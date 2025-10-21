Una automotriz aplicó un descuento y financiación para uno de sus SUV más vendidos

Una de las automotrices que registran un notorio crecimiento en ventas este año es Kia. Acompañando varios lanzamientos confirmados este año, la automotriz anunció un paquete de bonificación vigente para todo octubre y destinado a uno de sus SUV más destacados.

En concreto, la marca aplicó un descuento de US$2000 sobre el Kia Seltos, su SUV compacto. De esta manera, el modelo pasa de US$36.000 a US$34.000, una propuesta que busca impulsar las ventas de este modelo, el cual compite en uno de los segmentos más demandados del mercado.

En paralelo, Kia mantiene en octubre diversas opciones para adquirir este modelo en cuotas, producto de una alianza con el Banco Santander:

Tasa 0 UVA a 18 meses financiando hasta $14.000.000.

Tasa 0 UVA a 12 meses financiando hasta $24.700.000.

Cómo es el Kia Seltos

El Kia Seltos se comercializa en una única versión en el país con un motor 1.5 MPI (inyección multipunto) asociado a una transmisión automática CVT, una potencia máxima de 113 CV y un par máximo de 144 Nm.

Exterior del Kia Seltos Kia Argentina

A su vez, incluye un sistema de selección que permite elegir el modo que mejor se adapte al estilo de conducción (Normal, Sport y Smart) y terreno (Nieve, Barro y Arena).

Puertas adentro, equipa un tablero instrumental de 10,25″ y una nueva central multimedia de 8″, con conectividad a Android Auto y Apple CarPlay inalámbricos y techo panorámico con apertura eléctrica.

El Kia Seltos cuenta con una cámara de retroceso Kia Argentina

Por último, en términos de seguridad equipa 6 airbags, frenos a disco en las cuatro ruedas, control de estabilidad, alerta de uso de cinturones de seguridad delanteros y las siguientes ayudas a la conducción: Sistema de Asistencia de Mantenimiento de Carril, Sistema de Asistencia de Seguimiento de Carril, Sistema de Asistencia de Pre-Colisión Frontal, Control de Velocidad Crucero Adaptativo y Sistema de Control de velocidad máxima.