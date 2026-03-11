Stellantis frenó la producción en una de sus fábricas

La industria automotriz atraviesa un momento de turbulencia, ya que durante el primer bimestre de 2026 se registraron caídas en la producción de vehículos, en las ventas de 0km y también en las exportaciones, que constituyen un pilar clave para la producción local.

Producto de estos factores, el Grupo Stellantis volvió a detener la producción en su planta de El Palomar, provincia de Buenos Aires, donde actualmente se fabrican los modelos Peugeot 208, Peugeot 2008, Peugeot Partner y Citroën Berlingo.

Según pudo averiguar LA NACION, la producción se retomará el lunes 16 de marzo y, por el momento, no hay previstos nuevos parates en la línea de montaje. De todos modos, el cese temporal de la producción está atado a la demanda de exportación que tengan los vehículos.

El Peugeot 2008 se produce en El Palomar, provincia de Buenos Aires

Esta situación se da en un contexto donde la demanda interna se encuentra también contraída. Durante el primer bimestre de 2026 se comercializaron 108.480 unidades, un 4,9% menos que en el mismo período del año anterior, según informó la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara).

Además, los números se vuelven aún más negativos al analizar la producción de vehículos en suelo argentino. Durante el primer bimestre se fabricaron 50.630 unidades, un 30,1% menos que en enero y febrero de 2025, de acuerdo con el último informe de la Asociación de Fábricas de Automotores (Adefa).

En el primer bimestre del año en curso cayó un 4,9% la venta de autos 0km en comparación con el año anterior hodim - Shutterstock

En línea con la caída de la producción, también se redujo el ritmo de las exportaciones, un pilar clave para la industria automotriz local, ya que representa la mayor parte de lo que se fabrica en el país. En los primeros dos meses del año se exportaron 25.750 vehículos, un 23,4% menos que en el mismo período del año anterior, según datos de Adefa.

Otro indicador que desglosa Adefa en sus reportes es el de ventas a concesionarios, es decir, las unidades que las automotrices les entregan a las redes comerciales. Durante el primer bimestre del año este indicador registró una caída del 11,%, con 70.625 unidades vendidas en comparación con el mismo período anterior.

Cayó tanto la producción como la exportación de vehículos Shutterstock

Este contexto explicaría, en parte, la decisión de Stellantis de paralizar la producción en El Palomar por una semana. En cuanto a la situación en Ferreyra, la otra planta que el grupo tiene en Córdoba y donde fabrica el Fiat Cronos y las pickups Titano y RAM Dakota, sigue con operaciones normales y sin interrupciones.

Allí, la automotriz invirtió US$385 millones destinados a una nueva familia de vehículos y con el objetivo de que la fábrica se convierta en un hub regional de pickups, un segmento en el que la Argentina tiene una fuerte especialización industrial.