Subastan un Audi A7 a un precio irrisorio: las condiciones

La Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales de Santa Fe (APRAD) realizará el 16 de abril en Rosario la quinta subasta de bienes incautados al delito y forman parte de los lotes una serie de vehículos de lujo.

Entre las unidades destacadas se encuentra un Audi A7 Sportback 3.0 TFSI Quattro del 2018. El sedán de color negro forma parte del lote dos y cuenta con 132.176 kilómetros.

Comienza con un precio de venta de $16.000.000. Para tener como referencia, un vehículo de ese año y estas características cotiza a $53.396.000, según la Cámara del Comercio Automotor (CCA). Estos valores sirven como referencia para dimensionar la diferencia respecto del precio base y estimar hasta qué punto podría escalar la puja, acercándose al valor de mercado.

El modelo comienza con un precio de venta de $16.000.000 (foto ilustrativa no correspondiente a la unidad)

El modelo de los cuatro anillos equipa un motor 3.0 litros V6 TFSI que otorga unos 310 CV y un torque de 440 Nm entre las 2900 y 4500 rpm, anexado a una transmisión automática S-tronic de siete velocidades y tracción integral permanente Quattro.

El auto es capaz de acelerar de 0 a 100 km/h en 5,6 segundos, con una marca máxima limitada de 250 km/h. La capacidad del baúl es de 535 litros.

La exhibición de los vehículos tomará lugar el 15 de abril de 10 a 18 en el salón Metropolitano de la Ciudad de Rosario, ubicado sobre la calle Junin 501. El mismo día de la subasta se podrá ver los modelos de 8 a 13, para luego dar comienzo a la subasta a las 16:20.

Equipa un motor 3.0 litros V6 TFSI que otorga unos 310 CV (foto ilustrativa no correspondiente a la unidad)

Las acreditaciones para poder participar se llevarán adelante ese mismo día desde las 14:30 hasta las 15.30. Es necesario concurrir con DNI y se puede asistir con un acompañante, previamente registrado en el proceso de inscripción.

Otra de las unidades destacadas de la subasta es un Mercedes-Benz C200 Blue Efficiency 2011, que declara 178.645 kilómetros recorridos. Se trata de un sedán de color gris que parte con un precio base de $2.700.000, lo que lo convierte en uno de los lotes más atractivos para los potenciales oferentes. De hecho, es el único modelo de la reconocida marca de la estrella presente en esta almoneda.

El Mercedes-Benz C200 Blue Efficiency, según la CCA, no cuenta con una referencia exacta para el modelo 2011 como el que aparece en la subasta, por lo que se toma como parámetro el año siguiente. La versión 1.8 Blue Efficiency City tiene un precio estimado de $16.840.000, mientras que la misma configuración con caja automática asciende a unos $17.918.000.