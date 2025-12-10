Una automotriz lanzó la nueva generación de uno de sus SUV más exitosos

El mercado automotor continúa aumentando su oferta en la Argentina. En esta ocasión, Nissan presentó la renovación del Kicks, su SUV que ya se comercializa en el país.

Se trata de uno de los modelos más exitosos para la automotriz. Se presentó a nivel mundial en 2014 en el Salón de Sao Paulo, desde entonces, vendió 730.000 unidades en Latinoamérica (en la Argentina se empezó a comercializar en 2017).

El modelo se modifica completamente, comenzando por sus dimensiones. Ahora mide 1625 mm de alto (13 mm más que la generación anterior), 1800 mm de ancho (+40mm), 4365 mm de largo (+55 mm), con una distancia entre ejes de 2655 mm (+35 mm) y un baúl de 470 litros —ganó unos 38 L—.

A diferencia de su predecesor, busca escalar hasta el segmento C, para darle lugar a la llegada del Kait el año que viene en del B (quien a su vez llega para reemplazar al Kicks Play).

El diseño adopta una estética más robusta, donde la parrilla se vuelve protagonista gracias a sus líneas horizontales que ensanchan el frente. Los faros afinados actúan como contraste para darle ese toque de modernidad. En la parte posterior del vehículo muestra un techo flotante y una figura más cuadrada.

La motorización también se modificó. Equipa un motor turbo 1.0 L de tres cilindros con inyección directa que le otorga unos 120 CV y 200 Nm de torque, anexado a una caja DCT (Dual Clutch Transmission —de doble embrague—). A su vez, trae freno de mano eléctrico y levas al volante.

En habitáculo, ahora más espacioso, trae pantallas de 24″ con conectividad inalámbrica a Apple Auto y Android Auto, reconocimiento de voz, cargador de celular inalámbrico de 15W y cuatro entradas USB-C.

Uno de sus destacados es la seguridad (obtuvo cinco estrellas —la calificación máxima— en las pruebas de Latin NCAP). Incorpora el “Nissan Safety Shield 360″ que trae 23 tecnologías de protección, entre las que se encuentran airbags frontales, laterales y de cortina, Isofix y múltiples ADAS.

Entre estas se encuentran asistente de prevención de cambio de carril, frenado inteligente delantero con detección de peatones; frenado inteligente trasero, asistente de control de carril, monitor de punto ciego, control de crucero adaptativo con Stop&Go, sensores de estacionamiento traseros y delanteros y cámara de 360° con detector de objetos en movimiento.

Arriba en tres versiones a la Argentina: Sense, Advance y Exclusive. La primera, entrada de gama, viene con llave inteligente, alerta y asistente de prevención de cambio de carril, control crucero inteligente, freno electrónico con Auto Hold, levas al volante, llantas de aleación de 17″ y pantalla multimedia de 12,3″. Figura a $52.990.000.

A partir de la Advance suma cargador inalámbrico para celular, barras de techo longitudinales y encendido remoto del motor. Esta versión se vende a $57.990.000.

Finalmente, la alternativa Exclusive agrega techo solar panorámico, faros delanteros con proyectores, luces interiores ambientales, panel de instrumentos de 12,3″, sensor de lluvia y de estacionamiento delantero, llantas de aleación de 19″, sensor crepuscular, sistema BOSE con 10 parlantes y el sistema completo de ADAS mencionado. Sale al mercado a un precio de $59.990.000.

Con motivo de su lanzamiento, la automotriz dispuso una financiación promocional a tasa 0% a 24 meses con la posibilidad de financiar hasta $20.000.000.