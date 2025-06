Un SUV éxito en la Argentina se renueva: qué cambios trae y cuánto sale

La tendencia global hacia los SUV se sigue consolidando también en el mercado argentino, donde este tipo de vehículos continúa ganando terreno frente a los tradicionales sedanes y autos medianos.

Con una amplia variedad de tamaños, configuraciones y segmentos, la oferta de los Sport Utility Vehicle se expande y reemplaza de manera progresiva a las carrocerías convencionales. En este contexto, Volkswagen también reconfiguró su estrategia regional: mientras aguarda el arribo a la Argentina desde Brasil del nuevo SUV compacto Tera, dejó de producir el Taos en su planta de Pacheco, todo para concentrar su línea de montaje en la nueva generación de la pickup Amarok (exclusiva mara América Latina).

En línea con esta apuesta por el segmento, la marca alemana amplió la oferta local del T-Cross con la incorporación de la nueva versión “Extreme”, que ya se encuentra disponible en los concesionarios oficiales del país. Se trata de una variante con motorización 200 TSI y caja automática, basada en el nivel de equipamiento “Highline”, pero que suma modificaciones estéticas, mayor conectividad y nuevos sistemas de asistencia a la conducción.

El T-Cross es el primer SUV compacto de la marca fabricado sobre la plataforma MQB y producido en São José dos Pinhais, Brasil. Desde su lanzamiento en Argentina, en 2019, se ubicó entre los modelos más comercializados del segmento: en lo que va del año comercializó 5757 unidades, un 2,2% de todo el mercado de autos. Con esta nueva versión, la gama queda compuesta por cinco configuraciones: Trendline 170 TSI MT, Trendline 200 TSI AT, Comfortline 200 TSI AT, Highline 200 TSI AT y la nueva Extreme 200 TSI AT.

El T-Cross en lo que va del año comercializó 4682 unidades, un 2,3% de todo el mercado de autos

Entre las novedades de esta edición se destaca una parrilla frontal iluminada que conecta los faros delanteros LED, llantas de aleación de 17″ con neumáticos “Seal Inside” —tecnología que permite seguir circulando tras una pinchadura leve—, techo, espejos y barras portaequipaje en color negro, así como detalles decorativos en naranja y emblemas “Extreme” en los laterales. El interior incorpora tapizados de cuero con el nombre de la versión bordado y una llave con detalles cromados.

En conectividad, se incorpora el sistema “VW Connect”, una plataforma que permite vincular el vehículo con dispositivos móviles y acceder a información del auto en tiempo real. Esta solución ya había sido estrenada en el nuevo Nivus y permite, entre otras funciones, consultar datos del recorrido, consumo y alertas de mantenimiento.

En el apartado de seguridad, la versión “Extreme” ofrece control crucero adaptativo, freno autónomo de emergencia con detección de peatones y el sistema “Travel Assist”, que combina mantenimiento de carril con control de velocidad, brindando asistencia semiautónoma en determinadas condiciones de circulación.

Tendrá un precio sugerido al público de $47.010.351

El modelo se ofrece en tres combinaciones de color: Blanco Marfil, Blanco Puro y Gris Salvia, todas con techo en tono negro. El precio sugerido al público al momento del lanzamiento es de $47.010.351.

Además, la marca también anunció una campaña de financiación específica a través de Volkswagen Financial Services, que incluye un préstamo a 9 meses con tasa 0% para un monto de hasta $14.000.000 exclusivo para esta versión. Cuenta con una garantía de tres años o 100.000 kilómetros, con opción de extenderla por un año adicional o 20.000 kilómetros, junto a una asistencia en ruta las 24 horas durante el período de cobertura. Además, incluye el primer servicio bonificado y la mano de obra sin cargo para el segundo y tercer mantenimiento.

“El Nuevo T-Cross ´Extreme´ es un ejemplo de cómo Volkswagen se compromete con la innovación y la mejora continua. Con este nuevo nivel de equipamiento el T-Cross es la combinación perfecta entre estilo, tecnología y máxima seguridad en su segmento”, sostuvo Martín Massimino, director Comercial del Grupo Volkswagen Argentina.