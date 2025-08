Un nuevo SUV llega desde Asia y se prepara para competir en un segmento de mucho vuelo

Los lanzamientos de modelos importados con mecánicas no convencionales no paran. El último en sumarse a la lista de este 2025 es el Hyundai Tucson, que acaba de estrenar su versión híbrida a su gama.

Este SUV para el segmento C, que es el modelo más vendido en la historia de Hyundai en nuestro país, llega importado de Corea del Sur, y obviamente la gran novedad de este modelo está en su impulsión, que está compuesta por el motor turbonaftero de 4 cilindros en línea, 16 válvulas y 1.6 L de cilindrada, que entrega 180 CV a 5500 rpm y 27 kgm (265 Nm) de torque a partir de las 1500 rpm, asociado a una transmisión de doble embrague y 7 relaciones. A este se suma un impulsor eléctrico de 47,7 kw, que hace que en conjunto ofrezcan 230 CV y 37,4 kgm de torque.

Como es costumbre, la tracción es integral (AWD) y suma ahora programas electrónicos específicos que utilizan el motor eléctrico para mejorar el comportamiento dinámico, como el control de torque en curvas o la aplicación de torque diferenciado en maniobras evasivas.

En cuanto a consumos, alcanza la marca de eficiencia A+ con promedios de 3,6 L/100 km en ciclo urbano, 5,5 L/100 km para ciclo mixto y 6,5 L/100 km para extraurbano.

La estética es invariable respecto del modelo atmosférico, al igual que las medidas exteriores que ya habían crecido y que se mantienen sin cambios: largo de 4,64 m, ancho de 1,86 m, alto de 1,66 m y distancia entre ejes de 2,75 m. El baúl tiene un volumen de 539 L y tiene capacidad para cinco pasajeros

En el equipamiento destaca el reconocimiento de perfil de conductor por huella dactilar (configura automáticamente la posición del volante, espejos, asiento, temperatura y multimedia), conexión simultánea para 2 teléfonos, climatizador bizona, asientos calefaccionados y ventilados, apertura del baúl automática y eléctrica, regulaciones de los asientos delanteros también eléctricos, volante multifunción recubierto en cuero y con calefacción, y más. En lo que hace a tecnología, destaca el gran tablero flotante con 2 pantallas de 12,3 pulgadas, una de las cuales es para la central multimedia que es compatible con Android Auto y Apple CarPlay mediante cable o Bluetooth.

Interior súper tecnológico para el Hyundai Tucson híbrido

En lo que hace a la seguridad, ofrece 6 airbags, controles de estabilidad y tracción, asistente de arranque y bajada en pendiente, anclajes Isofix con Top Tether, alerta de hielo en el camino, sistema de auto desempañado y más, al tiempo que mantiene el paquete de ADAS que incluye frenado autónomo de emergencia (con asistencia en giro a la izquierda), mantenimiento de carril, control de crucero inteligente con Stop&Go, alerta de ocupantes traseros y monitoreo de presión de neumáticos y de punto ciego, entre otros.

Los precios sugeridos al público son los siguientes: New Tucson Safety 2.0 AT 2WD, US$48.000; New Tucson Ultimate 1.6 Turbo DCT 4WD, US$58.000, y New Tucson Ultimate Hybrid 4WD, US$66.000.

La garantía es por 3 años o 100.000 km, mientras que para las baterías es de 8 años o 160.000 km.

Finalmente, la marca confirmó que próximamente comenzará a comercializar en nuestro mercado el esperado Nuevo Santa Fe, SUV para el segmento grande.