantalla OLED circular MINI de 440 cm2 compatible con Apple Car Play y Android Auto, butacas deportivas John Cooper Works, volante deportivo calefaccionado, sonido Harman Kardon con 10 parlantes; techo de cristal panorámico, revestimiento con iluminación ambiental, entrada y arranque sin llave y el sistema de conectividad de la marca con asistente de manejo y de estacionamiento. Suma a lo anterior aire acondicionado automático bizona, espacio para carga inalámbrica del celular y los MINI Experience Modes, que incluyen Go Kart, Green, Core, Personal, Timeless, Vivid y Balance.

EL interior cuenta con la característica pantalla OLED circular MINI de 440 cm2 Bernhard Filser

En seguridad el modelo trae seis airbags (dos frontales, dos laterales y dos de cabeza) y múltiples asistencias a la conducción (ADAS) como alerta de cambio de carril, alerta de tráfico cruzado con intervención de frenado, prevención de colisión trasera y alerta de salida (con detección de vehículos y ciclistas), control dinámico de estabilidad (DSC) y de tracción (DTC), kit de reparación de llanta y control crucero con función de frenado a una velocidad mayor o igual a 30 km/h.

Viene con seis airbags y múltiples ADAS Bernhard Filser

Además, agrega asistente de estacionamiento, que asume el movimiento del volante para estacionarse en paralelo al camino, junto a una cámara de visión trasera con indicador de obstáculos y líneas de asistencia (y sensores de estacionamiento delanteros y traseros).

El MINI Aceman SE sale al mercado argentino con un precio de US$69.990 e incluye un wallbox de carga de 22 kWh y garantía de dos años sin límite de kilometraje.

La presentación tuvo lugar en la Embajada Británica en Buenos Aires, donde el embajador David Cairns tomó la palabra y explicó el vínculo que guarda con la automotriz, que comenzó con su abuelo, quien tenía un MINI naranja en los 70´y 25 años más tarde esa pasión siguió en la familia: “Mi hija tenía cinco años y creó una canción sobre el Mini Cooper porque era su auto favorito, la cantaba todo el día, y diez años más tarde le compré un Mini Cooper convertible”.

El embajador británico en la Argentina David Cairns en la presentación del MINI Aceman

Cairns también analizó el agregado de un modelo 100% eléctrico y cómo puede crecer este mercado. “El mundo de autos está cambiando mucho, hace cinco años el nivel de participación de los autos eléctricos era del 1% en el Reino Unido, este mes está en un 24%-25%. Los vehículos eléctricos van a ser parte de nuestro mundo”, explicó.

Sobre cómo será la adopción de esta tecnología, Ivana Dip, CEO del Grupo BMW en la Argentina, explicó: “Yo siempre comento que es como el celular: todas las noches uno carga el vehículo y después tiene el día siguiente para andar. Creo que esto ya le da al cliente tranquilidad y seguridad. Es cuestión de probarlo. Una vez que uno se acostumbró termina siendo una ventaja”.

El MINI Aceman SE sale al mercado argentino con un precio de US$69.990 Bernhard Filser

En esa línea, agregó que el costo sigue siendo un factor al momento de la decisión: “La tecnología de electromovilidad es más costosa y para esto es fundamental contar con alguna variante desde la estructura del Estado que pueda ayudar. Por ejemplo, beneficios de patentes. Ese beneficio ya cubre el diferencial de mayor costo y a la ciudad le viene muy bien porque reduce emisiones y ruidos. También la red de carga va a ir creciendo y eso también va a ayudar. Son tres cosas: la confianza del cliente, el apoyo del Estado, y la infraestructura”.

Finalmente, Dip analizó la actualidad del mercado de vehículos de lujo: “El segmento premium tiene mucho por crecer. En los últimos 25 años en Argentina se mantuvo en un promedio del 1%. A veces fue 1,3%, a veces 0,7%, pero el promedio es 1%. En la mayoría de los países vecinos llega por lo menos al 3%. Sigue siendo un segmento pequeño y hay un camino muy largo por recorrer”.