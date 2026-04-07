Una automotriz baja el precio de tres de sus autos, congela el resto y los vende en cuotas y a tasa 0

En un mercado automotor que registró cifras positivas en los patentamientos de marzo, algunas marcas comenzaron a ajustar sus estrategias comerciales para sostener la demanda. En ese contexto, Honda decidió mantener congelados los precios de sus modelos y conservar los valores promocionales en tres de sus vehículos.

La decisión se da en un escenario en el que los patentamientos de 0km alcanzaron las 48.972 unidades en marzo, lo que representó una suba del 16,53% respecto de febrero y un incremento interanual del 3,87%, según datos de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara).

A pesar de las cifras del mes pasado, en el acumulado del primer trimestre muestra cierta estabilidad, con 157.078 unidades, registra una leve caída del 1,24% frente al mismo período de 2025.

Dentro de este panorama, Honda se ubicó en el puesto 15 entre las marcas más vendidas del país, con 537 unidades patentadas en marzo y una participación de mercado del 1,2%.

Honda patentó 537 unidades en marzo, una participación de mercado del 1,2%

La estrategia comercial de la automotriz se apoya en mantener precios competitivos en tres modelos que funcionan como referentes dentro de su gama:

Civic Advanced Hybrid : conserva su precio promocional de US$49.900 , frente a un valor de lista de US$54.000, en línea con lo ofrecido durante marzo.

: conserva su precio promocional de , frente a un valor de lista de US$54.000, en línea con lo ofrecido durante marzo. CR-V EXL AWD : presenta un precio promocional de US$65.800 , por debajo de los US$70.800 oficiales, ampliando el descuento respecto al mes anterior.

: presenta un precio promocional de , por debajo de los US$70.800 oficiales, ampliando el descuento respecto al mes anterior. CR-V Advanced Hybrid: introduce un valor promocional de US$69.900, frente a los US$74.900 de lista.

El Honda Civic conserva su precio promocional de US$49.900

A la política de precios se suma una herramienta clave para dinamizar las ventas, ya que la automotriz mantiene una línea de financiación a tasa 0% a 12 meses en pesos, disponible a través del banco Santander para la compra de unidades 0km.

En paralelo, la marca sostiene sin cambios el resto de su gama, cuyos valores vigentes en abril son los siguientes:

WR-V EXL CVT: $42.490.000

$42.490.000 HR-V LX CVT: $45.890.000

$45.890.000 HR-V EXL CVT: $51.240.000

$51.240.000 ZR-V Touring CVT: $59.990.000

$59.990.000 CR-V EXL AWD CVT: US$70.800 (con la promoción figura a US$65.800)

US$70.800 (con la promoción figura a US$65.800) CR-V Advanced Hybrid: US$74.900 (con la promoción figura a US$69.900)

US$74.900 (con la promoción figura a US$69.900) Civic Advanced Hybrid: US$54.000 (con la promoción figura a US$49.900)

US$54.000 (con la promoción figura a US$49.900) Accord Advanced Hybrid: US$70.500

El Honda HR-V arranca en los $45.890.000

El congelamiento de precios y la continuidad de promociones aparecen como una respuesta a un mercado cada vez más competitivo, donde la mayor oferta —impulsada en parte por la apertura importadora y la llegada de nuevas marcas— presiona sobre los valores y obliga a las terminales a reforzar sus propuestas comerciales.