Una automotriz lanzará al superdeportivo más barato del mundo

La industria automotriz a nivel global atraviesa una transformación profunda impulsada por la movilidad eléctrica. En ese proceso, las marcas chinas lograron capitalizar el cambio con rapidez y hoy ya lideran en numerosos mercados, gracias a una combinación de escala industrial, desarrollo tecnológico y precios competitivos.

En la Argentina, este fenómeno empezó a sentirse con más fuerza a partir del año pasado, cuando comenzó el ingreso masivo de vehículos electrificados de origen chino. Esto fue posible, en gran medida, por el beneficio otorgado por el Gobierno, que habilitó un cupo de 50.000 unidades para ingresar al país sin pagar el arancel extrazona del 35%, una medida clave para acelerar la oferta y bajar los precios de entrada.

Además, estos modelos no se limitan a un solo tipo de vehículo. A nivel global, la oferta abarca prácticamente todos los segmentos: desde city cars hasta pickups. Incluso hay superdeportivos eléctricos que marcan récords a nivel mundial, como el BYD Yangwang U9 Track Edition, que logró establecer un nuevo récord de velocidad dentro del segmento de los autos eléctricos.

En una línea similar, JMEV, una firma china que llegó a la Argentina en la segunda mitad de 2025, presentó en 2022 el SC01, su modelo superdeportivo, que en 2026 llegará al mercado europeo con un cupo limitado de 1000 unidades.

JMEV llegó a la Argentina en 2025 JMEV

El precio es uno de sus diferenciales y puntos de atractivo en Europa. Según informan medios especializados locales, se produciría en Italia y costaría apenas €28.000. De esta manera, se convertiría en uno de los deportivos más accesibles del mercado global.

En cuanto a su llegada a la Argentina, desde la automotriz le señalaron a este medio que no está prevista su llegada al país aunque “se siguen analizando oportunidades para introducir nuevos modelos al mercado local”.

Cómo es el JMEV SC01

Se trata de un vehículo al estilo coupé que mide 4,11 metros de largo, 1,83 de ancho y 1,17 de alto, con un peso de 1365 kilos. En materia de motorización, cuenta con dos motores eléctricos que entregan una potencia combinada de 429 CV, lo que le permite acelerar de 0 a 100 km/h en 2,9 segundos y alcanzar una velocidad máxima de 200 km/h.

El modelo tiene una potencia combinada de 429 CV JMEV

Al contar con un motor eléctrico en cada eje, el sistema permite disponer de tracción integral en las cuatro ruedas. Además, puede configurarse para que la potencia se transmita únicamente a uno de los ejes (el trasero), como es habitual en vehículos de estas características.

Los propulsores eléctricos se alimentan de una batería de 60 kWh, que le otorga una autonomía estimada de 500 kilómetros, una cifra no menor para un vehículo meramente eléctrico. De hecho, una particularidad de este modelo es que surgió a partir de una colaboración entre la startup TGAT, Xiaomi y JMEV.

El modelo surgió como una combinación entre TGAT, JMEV y Xiaomi JMEV

Su chasis es tubular y cuenta con amortiguadores derivados de la competición, además de discos de freno de 260 mm de diámetro. Las llantas son de aleación de aluminio y magnesio, con un peso de apenas 5,9 kg cada una.

A esto se suma una suspensión de doble horquilla, presente tanto en el eje delantero como en el trasero, un esquema pensado para priorizar el comportamiento dinámico y el manejo deportivo.